Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова

15:30 14.03.2020 Почему коронавирус в Америке так плохо поддается контролю? Трамп заявил о том, что угроза от коронавируса преувеличена, но на деле оказывается, что страна не готова к борьбе с ним. Это произошло потому, что США допустили крупные просчеты и совершили ошибки, которые уже невозможно исправить, рассуждает автор.



The Economist (Великобритания): Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова



Вспышка коронавируса



Существуют структурные причины, по которым Америка с трудом находит ответ на пандемию



Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон - Когда появились первые признаки распространения этой новой болезни в Ухане, китайские власти не располагали такой роскошью, как предварительное оповещение. Их первоначальная стратегия в имеющие решающее значение первые недели распространения глобальной пандемии под названием Covid-19 состояла в умышленном запутывании этого вопроса и цензуре, и подобный подход никак не препятствовал распространению вируса, вызывающего это заболевание. Только сейчас, спустя несколько месяцев после сообщений о первых случаях заражения, китайским властям удается замедлить распространение этого вируса почти до нуля - и произошло это только после беспрецедентного и драконовского запрета на передвижение, принятого в отношении миллионов граждан этой страны.



В отличие от этого, Америка располагала этой роскошью в виде нескольких недель после получения предупреждения. Критически важные первые недели, когда страна могла бы подготовиться к распространению этого вируса, были потрачены впустую. И это произошло в государстве, где работают лучшие в мире эпидемиологи и врачи. По данным на 11 марта, почти 1300 американцев заразились вирусом Covid-19. Возможно, количество зараженных в несколько раз больше, но пока они не были обнаружены и являются в настоящее время переносчиками этой болезни в своих сообществах. И сегодня страна похоже отстает в области подготовки к тому, что может оказаться опасной пандемией.



Децентрализованная власть в Америке, дорогостоящее медицинское обслуживание и скудная сеть по обеспечению безопасности в этой сфере - все это осложняет принятие необходимых шагов в ответ на распространение пандемии. Неопределенность в настоящее время очень высокая, вероятный сценарий - пятая часть населения страны заразится, а смертность составит 0,5% - может привести к гибели 327 тысяч людей, что в девять раз больше, чем количество жертв обычного сезонного гриппа.



Америка оказалась в таком положении в результате двух существенных просчетов - один из них имеет технический характер, а второй информационный. Любая страна такого размера как Америка, вероятно, не смогла бы избежать серьезной вспышки коронавируса Covid-19. Однако при достаточном количестве информации распространение этого заболевания на раннем этапе можно было бы замедлить. В таком случае можно уменьшить пиковые показатели вспышки заболевания, снизить нагрузку на больницы в тот момент, когда они сильно перегружены, и таким образом сократить количество летальных исходов. Кроме того, в таком случае система здравоохранения получает время для подготовки, а население шанс узнать о том, какие нужно принимать меры.



Однако в Америке режим тестирования сработал плохо из-за бракованных тестовых наборов, изготовленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centres for Disease Control and Prevention), а из-за бюрократических проблем, возникших между Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Управлением по контролю за продуктами питания и медикаментами (Food and Drug Administration). "Катастрофа с наборами для тестирования связана, вероятно, с соответствующими бюджетными сокращениями. Нельзя иметь возможность справиться с пиком проблемы, если финансирование сокращено до минимума", - отмечает Скотт Баррис (Scott Burris), директор Центра по исследованию законодательства в области здравоохранения (Centre of Public Health Law Research) университета Темпл (Temple University). В 2010 году бюджет Центров по контролю и профилактике заболеваний составлял 12,7 миллиарда по нынешнему курсу доллара, а сегодня он равняется 8 миллиардам. Пока не ясно, нужно ли обвинять в создавшемся положении скудное финансирование или бюрократические препоны, и, конечно же, этот вопрос должен стать предметом будущих расследований.



Если существует небольшое число зараженных, то система здравоохранения имеет достаточное число эпидемиологов для контроля за пациентами, направления их на карантин и установления их недавних контактов. Однако при отсутствии соответствующего контроля небольшие сообщества быстро становятся полностью охваченными эпидемией. Именно в таком положении и находится сегодня Америка. Согласно существующим оценкам, удвоение количества инфицированных происходит за шесть дней. Если эти показатели не изменятся, то примерно 1300 установленных сегодня случаев - это только начало движения по экспоненте кривой роста количества заболевших. "Мы в буквальном смысле не имеем никакого представления о количестве заразившихся, поскольку тестирование в значимых масштабах никто не проводит, - отметил Марк Липсич (Marc Lipsitch), профессор кафедры эпидемиологии Гарвардского университета. - Десятки тысяч случаев заражения этим вирусом в Соединенных Штатах можно считать вполне вероятным развитием событий".



Успешный режим тестирования также позволяет выиграть время для правильного информирования населения. Однако с самого начала президент Дональд Трамп принизил возможность серьезных нарушений обычной жизни людей и экономики. Его слова о том, что возникшая в связи с этим вирусом истерия раздувается его политическими противниками, отвлекли внимание от главного вопроса - нужно быть готовым к эпидемии. Сделанное им 11 марта заявление о запрете большинства посещений из Европы оказалось расплывчатым (поначалу показалось, что речь идет только о грузах), произвольным (он исключил Британию), и также неэффективным в тот момент, когда новый вирус стал уже распространяться внутри страны.



Эти ошибки уже невозможно исправить. Однако теперь важно предоставить людям правильную информацию и оказать помощь больницам перед неизбежным резким ростом количества зараженных. К сожалению, проблемы, возникшие с проведением тестирования и честного информирования, скорее всего, еще будут сохраняться.



Даже после того как были обнаружены ошибки с наборами для тестирования, увеличение количества тестов происходит медленно. Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), губернатор штата Нью-Йорк, и Билл де Блазио (Bill de Blasio), мэр города Нью-Йорка, просят Управление по контролю за продуктами питания и медикаментами ускорить процесс одобрения автоматического тестирования для увеличения количества тестов примерно со 100 в день до необходимых нескольких тысяч. По словам одного врача из больницы в штате Техас, она пока не получила ни одного набора, и у нее нет никакой информации о том, когда они могут поступить. Когда она видит пациентов с симптомами вируса Covid-19, она направляет их для тестирования в ближайшую больницу.



Теперь, когда наборы для тестирования начинают поставляться, врачи сообщают о наличии другой проблемы - отсутствуют компоненты, необходимые для извлечения генетического материала из взятых проб. Белый дом обещал, что к шестому марта в распоряжении врачей будет уже 1 миллион наборов для тестирования. Центры по контролю и профилактике заболеваний перестали публиковать данные о количестве проведенных тестов. Однако, согласно оценкам по состоянию на 11 марта, всего было проведено семь тысяч тестов, что значительно меньше, чем в любой другой развитой стране мира, где произошла вспышка этого заболевания.



В любом случае Трамп приуменьшил угрозу распространения нового вируса. 9 марта он обвинил "фейковые СМИ и демократов в сговоре с целью раздуть ситуацию в коронавирусом". Кроме того, он сделал неправильный вывод о том, что обычный грипп якобы является более опасным заболеванием. В тот же день Нэнси Мессонньер (Nancy Messonnier), сотрудник Центра по диагностике и профилактике заболеваний, справедливо предупредила о том, что "при сохранении существующей траектории распространения коронавируса многие люди в Соединенных Штатах в какой-то момент в этом году или в следующем году могут заразиться этим вирусом".



Корректировка курса в связи со вспышкой коронавируса является крайне важной, поскольку структуры американского здравоохранения, как во многих других странах, не готова к тому, чтобы иметь дело с резким увеличением числа заболеваний в серьезных случаях. Проведенное недавно исследование в Китае относительно Covid-19 показало, что 5% пациентов нужно было поместить в отделения интенсивной терапии, и многим из них нужна была искусственная вентиляция легких или использование более сложного оборудования, позволяющего насыщать кислородом кровь. В Америке имеется 95 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии и 62 тысяч механических вентиляторов, но при этом лишь 290 больниц из 6 тысяч могут предложить более интенсивные методы терапии. Большая часть этого оборудования уже используется для лечения пациентов, включая тех, которые заболели сезонным гриппом. Что касается медицинского персонала, включая пульмонологов и специально подготовленных медсестер, то это тоже ограничивающий фактор - хотя в Италии, где эпидемия находится в самом разгаре, количество специалистов стало уже менее важным фактором. Смертность в переполненных больницах, конечно же, будет выше.



Чтобы сократить вероятность такого развития событий, скорость распространения заражения должна быть уменьшена за счет сохранения дистанции в общественных местах, удаленных видов работы и отказа от массовых мероприятий (спортивные соревнования уже отменяются - матчи Национальной баскетбольной ассоциации 11 марта были приостановлены). Однако в Америке вопросы здравоохранения, в основном, переданы на уровень штатов и некоторых городов. Все они на местном уровне принимают решение о введении чрезвычайного положения, и 13 их них уже сделали это 11 марта. Децентрализованная система означает, что режим сдерживание коронавируса не будет однородным.



Куомо объявил о целом ряде принимаемых мер - почти полуторакилометровая специальная зона в Нью-Рошелле, месте, где располагается кластер под контролем Национальной гвардии, а также установки для дезинфекции рук, сделанные в самом штате заключенными для того, чтобы справиться с их дефицитом. В то же время города Нью-Йорк и Чикаго пока не согласились закрыть государственные школы и объяснили это тем, что многие бедные семьи рассчитывают на получение бесплатных обедов и дополнительную заботу о школьниках. Многие частные университеты прервали свои занятия и переключаются на удаленное обучение (это создает большие сложности для некоторых семидесятилетних преподавателей). Гарвардский университет предоставил своим студентам пять дней на то, чтобы собрать свои вещи и уехать.



Для сохранения здоровья населения нужно, чтобы люди не распространяли заболевание, но они также не должны беспокоиться о том, что обращение к доктору приведет к созданию огромных долгов. Америка - одна из немногих стран в развитом мире, в которой отсутствует оплаченный отпуск по болезни. Лишь 20% низкооплачиваемых сотрудников сектора услуг могут на это рассчитывать. А если люди лишены такой возможности, то они не могут оставаться дома, потому что работающий в ритейле человек не может воспользоваться мессенджерами и видеоконференциями компаний Slack и Zoom, как это делает офисный работник, "белый воротничок".



Кроме того, здравоохранение - очень дорогостоящее дело. Если люди не имеют медицинской страховки или имеют неполную страховку (то есть вынуждены дополнительно оплачивать большую часть стоимости лечения), если они боятся слишком больших счетов в больницах, не покрываемых их страховкой, а также отказов со стороны врачей, то они могут оказаться неохваченными - особенно если их заработная плата сократилась, или они вообще перестали ее получать. "Такой вариант, при котором люди должны сами рисковать, по сути, не работает, когда вы подвергаете риску и вашего соседа", - отмечает Венди Пармет (Wendy Parmet), профессор в области права в сфере общественного здравоохранения Северо-Восточного университета (Northeastern University). Некоторые страховщики, в том числе в Иллинойсе и в Калифорнии, настаивают на том, чтобы пациенты не платили за проведение тестирования. Но пока такой политики на национальном уровне нет.



На прошлой неделе Конгресс одобрил выделение в чрезвычайном порядке средств в размере 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, а Трамп подписал этот закон. Почти все эти средства будут направлены на передовую линию борьбы - на наборы для тестирования, на лабораторное оборудование и на оплату дополнительного количества сотрудников медицинских учреждений. Возможно, потребуется еще больше стимулов финансового характера. Трамп и лидеры Демократической партии составили конкурирующие между собой планы относительно того, что нужно сделать. Президент хотел бы предоставить налоговые скидки таким пострадавшим от коронавируса отраслям, как авиационные линии, а также операторам круизных судов и скважин, использующих технологию фрекинга. Кроме того, он предлагает сократить налог на фонд заработной платы (обычно он оплачивается раз в две недели) и ввести оплачиваемый отпуск по болезни для тех, у кого почасовая работа. Демократы предложили более щедрые правила для оплаты отпуска по болезни, а также расширенное финансирование таких программ как страхование по безработице, помощь в приобретении продуктов питания, а также гарантированную оплату любого тестирования и компенсацию дополнительной оплаты за лечение. Подобного рода меры нужно принимать в срочном порядке, однако обсуждение этого вопроса продлится еще некоторое время.



Пока Трамп столкнулся с незначительным количеством кризисов. Большую их часть он создал сам - различные торговые войны, приступы хвастовства - но их можно было решить. Однако коронавирус будет распространяться независимо от желания президента остановить его распространение. Снижение рисков - это победная стратегия. Для борьбы со вспышкой коронавируса Америке нужна ясная, неприукрашенная информация, а также политика, основанная на лучших достижениях науки. Способен ли нынешний президент одобрить такие меры? Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584189000

