Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам

15:40 14.03.2020

Сергей Мануков



Нефтяные войны происходят нечасто. Иногда они длятся недолго, но чаще они имеют серьезные экономические и политические последствия. Нынешняя нефтяная война – между Саудовской Аравией и Россией спровоцировала крупнейший обвал цен на нефть со времен войны в Заливе 1991 года. Нынешняя война необычна и тем, что проходит она во время одного из сильнейших в истории кризисов спроса.



После срыва переговоров в Вене Эр-Рияд отомстил России, резко снизив цены на свою нефть на 6-8 долларов за баррель и одновременно очень значительно нарастив добычу. Saudi Aramco обещает довести добычу нефти до 12,3 млн бар./сутки, что даже больше ее официального потолка, равного 12 млн бар./сутки. Не исключено, что уже через несколько лет КСА сможет добывать и 13 млн бар./сутки. Говорят также, что саудовские министры получили распоряжение сократить бюджеты своих министерств на 20-30%.



Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil



Первым откликнулось внешнеполитическое ведомство, урезавшее бюджет, в который был заложен дефицит в 50 млрд долларов, на 20%. Ожидается, что в этом году дефицит бюджета королевства увеличится с 4,7% от ВВП в 2019 г. до двузначных величин. По некоторым оценкам, он может вырасти до 15%.



И все же, считают аналитики Института государств Персидского залива (Вашингтон), маловероятно, что Россия уступит. После обвала цен на нефть в 2014 году и введения американских санкций Москва резко снизила зависимость от нефти и собрала на черный день солидный резервный фонд. Освободившись от ограничений сделки ОПЕК+, "Роснефть" заявила, что через одну-две недели сможет увеличить добычу нефти на 300 тыс. бар./сутки.



В Москве надеются, что низкие цены на нефть помогут улучшить геополитическую ситуацию для России, ослабив разговоры об "энергетической независимости" США.



Удар по американским "сланцевикам" можно считать частично отплатой России за санкции против "Северного потока-2" и "дочки" "Роснефти", работающей в Венесуэле.



Конечно, ОПЕК и Россия могут помириться до следующего саммита нефтяного картеля, который пройдет в июне, но едва ли это произойдет с сохранением нынешнего предложения Эр-Рияда сократить добычу нефти на 1,5 млн бар./сутки до конца года. Максимум до чего они могут договориться, это о сохранении снижения еще на 0,5 млн бар./сутки, оговоренного в декабре 2019 г. Москва "пришла" в Вену через два года после болезненного обвала цен на нефть в конце 2014 г., но и после этого многие специалисты скептически относились к ее готовности к сотрудничеству.



Своевременное возобновление добычи нефти в Нейтральной зоне между КСА и Кувейтом даст обеим странам и, в первую очередь, Кувейту средства для выполнения совместного плана с Эр-Риядом залить планету дешевой нефтью. Ожидается, что добыча нефти в Нейтральной зоне вернется к прежнему объему в полмиллиона баррелей в сутки уже к концу 2020 года.



ОАЭ в январе добыли немногим более 3 млн бар./сутки, но госкомпания Abu Dhabi National Oil Company утверждает, что в апреле сумеет извлечь из песков 4 млн бар./сутки. В Абу-Даби намерены ускорить реализацию плана по увеличению добычи до 5 млн бар./сутки к 2030 году.



Очевидно, КСА, ОАЭ и Кувейт будут действовать сообща. Другие члены ОПЕК тоже планируют увеличить добычу: Ирак примерно на 350 тыс. бар./сутки, а Нигерия – на 100.



Экспорт иранской нефти снизился почти до 0, а влияние коронавируса в комбинации с привлекательными саудовскими ценами могут полностью вытеснить Тегеран с последнего рынка – китайского.



Обвал цен на нефть и новые американские санкции могут еще сильнее ухудшить положение Венесуэлы.



Блокада главных портов уменьшила добычу нефти в Ливии до 120 тыс. бар./сутки. Если противоборствующие стороны сумеют договориться, то добыча нефти может вернуться на прежний уровень – 1,1 млн бар./сутки.



Если добавить нефть этих трех стран, то суммарный рост предложения может очень быстро увеличиться на 3-5,5 млн бар./сутки. Между тем, Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует спад спроса на нефть в первом квартале текущего года на 2,5 млн бар./сутки, а во втором – еще на 40 тыс. бар./сутки. С учетом нефти, поступающей из США, Норвегии, Гайаны и Бразилии, в декабре 2019 г. баланс между спросом и предложением уже выглядел очень неважно. Так что падение цены за баррель нефти марки Brent с 50 до 34 долларов выглядит очень даже умеренным.



Низкие цены на нефть снизят и цены на сжиженный газ, что особенно сильно ударит по Катару. При этом следует иметь в виду, что спотовые цены опустились до рекордно низкого уровня еще до кризиса.



Пострадают даже более диверсифицированные экономики из-за снижения судоходства по Суэцкому каналу, уменьшения числа туристов и так далее.



Согласно январского исследования аналитиков МВФ без реформ финансовые резервы государств Персидского залива иссякнут к 2034 году при вполне цене нефти на уровне 55 долларов за баррель. Несколько лет значительно более низких цен заставят спрос на нефть немного подняться, но ускорят срок опустошения резервов.



Валюты всех государств Залива привязаны к доллару, а у Кувейта еще и к валютной корзине из нескольких валют. Особенно в сложном положении оказался оманский риал. При цене нефти в 30 дол./бар. дефицит бюджета этого султаната может вырасти до 22% от ВВП.



Обвал цен на нефть заставляет страны Залива проводить экономические реформы, о которых они последние шесть лет дружно "забыли". Оман и Бахрейн собираются провести IPO своих нефтяных компаний. Они могут также попытаться продать большие пакеты акций своих нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий, хотя цена будет низкой.



Продажа дополнительных акций Aramco как дома, так и за границей едва ли устроит Эр-Рияд.



Проблем много. С другой стороны, низкие цены на нефть могут заставить государства Залива вспомнить про реформы, но средств для их проведения у них не будет.



Длительная ценовая война убедит Вашингтон, что способность добывать огромные объемы нефти по высоким ценам далека от "энергетического доминирования", к которому он так стремится. Положение американских сланцевых компаний быстро ухудшается. Хеджирования им хватит не больше, чем на год. "Сланцевики" в 2014 году показали, что они умеют держать удар, но до заключения соглашения ОПЕК+ они все же были вынуждены сократить добычу на миллион баррелей в сутки. Сейчас процесс снижения ускорится.



Резкое снижения добычи нефти в США в следующие год-два отдаст инициативу России и государствам Персидского залива. Потеря интереса Вашингтона к Заливу оставляет регион открытым для региональных и нерегиональных игроков: Саудовской Аравии, Турции и Ирана, а также для России, КНР и, возможно, Индии соответственно.