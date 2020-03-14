 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.03.2020
20:57  Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова
20:54  США готовятся уступить мировой океан Китаю, - А.Запольскис
20:52  Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева
19:56  В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
15:40  Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам, - С.Мануков
15:37  Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом, - Пабло Учоа
15:30  Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова, - Economist

15:26  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий? - С.Тарасов
15:20  Первая сверхдержава в мире – персидская империя Ахеменидов
15:14  "Нефтяная резня": Трамп задумал "ход конем", - А.Ильяшевич
15:11  Трампа ткнули носом. Китай обвинил амер-солдат в завозе вируса, - В.Павленко
15:09  Карантин по-итальянски: люди заперты в домах вместе с трупами родственников, - Washington Post
11:05  В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров, - пригорюнилась ВВС
10:59  В Алматы ДАИШ-бармалеи готовили теракт на Наурыз, - КазКНБ
10:29  Евроатлантизм рушится на глазах, - Сергей Мардан
09:53  КазКиношники снимут Худ-фильм про коронавирус. Если успеют...
09:49  Сценарий "цветной революции" в России пишут сами сторонники Путина, - А.Иванов
09:48  Захлебываясь в соплях Западные СМИ продолжают пинать Российское здравоохранение, - Libеration
09:43  Лепеху понизили. Опять перетряхнули кадры КазМВД
09:19  УзбВласти чихали на... Празднование Навруза и хашар не отменяются
09:08  В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом. Всего - 6
08:11  Экс-генсек НАТО испанец Хавьер Солана заразился коронавирусом
08:04  Халилзадова стратегия. Экс-афган-през Карзай обвинил в афган-бардаке США
08:02  Бердымухамедов пробивает коридор в Европу. Транзитный маршрут через Каспий могут использовать военные США, - В.Панфилова
07:30  Украина даже не пытается стать суверенным государством, - Глеб Простаков
07:10  В Казахстане отменили заседание политсовета партии Nur Otan с Назарбаевым
Пятница, 13.03.2020
23:52  Трамп объявил в Штатах "два очень громких слова" - режим ЧП
23:31  Как монголы Баксадай и Церен стали русскими князьями Петром Петровичем и Анной Ивановной
23:29  США: "корпоративное крыло" атакует демократию, - С.Кожемякин
17:26  Россия тайно поддерживает калифорнийских сепаратистов, - Daily Beast
15:56  Первая каспийская война. Конфликт Ашхабада и Баку выходит из берегов, - А.Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
19:56 14.03.2020

14 марта 2020,

Парламентские выборы в Сирии перенесены с 13 апреля на 20 мая. Такие изменения в соответствии с указом президента республики применены из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении администрации сирийского лидера в Twitter.

Держи патруль: какой будет ситуация в Идлибе после договоренности РФ и Турции
Сторонам осталось согласовать лишь финальные положения соглашения
В САР на сегодняшний день нет подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Все тесты, взятые у людей с подозрением на наличие заболевания, оказались отрицательными.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском многомиллионнике Ухань. За несколько месяцев инфекция распространилась в 129 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире заболевшими считаются 149 тыс. человек, скончались более 5,5 тыс.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584204960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  