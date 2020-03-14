|20:57 Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова
20:54 США готовятся уступить мировой океан Китаю, - А.Запольскис
20:52 Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева
19:56 В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
15:40 Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам, - С.Мануков
15:37 Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом, - Пабло Учоа
15:30 Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова, - Economist
15:26 "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий? - С.Тарасов
15:20 Первая сверхдержава в мире – персидская империя Ахеменидов
15:14 "Нефтяная резня": Трамп задумал "ход конем", - А.Ильяшевич
15:11 Трампа ткнули носом. Китай обвинил амер-солдат в завозе вируса, - В.Павленко
15:09 Карантин по-итальянски: люди заперты в домах вместе с трупами родственников, - Washington Post
11:05 В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров, - пригорюнилась ВВС
10:59 В Алматы ДАИШ-бармалеи готовили теракт на Наурыз, - КазКНБ
10:29 Евроатлантизм рушится на глазах, - Сергей Мардан
09:53 КазКиношники снимут Худ-фильм про коронавирус. Если успеют...
09:49 Сценарий "цветной революции" в России пишут сами сторонники Путина, - А.Иванов
09:48 Захлебываясь в соплях Западные СМИ продолжают пинать Российское здравоохранение, - Libеration
09:43 Лепеху понизили. Опять перетряхнули кадры КазМВД
09:19 УзбВласти чихали на... Празднование Навруза и хашар не отменяются
09:08 В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом. Всего - 6
08:11 Экс-генсек НАТО испанец Хавьер Солана заразился коронавирусом
08:04 Халилзадова стратегия. Экс-афган-през Карзай обвинил в афган-бардаке США
08:02 Бердымухамедов пробивает коридор в Европу. Транзитный маршрут через Каспий могут использовать военные США, - В.Панфилова
07:30 Украина даже не пытается стать суверенным государством, - Глеб Простаков
07:10 В Казахстане отменили заседание политсовета партии Nur Otan с Назарбаевым
|В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
19:56 14.03.2020
14 марта 2020,
Парламентские выборы в Сирии перенесены с 13 апреля на 20 мая. Такие изменения в соответствии с указом президента республики применены из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении администрации сирийского лидера в Twitter.
Держи патруль: какой будет ситуация в Идлибе после договоренности РФ и Турции
Сторонам осталось согласовать лишь финальные положения соглашения
В САР на сегодняшний день нет подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Все тесты, взятые у людей с подозрением на наличие заболевания, оказались отрицательными.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском многомиллионнике Ухань. За несколько месяцев инфекция распространилась в 129 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире заболевшими считаются 149 тыс. человек, скончались более 5,5 тыс.