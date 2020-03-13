Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева

20:52 14.03.2020 Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса

США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль



Мария Васильева



После объявления ВОЗ о пандемии коронавируса европейские страны по-разному отреагировали на угрозу. Словения, где только 4 марта был обнаружен первый больной, заявила о возможности закрытия границ с Италией. Словакия, Чехия, Эстония и Латвия уже ввели режим ЧП. Дания, в которой заражены по меньшей мере 617 человек, закрыла воздушное сообщение в страны из "красной" зоны. В то же время в Германии, где уже более 2 тыс. заболевших, считают закрытие границ неэффективной мерой. "Известия" разбирались, как, несмотря на общую цель, методы борьбы с коронавирусом у разных стран отличаются.



США приостановят прием пассажиров из Европы



Пока не НАТО



В полночь 13 марта в силу вступил 30-дневный запрет на въезд в США для пассажиров из Европы. О мерах, принятых в связи с распространением коронавируса, американский лидер объявил в среду. Дональд Трамп подчеркнул, что ЕС не справился с задачей введения ограничений в отношении сообщения с Китаем и другими очагами распространения вируса, в результате чего на территории Штатов появилось большое количество новых источников заражения. При этом все же предусмотрены исключения для американцев, у которых тест на вирус даст отрицательный результат. Также не запрещается въезд гражданам Великобритании.



12 марта агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата опубликовало информацию о том, что не было ни предварительного уведомления, ни попыток скоординировать усилия между США и ЕС.



Чуть позже последовало совместное заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем говорится о том, что Европейский союз не одобряет одностороннее решение США о введении запрета на поездки. При этом главы подчеркнули, что сами принимают решительные меры для ограничения распространения этого вируса.



Пока Америка временно "возводит стену" от Европы, внутри самого ЕС начинают перестраховываться отдельные государства. Согласно статьям 25 и 28 Шенгенского кодекса, пограничный контроль на внутренних границах может быть восстановлен при наличии серьезной угрозы внутренней безопасности. Некоторые страны уже расценили недуг родом из Китая именно так. Первой стала Австрия, закрывшая границу с Италией.



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11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, подчеркнув, что у стран еще есть шансы "изменить ее ход", но для этого надо постараться.



- ВОЗ круглосуточно наблюдает за вспышкой и была глубоко обеспокоена уровнем как его распространения, так и бездействия властей, поэтому охарактеризовала COVID-19 как пандемию, - заявили "Известиям" в пресс-службе ВОЗ с ссылкой на выступление гендиректора Тедроса Гебреисуса.



В этот же день меры по борьбе с новым недугом на конференциях обсуждались отдельными европейскими государствами. Несмотря на то что все страны одинаково призывали к консолидации усилий, различия в подходах все же приходится отметить.



Выступая 11 марта на пресс-конференции по ситуации с распространением коронавируса, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что закрытие границ в Европе неэффективно в нынешней ситуации.



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Канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, дал понять, что будут дальнейшие шаги. Въезд в Австрию для людей из Италии за исключением тех, у кого есть медицинская справка, запрещен. Воздушные и железнодорожные сообщения между государствами прекращены. При этом, если в Германии на 13 марта выявлено уже 2369 случаев заражения коронавирусом, в Австрии - 428.



- ВОЗ до сих пор не рекомендовала ограничить поездки или торговлю, - заявили "Известиям" в пресс-службе минздрава ФРГ.



Еще 27 февраля европейские эксперты заявили, что отказ во въезде в страны ЕС людей с симптомами коронавируса будет контрпродуктивным и "неэффективным", вирус уже не остановить.



Однако 10 марта пример с Австрии попыталась взять Словения. Премьер-министр Марьян Шарец заявил, что никто не должен ездить за границу, но поскольку никто не выполняет этого приказа, следует принять меры. Планировалось полностью закрыть границу с Италией для пассажирского движения. Тем не менее 12 марта правительство Словении приняло более "мягкое" решение создать шесть контрольных пунктов для проверки состояния здоровья пассажиров.



Венгрия же, наоборот, остановила действие Шенгена на своей границе с Австрией и Словенией. Власти приняли решение полностью прекратить автобусное сообщение и движение пассажирских поездов в эти две страны. Безусловный запрет въезда в Венгрию введен и для граждан Италии независимо от наличия медицинской справки.



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Нелетная погода



6 марта ВОЗ и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовали совместное заявление, в котором основной акцент сделан на обеспечение безопасности пассажиров. Составители напомнили странам о Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также призвали к увеличению объема финансирования на меры реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.



- В Германии уже с 29 января перед посадкой пилоты обязаны оповещать диспетчеров о состоянии здоровья своих пассажиров, - заявили "Известиям" в пресс-службе минздрава ФРГ.



Сейчас многие европейские авиакомпании говорят о массовой отмене полетов, особенно в страны группы риска. Austrian Airlines на прошлой неделе сняла пятую часть всех рейсов своей европейской сети в марте. В среду вступил в силу официальный запрет на посадку на рейсы в Италию.



Авиакомпания Finnair отправляет часть работников во "временный отпуск" из-за того, что спросы на авиаперелеты в Европу снизились. На данный момент, как заявили "Известиям" в пресс-службе авиакомпании, отменено уже около 4 тыс. рейсов. Компания готовится к различным сценариям, поэтому не отрицает дальнейшее ухудшение ситуации.



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Дания, где 13 марта было зафиксировано не менее 617 зараженных, запретила полеты из Северной Италии, части Австрии, Ирана и районов Южной Кореи и Китая. Кроме того, новые правила применены к въезду в Данию из "красных" районов. Они не смогут посещать аэропорт и впоследствии не смогут пользоваться общественным транспортом.



Как сообщает австрийская авиакомпания, до 24 апреля могут быть приостановлены рейсы не только в Италию, но и в города других европейских стран, включая Германию, Испанию и Францию. Клиентов, которые забронировали рейс на эти даты, просят проверить его статус на сайте.



- Сейчас у европейских лидеров будут сплошные консультации и совещания, чтобы не допустить абсолютный хаос и преступность на границах, - отметил в беседе с "Известиями" глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.



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При этом эксперт убежден, что Шенген не отменят, однако будет усилена выборочная проверка на границах.



- Ужесточение правил проезда в ЕС из-за ситуации с коронавирусом неизбежны, - заявил "Известиям" старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Олеченко.



Эксперт уверен, что запрет на въезд европейским гражданам от американской администрации станет толчком для ЕС, чтобы основательно подойти к вопросу о границах. Как минимум в Шенгенском кодексе есть пункт, который предполагает возможность создания передвижного контроля на границе, который можно расширить. Он добавил, что отличия объясняются различным подходом к финансированию борьбы с вирусом. Источник - Известия

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