Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова

Одновременно с развалом сделки ОПЕК+ и падением цен на нефть пришли новости из Саудовской Аравии о чистках внутри королевской семьи. Сообщается, что речь идет о видных представителях правящей династии, которые могли составить конкуренцию официальному наследнику в борьбе за трон. В Эр-Рияде не подтверждают данные сообщения, но и не опровергают. При этом многие уверены, что действовать так жестко наследного принца Мухаммеда бен Сальмана толкают перспективы экономического кризиса в королевстве. Подробности - в материале "Известий".



Как бы заговор



"Власти Саудовской Аравии задержали двух наиболее видных представителей королевства за предполагаемую попытку государственного переворота. Это еще больше укрепило власть сына короля, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, расчистив ему дорогу [во власть] от некогда грозных соперников, претендующих на трон, рассказывают источники, знакомые с ситуацией. Задержали людей рано утром. Охранники королевского двора в масках, одетые в черное, пришли к домам двух мужчин, заключили их под стражу, а сами обыскали их дома", - такую сенсационную новость сообщило американское издание The Wall Street Journal.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время заседания Меджлис аш-Шуры (Консультативного совета)



Впоследствии катарское издание The Middle East Eye подтвердило эту информацию, пояснив, что в общей сложности были задержаны 20 высокопоставленных членов королевской семьи. Из них известны четверо принцев: брат короля Ахмад бен Абдель-Азиз Аль Сауд вместе с сыном, племянник монарха Мухаммед бен Наиф (ранее возглавлявший МВД и являвшийся наследником престола), а также его сводный брат Наваф.



СМИ сообщили о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии



Их обвиняют в заговоре с целью совершить в королевстве государственный переворот. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, задержанным принцам инкриминируют контакты с западными спецслужбами.



В пятизвездочной "тюрьме"



Мировые СМИ сразу же вспомнили скандал, разгоревшийся в ближневосточном королевстве в 2017 году. В ночь на 5 ноября в Саудовской Аравии произошло событие, потрясшее весь мир. Десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов, до того вроде бы считавшихся неприкосновенными, были арестованы по подозрению в коррупции, взяточничестве и разворовывании госбюджета. Среди них было 11 принцев и несколько десятков бывших и действующих министров. Обвинения против них выдвинул национальный антикоррупционный комитет, во главе которого стоял кронпринц Мухаммед.



В общей сложности под стражей оказались 350 человек, многих из них сразу перевели в статус свидетелей по этому делу, однако около 200 человек стали "узниками". Правда, слово "тюрьма" вряд ли подходит для описания того места, в котором содержались предполагаемые мздоимцы. Их поселили в пятизвездочный отель Ritz Carlton в самом центре столицы. "Узники" могли беспрепятственно пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа и боулинга.



Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива в Мекке



Поселив подозреваемых в пятизвездочном отеле, Мухаммед выказал им уважение и готовность снять обвинения в обмен на лояльность. 30 января всех арестованных отпустили. Однако вначале их раскулачили на $100 млрд. Все деньги пошли в казну.



На этот раз ситуация выглядит иначе. Сами саудовские СМИ пока никак не комментируют эту ситуацию. А когда в западных изданиях поползли слухи о том, что, возможно, монарха - короля Сальмана бен Абдель-Азиза - уже и вовсе нет в живых, в местной прессе появились новые снимки правителя.



Зреет заговор



Брат короля и, следовательно, дядя кронпринца - 78-летний Ахмад бен Абдель-Азиз - считается одним трех человек, не поддержавших кандидатуру Мухаммеда на пост наследника престола. Ходили слухи, что, несмотря на то что сам Ахмад на трон претендовать уже не собирался, вокруг него стали группироваться люди, недовольные кронпринцем. В воздухе запахло заговором.



Брат короля Саудовской Аравии Ахмад бен Абдель Азиз



Изначально наследником короля считался его племянник, Мухаммед бен Наиф аль Сауд - один из самых влиятельных людей в королевстве. Он 13 лет возглавлял программу по борьбе с террористами и мятежниками, получив прозвище "Король контртерроризма". Бен Наиф был на короткой ноге с представителями американской администрации и с европейскими политиками.



На его фоне сын короля Мухаммед выглядел неопытным юнцом, поэтому король Салман не мог сразу сделать его наследником. Бен Наиф много времени проводил в командировках, это и позволило оттеснить его в тень. Однако королевских амбиций бывший кронпринц, скорее всего, не утратил.



В СМИ выдвигаются разные версии произошедшего. Одни считают, что Мухаммед отдал приказ арестовать своих родственников, поскольку те собирались помешать кронпринцу взойти на престол после смерти отца. Уже пару лет ходят слухи, что монарх серьезно болен - у него болезнь Альцгеймера и прогрессирующая деменция, он перенес инсульт и сложную операцию на позвоночнике.



Бывший наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф аль Сауд на военном параде в Мекке



Не исключалась и другая возможность - Мухаммед может взойти на престол до смерти отца. В ноябре Саудовская Аравия собирается принимать у себя саммит G20, накануне этого форума, как пишет The Middle East Eye, правитель может уступить трон своему сыну, чтобы не допустить разлада внутри правящей династии.



Неугодный наследник



Молодой выскочка и дерзкий реформатор, которым считается кронпринц Мухаммед, не по нраву консервативно настроенным элитам Саудовской Аравии. При нем имамы лишились насиженных мест, женщинам разрешили ходить на стадионы и в кинотеатры, водить машины.



Ваххабитское духовенство раздражают заявления Мухаммеда о том, что он собирается сделать Саудовскую Аравию "оплотом умеренного ислама", страной, открытой всему миру и модернизированной по западному образцу. Учитывая, что ваххабизм исторически играет важную роль и внутри государства, и за его пределам, прогрессивные нововведения предсказуемо не нравятся религиозной элите.



Женщина за рулем автомобиля в Эр-Рияде



На кронпринца затаили обиду и многие чиновники, которых он согнал с насиженных мест за взяточничество и воровство. Эти меры помогли ему заручиться поддержкой молодежи и многих других подданных королевства - погрязший в роскоши режим уже давно вызывает раздражение в обществе.



На развернувшуюся в королевстве антикоррупционную кампанию осенью 2017 года Дональд Трамп отреагировал одним из первых лидеров, полностью поддержав короля Сальмана и его сына Мухаммеда. Президент США отметил, что они "точно знают, что делают", а также раскритиковал тех, кто "годами доил свою страну".



На этот раз после сообщений в СМИ об арестах в королевстве американский лидер пообщался с кронпринцем по телефону, однако официальной темой разговора стали цены на нефть.



Не все так гладко в королевстве



Как пишут западные СМИ, не исключено, что наследный принц мог нанести упреждающий удар по настроенным против него членам семьи на случай, если в королевстве ухудшится экономическая ситуация. В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства - Китаем.



"В королевстве сейчас не все гладко. Власти Саудовской Аравии планируют сокращать бюджет не менее чем на 20%. Они переходят на режим жесткой экономии в силу двух причин: падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Экономика Саудовской Аравии мало диверсифицирована, по сравнению с российской она преимущественно завязана на нефти. Второй важной статьей дохода было паломничество в Мекку и Медину, которое сейчас ограничено из-за коронавируса. Туризм, который они пытаются развивать, еще не достиг такого уровня, чтобы стать важным источником доходов. Экономика находится в довольно тяжелом положении. Весьма вероятно, что если кризис продлится долго, Саудовская Аравия первой пойдет на какие-то уступки в рамках ОПЕК и ОПЕК+, чтобы вернуть цены на нефть к комфортным для себя показателям", - рассказал "Известиям" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов.



Нефтяной порт Рас-Танура в Саудовской Аравии



После прихода к власти в 2015 году короля Сальмана Саудовская Аравия стала проводить более жесткую региональную политику. Причиной этого стали перемены, вызванные событиями "арабской весны", усиление влияния Ирана - главного противника Эр-Рияда, а также разочарование в США как в гаранте безопасности королевства.



Защита собственных интересов подтолкнула Саудовскую Аравию к таким шагам. Мухаммед - молодой, амбициозный политик, его поддерживают США.



С Россией отношения никогда не отличались взаимным доверием и особой теплотой, хотя в последнее время стороны смогли заново оценить взаимные интересы и сделать шаг навстречу друг другу. Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, а также саудовских принцев и короля в Москву, активизировали бизнес-контакты между государствами.



У кронпринца Мухаммеда также завязались дружеские отношения с высокопоставленными российскими политиками. Однако это не мешает начать противостояние с Москвой: благодаря этому он может заручиться дополнительной поддержкой как внутри страны, так и на международной арене. "Здесь много взаимосвязанных событий и явлений. Весьма вероятен сценарий, что кронпринц не то что хочет поскорее взойти на престол, но он хочет укрепить свои позиции перед тем, как займет трон, чтобы обезопасить себя и не допустить повторения ситуации 2017 года", - полагает Крылов.



Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи в Эр-Рияде. 14 октября 2019 года



По мнению эксперта, у России и Саудовской Аравии есть шанс договориться в рамках ОПЕК +. Пока стороны сохраняют двусторонние контакты, а также продолжают реализацию проектов, не касающихся нефтяной сферы.



"Россия и Саудовская Аравия по-прежнему сотрудничают в рамках Российского фонда прямых инвестиций. Партнерские отношения между странами создавались долго, они будут поддерживаться и продолжаться, несмотря на попытки (явно извне) рассорить их. Важно понимать, что в данной ситуации каждая из сторон будет за себя. Выход из кризиса, весьма вероятно, начнется с того, что первый шаг сделает Саудовская Аравия. Ситуация с ценами на нефть очень сильно бьет по экономике королевства. У Москвы в отличие от Эр-Рияда диверсифицированная экономика, у нее в этом плане больше вариантов, как себя защитить. У нас есть опыт выживания в рамках финансово-экономических кризисов и успешного выхода из них. Экономика не рушится окончательно. К тому же у России профицит бюджета, а у Саудовской Аравии - дефицит, примерно 6,5% от ВВП. Стоит рассчитывать на то, что Саудовская Аравия пойдет на переговоры, и мы вернемся к соглашениям, которые будут работать", - уверен научный сотрудник Центра востоковедных исследований. Источник - Известия

