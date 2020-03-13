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В Кыргызстане школы и вузы с 16 марта закроют на карантин
00:19 15.03.2020

14 марта 2020 - Екатерина Улитина

Во всех школах и вузах Кыргызстана объявлен карантин. Решение принято на заседании Совета безопасности, которое состоялось сегодня, 14 марта, под председательствованием президента Сооронбая Жээнбекова.

В ходе заседания Совета безопасности принято решение о закрытии с 16 марта всех школ и высших учебных заведений страны на карантин сроком на три недели.
Глава государства отметил, что все страны мира несмотря на экономические потери, поставив здоровье населения на первое место, пошли на закрытие границ и маршрутов.
"Кыргызстан также работает в данном направлении. Надо открыто говорить, что вся эта ситуация влияет на экономику. Мы должны перейти на режим экономии расходов республиканского бюджета и быть готовыми к угрозам и вызовам", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков еще раз особо отметил, что здоровье населения страны - это первоочередной вопрос. Подчеркнул, что ситуация по коронавирусу находится под его личным контролем, ежечасно поступает различная информация от государственных органов.
"В обществе имеются различные домыслы, разговоры. В век цифровизации неподтвержденная информация быстро распространяется по социальным сетям. Есть и те, кто сомневается в отсутствии коронавируса в стране. С регистрацией данной инфекции в ближайшей соседней стране - Казахстане у нас тоже будут усиливаться беспокойства. Это естественный процесс. Мы должны усилить работу и оперативно, открыто предоставлять обществу информацию", - отметил он.

На заседании Совета безопасности в узком составе заслушана информация двух республиканских штабов по ситуации с коронавирусом.
Информацию о мерах по предупреждению проникновения коронавируса на территорию страны и недопущению его дальнейшего распространения представили вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков и министр образования и науки Каныбек Исаков.
С докладами по минимизации влияния последствий коронавируса на экономическую ситуацию страны выступили вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, председатель Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев, председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев, директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.
Председатель Национального статистического комитета Акылбек Султанов сообщил, что перепись населения Кыргызстана пройдет в ранее запланированные сроки – с 23 марта по 1 апреля, в отдаленных районах – с 20 по 29 апреля 2020 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз указал на персональную ответственность руководителей задействованных государственных органов. За ненадлежащую реализацию необходимых мероприятий будут приниматься самые строгие меры.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584220740
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