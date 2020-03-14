Коллапс или новое мироустройство? - Г.Смирнова

04:29 15.03.2020 Коллапс или новое мироустройство?



Пока банкиры "поглощают" американских нефтяников, Трамп спасается от коронавируса, Лукашенко подыгрывает "зеленой" Германии, поляки поделили Россию!



ГАЛИНА СМИРНОВА



Приближение выборов Дональда Трампа и голосования в России за поправки к Конституции подвигли мир к помутнению разума. С невероятной скоростью в мире стали происходить политические тектонические сдвиги. Пока одни используют политические мотивы для игры с экономикой и, таким образом, установления лидерства на политической арене, другие просто под шумок при битве "монстров" хотят урвать себе кусочек прибыли, третьи, не имея возможности хоть как-то влиять на положение дел и в политическом, и экономическом смысле, демонстрируют свою значимость. Не будем указывать пальцем, кто есть кто в этой игре, судите сами.



Практически накануне выборов президента США Дональду Трампу прилетел сюрприз из России, затем легкая волна "счастья", запущенная российскими нефтяниками, неожиданно превратилась в цунами, пришедшее уже из Саудовской Аравии. США теряют почву из-под ног, что в принципе было предсказуемо: предполагалось, что экономический кризис накроет именно США - несмотря на непотопляемость построенной финансовой системы и их кажущееся уже вечным лидерство на мировой арене. Как говорится, ничто не вечно под луной, и США когда-нибудь придется расстаться с превосходством над миром!



К торговой войне с Китаем, развязанной Трампом, которая, очевидно, должна была подкосить Россию, присоединился коронавирус, вычеркнувший из жизни не только рядовых китайцев, но и подкосивший мировую экономику. Хотя не так уж и страшен этот вирус, как его "малюют", жертв от него по статистике гораздо меньше, чем от того же рядового гриппа или других заболеваний, но мир почему-то "кричит" о нем громче и больше, чем о тех же, например, последствиях от приема наркотиков - значит, "это кому-нибудь нужно, значит, этого кто-то хочет"! Но, безусловно, всегда лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, тем более способную унести жизни людей.



Не секрет, что ответом на новости о тяжелых последствиях гриппа стало снижение котировок акций крупных известных компаний, российские - не стали исключением, причем, как мы понимаем, среди них те, чьи активы много лет формировались при прямом участии российского бюджета, которые окрепли благодаря этой мощной поддержке, осуществляемой в том или ином виде, те, которые вполне стали конкурентными на мировом рынке, вышли на этот мировой рынок и уже могли бы в принципе подчинить его себе. Но не тут-то было, то санкциями душили, теперь вот странный вирус.



Известно, что распространение слухов негативного характера вполне может послужить толчком к кризису, видимо, этого "родители" вируса и ожидали, ведь именно подобные кризисы позволяют богатым стать еще богаче - скупить, так сказать, по дешевке активы компаний. И вот, "счастье" было так близко - котировки снижались, но карты в этой странной чьей-то игре смешались - в результате выхода России из сделки по ОПЕК+ подешевели активы американских сланцевых нефтяников, и теперь и их тоже могут скупить, тем более что они и без того погрязли в долгах. Получается, что Трампу не удалось на сегодняшний день подойти к предвыборному периоду с политическими (!) победами в своем портфеле. Что придумал Трамп?



Во-первых, поддержать сланцевиков. Как сообщало на днях издание EurAsia Daily, даже крупные американские компании обеспокоены падением нефтяных котировок. Одна из тех компаний, которая пострадала сильнее всех, - Continental Resources. Ее основал Харольд Хамм, сторонник Трампа и его советник по энергетическим вопросам. Буквально за один день компания потеряла половину рыночной стоимости. Очевидно, обида, захлестнувшая Хамма, понудила его заявить, что США должны применить законы против нелегального демпинга к тем странам, которые виновны в падении нефтяных цен, и защитить национальные интересы. Судя по всему, посыл был сделан в сторону России и теперь уже и остальных участников сделки ОПЕК+, которых, по сути, Россия избавила от необходимости играть с нефтью по американским правилам. В общем, теперь в Белом доме рассматривают возможности помощи сланцевой добыче, сообщает издание со ссылкой на The Washington Post. "Скорее всего, федеральная помощь будет в виде низкопроцентных займов сланцевым компаниям, чьи кредитные линии закрыли финансовые учреждения", - сказал один источник. Еще два собеседника издания подтвердили, что сланцевой добыче могут помочь кредитами. Ну что тут скажешь, судя по всему, американским сланцевикам в силу высокой себестоимости добычи нефти будет сложно выкарабкиваться из лап мировых финансовых боссов.



Второй шаг, который предпринял Трамп недавно, - он решил закрыться от Европы. Обоснованием этих мер послужил коронавирус, уже почти покинувший Китай и активно "расселяющийся" в Европе. Удивительными оказались высказывания Трампа по этому поводу: "Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек". По словам Трампа, подобными жесткими мерами США значительно сократят угрозу для граждан и в конечном итоге победят этот вирус. Да, вирус опасен, но если припомнить США то, что от войн, инициатором которых были Штаты, Европу накрыла миграционная волна, способная стереть ее с лица земли, то на фоне этих событий заявления Трампа о спасении американцев от вируса выглядят именно как предвыборный популизм, который, конечно, позволит спасти жизни большинству американцев, но сохранит ли за Трампом президентское кресло?!



Но самые интересные негромко, тихонько так развивающиеся в это время на всем этом фоне события происходят в Белоруссии и Польше.



Как на днях сообщал портал auto.tut.by, президент Белоруссии одобрил ранее анонсированный указ о поддержке развития электротранспорта в Белоруссии. Белорусы, владеющие электромобилями, не будут платить так называемый дорожный налог.



Странное решение, не правда ли, ведь дорожный налог позволяет, в частности, строить дороги, а электрокары как раз таки портят дорожное покрытие больше бензиновых автомобилей (данный факт подтверждается рядом компетентных институтов), но Лукашенко почему-то решил все-таки освободить от налога именно электрокары. Может, потому что они пока в меньшинстве? Или потому, что хочет избавиться от нефтяной иглы России? А может, хочет помочь Германии, которая, возможно, станет центром зеленой автопромышленности, ведь не секрет, что Берлин вступил в гонку с американцами по завоеванию ранка по производству электрокаров, о чем подробно мы писали ранее, или, наоборот, помочь американцам? Судите сами!



Как отмечает издание, больше всего благодаря Указу президента Белоруссии сэкономят владельцы Tesla: их автомобили весят от 2 до 2,5 тонны. Не придется тратить лишних 204 рубля в год. Правда, назвать это новшеством на все 100 процентов нельзя: указ с такой льготой уже был подписан в 2018 году. Еще одна существенная льгота касается отмены НДС при покупке электромобиля для личного пользования. При этом уточняется, что тем, кто ранее приобрел авто, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин. Очевидно, что чем дороже электромобиль, тем большую сумму удастся сэкономить. Например, на популярном у белорусских электромобилистов Nissan Leaf можно сэкономить не так много. При цене в США от 5 тысяч долларов сумма платежа уменьшится примерно на 1200 долларов. Чуть более дорогие Chevrolet Volt, которые с аукционов США продаются примерно за 10 тысяч долларов, позволят сэкономить 2300 долларов. На Tesla, которые торгуются от 20 тысяч долларов, можно будет сберечь 4600 долларов. Не будут платить владельцы электрокаров и за коммунальные парковки. Льгота будет действовать до 2026 года. Это значит, что припарковаться в центре города можно будет бесплатно. Но к коммерческим торговым центрам, где взимают плату за парковки, это не относится. Указом предусмотрены льготы и для тех, кто будет строить зарядные станции для электромобилей, в частности, им предлагается: освобождение от НДС; предоставление земельных участков для их строительства без аукциона; право использовать повышенные коэффициенты для отнесения своих расходов на затраты, что снизит налогооблагаемую прибыль.



Тем временем на днях в Польше на сайте центра Powisle вышел анонс лекции польского адвоката Казимира Фрицкевича. Мероприятие анонсировалось на 12 марта, местом проведения указана Варшава. Тема лекции: "Распад России - различные сценарии. Вопрос распада РФ в российском, американском и польском полях зрения". Анонс сопровождается иллюстрацией карты "России 2025 года", где, собственно, не Россия то вовсе, а ряд "независимых республик": "Кенигсберг", "Ингерманландская народная республика", "Кубанская народная республика", "Уральская республика", "Камчатская республика". При этом приграничные регионы России на карте через 4?5 лет будут принадлежать другим странам: Финляндии, Норвегии, Китаю и Японию. Некоторые российские эксперты уже успели прокомментировать данное мероприятие, сказав что-то вроде того, что никто никому мечтать не мешает.



Скорее всего, миру действительно предстоит очередной и неизбежный этап переустройства. Но, очевидно, силы будут расположены иначе, чем на польской карте. Распылять территории России не позволят прямые поправки к Конституции, если, конечно, их одобрит народ, ну, а по поводу присоединения территорий других стран к России - посмотрим, вдруг народы других стран выразят подобное желание. В общем, время покажет. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584235740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений

- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов

- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства

- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует

- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях

