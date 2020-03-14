 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.03.2020
04:50  Коронавирус возродит традицию женского затворничества и ношения хиджаба (никаба), - Н.Нуртазина
04:42  Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
04:29  Коллапс или новое мироустройство? - Г.Смирнова
00:49  Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом
00:19  В Кыргызстане школы и вузы с 16 марта закроют на карантин
00:03  Дочь экс-премьера Киргизии Бабанова выходит замуж за сына экс-Чуйского губера Кангельдиева
Суббота, 14.03.2020
20:57  Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова

20:54  США готовятся уступить мировой океан Китаю, - А.Запольскис
20:52  Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева
19:56  В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
15:40  Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам, - С.Мануков
15:37  Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом, - Пабло Учоа
15:30  Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова, - Economist
15:26  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий? - С.Тарасов
15:20  Первая сверхдержава в мире – персидская империя Ахеменидов
15:14  "Нефтяная резня": Трамп задумал "ход конем", - А.Ильяшевич
15:11  Трампа ткнули носом. Китай обвинил амер-солдат в завозе вируса, - В.Павленко
15:09  Карантин по-итальянски: люди заперты в домах вместе с трупами родственников, - Washington Post
11:05  В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров, - пригорюнилась ВВС
10:59  В Алматы ДАИШ-бармалеи готовили теракт на Наурыз, - КазКНБ
10:29  Евроатлантизм рушится на глазах, - Сергей Мардан
09:53  КазКиношники снимут Худ-фильм про коронавирус. Если успеют...
09:49  Сценарий "цветной революции" в России пишут сами сторонники Путина, - А.Иванов
09:48  Захлебываясь в соплях Западные СМИ продолжают пинать Российское здравоохранение, - Libеration
09:43  Лепеху понизили. Опять перетряхнули кадры КазМВД
09:19  УзбВласти чихали на... Празднование Навруза и хашар не отменяются
09:08  В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом. Всего - 6
08:11  Экс-генсек НАТО испанец Хавьер Солана заразился коронавирусом
08:04  Халилзадова стратегия. Экс-афган-през Карзай обвинил в афган-бардаке США
08:02  Бердымухамедов пробивает коридор в Европу. Транзитный маршрут через Каспий могут использовать военные США, - В.Панфилова
07:30  Украина даже не пытается стать суверенным государством, - Глеб Простаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
04:42 15.03.2020

Андрей Манчук
политолог

Замок святого Иллариона расположен в идиллическом месте, на одной из вершин Киренийских гор. Он был построен еще во времена Византии и крестоносцев, которые использовали живописную крепость для контроля над перевалом. В 1974 году древние укрепления вновь использовали по назначению – во время турецкого вторжения на Кипр, когда прибывший с материка десант вместе с местными военизированными отрядами турецких националистов, захватили древнюю гавань Кирении – переименовав ее на свой лад в Гирне.

На военной базе в Киренийских горах шли военные учения турецких парамилитарес, а от туристов потребовали немедленно покинуть этот район.

Красивый маленький город вошел в состав непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, а большая часть местного населения – греки и марониты (арабы-христиане) – массово бежали на юг, навсегда оставляя свои дома.

Сейчас об этом напоминает мемориал неподалеку от замка. Рядом с ним расположена база турецкого спецназа, которая стережет стратегический важный горный проход. Она окружена забором с колючей проволокой, на котором установлены запрещающие фотосъемку плакаты. Поднявшись сюда утром, мы заметили вокруг оживление – одетые в камуфляж парамилитарес стреляли из автоматов и карабинов, целясь в мишени на уединенном горном полигоне.

Судя по всему, там проходило что-то вроде срочных военных сборов. А через некоторое время на дороге показался армейский джип. Из него выбрался офицер, который заявил, что территория закрыта из-за военных учений, а все посторонние лица должны немедленно покинуть прилегающие к замку высоты.

Нервозность обстановки, которая ощущалась в последние дни на территории Северного Кипра, была обусловлена событиями в соседней Сирии, где обострилось противостояние между турецкой армией, ее исламистскими прокси – и войсками правительства Асада, опирающимися на поддержку России и Ирана.

Непризнанная турецкая республика находится неподалеку от места событий – до самой Турции отсюда всего 65 километров, и в хорошую погоду ее горные берега прекрасно видно из Кирении. До Сирии немногим больше – 100 километров – но это не самое большое расстояние для бегущих от войны людей. И капитаны из Кирении, которая когда-то была известной базой средиземноморских пиратов, не прочь подзаработать на перевозке вынужденных мигрантов, стараясь тайно переправить их на греческие острова Родос и Кос.

По иронии судьбы, это тот же самый маршрут, по которому прошел в четвертом веке до нашей эры знаменитый "киренийский корабль" – единственное уцелевшее до наших дней античное судно, которое экспонируется сейчас в местном музее кораблекрушений, и считается национальным символом всего Кипра – украшая своим изображением отчеканенные в южной части острова евроценты.

Древнюю гавань Кирении много веков использовали пираты. А теперь здешние рыбаки тайно перевозят беженцев с побережья Сирии на греческие острова.

Иногда эти суда перехватывают. В конце прошлого года береговая охрана Евросоюза задержала яхту, на которой находились 122 нелегальных мигранта из Сирии – в том числе, маленькие дети. А в декабре на Кипре осудили пятерых местных контрабандистов, которых обвиняли в торговле людьми и нелегальной переправке ближневосточных мигрантов. Турецкие власти реагируют на этот человеческий трафик исключительно прагматично, в зависимости от текущей политической конъюнктуры. Иногда они задерживают переполненные людьми лодки, буксируя их обратно на материк, а иногда не мешают им проникать в территориальные воды Греции – как это, по слухам, происходило в этом регионе все последние дни.

Власти непризнанной средиземноморской республики, как правило, не наказывают капитанов-контрабандистов. Считается, что они помогают единоверцам, а главное, все понимают, что потомкам пиратов приходится каким-то образом зарабатывать в специфических условиях изолированной в экономическом и политическом плане ТРСК, где население живет за счет приезжающих с южной части Кипра туристов, натурального хозяйства и рыбной ловли.

К тому же, Анкара сама содействует дозированному переселению с материка, чтобы увеличить количество жителей на подконтрольной ей части разделенного после 1974 года острова. Ведь города и поселки Северного Кипра до сих пор не оправились от массового исхода греческого населения, которое стало жертвой масштабной этнической чистки захваченных в ходе вторжения территорий.

Это особенно заметно в городе Фамагуста, который именуется на турецком Газимагустой. Древняя столица крестоносцев, где правила французская династия Лузиньянов, была знаменита превращенным в мечеть собором, скопированным с коронационной базилики в Реймсе, и живописными руинами роскошных готических зданий средневековых времен. Но сейчас сюда едут, чтобы посмотреть на другие, печально знаменитые во всем мире руины. Это заброшенный квартал Вароша – отели, торговые комплексы, клубы, жилы дома, расположенные на берегу роскошного пляжа, где когда-то отдыхали Брижит Бардо и Элизабет Тейлор.

Греческий квартал Вароша в городе Фамагуста стоит заброшенным со времени турецкого вторжения в 1974 году. Многочисленные надписи запрещают снимать этот город-призрак, за чем следят на вышках специальные часовые.

Турецкая армия заставила местных греков покинуть город в течение суток – однако, собственность богатого туристического района принадлежала гражданам из разных стран мира, а Совет безопасности ООН принял специальную резолюцию, которая запретила использование захваченных зданий. "Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы" – гласит текст этого документа. А международные суды преследуют захвативших чужие дома владельцев.

Мы проехали по периметру огражденного забором района, где повсюду натыканы надписи, которые запрещают любую фото и видеосъемку – а на знаменитом пляже установлены специальные вышки, откуда солдаты высматривают фотографирующих руины туристов. Пустующая полвека Вароша больше всего напомнила мне хорошо знакомую Припять – с той разницей, что радиацию заменяют здесь невидимые лучи человеческой ненависти и вражды. Западные режиссеры не снимают про это место популярные сериалы, чтобы не обидеть союзника по военному блоку НАТО и не афишировать неблаговидную роль американских спецслужб, которые явились фактическими застрельщиками трагических событий 1974 года – столкнув лбами греческих и турецких националистов.

Греческий квартал Вароша в городе Фамагуста стоит заброшенным со времени турецкого вторжения в 1974 году. Многочисленные надписи запрещают снимать этот город-призрак, за чем следят на вышках специальные часовые.

Но сам вид заброшенных отелей и особняков красноречиво говорит о том, что ситуация на острове давно стала тупиковой для местной власти. И в этих кварталах можно поселить разве что спасающихся от войны беженцев, которые не боятся международных законов – просто потому, что терять им нечего.

Наблюдения за турецкой частью Кипра весьма актуальны, а к происходящим на ней процессам давно стоило присмотреться. По мнению самих киприотов, Анкара пытается реализовать в Идлибе и Африне ту же самую схему, которая была когда-то реализована на этом острове – создавая там полностью зависимое от себя государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Не секрет, что ее очертания давно грезятся вторгнувшемуся в Сирию Эрдогану.

Древний собор Фамагусты, построенный крестоносцами по образцу коронационного собора в Реймсе, и переделанный турками в мечеть.

Но беда в том, что такие конфликты во все времена приводят к массовому исходу убегающих от конфликта людей, которые прямо сейчас плывут сейчас где-то возле берегов Кипра на пиратских лодках контрабандистов – как никому не нужные заложники хитрых геополитических комбинаций.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584236520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  