В Таджикистане офицеров института ГКНБ обвиняют в смерти курсанта

06:35 15.03.2020

В Таджикистане двух офицеров-преподавателей Высшего пограничного института ГКНБ обвиняют в смерти курсанта. По словам адвоката семьи погибшего, 20-летний Хошимджон Сафаров скончался в августе 2018 года в результате сильных побоев на полигоне в Лохур, расположенном в 25 км к югу от Душанбе.

Угулой Бобоева, адвокат семьи курсанта, 13 марта сообщила Радио Озоди, что спустя почти два года в отношении офицеров-преподавателей Рамазона Абдурахимова и Джахонгира Давлатова возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 391 УК Таджикистана - "злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Рассмотрение уголовного дела началось 11 марта в военном суде душанбинского гарнизона. Офицерам грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Во время предварительного следствия Рамазон Абдурахимов и Джахонгир Давлатов отрицали свою вину в смерти курсанта Хошимджона Сафарова. Однако, по словам Угулой Бобоевой, у защиты имеется доказательства гибели Сафарова в результате избиения этими офицерами.

Согласно одного из документов уголовного дела, копия которого оказалась в распоряжение Радио Озоди, инцидент произошел в августе 2018 года на полигоне в Лохуре, где курсанты-первокурсники находились на полевых сборах. Рамазон Абдурахимов, командир взводы 2-й учебной роты, избил курсанта Хошимджона Сафарова во время построения. "Курсант Сафаров получил травму головы и был госпитализирован. Спустя десять дней он скончался в госпитале", - говорится в документе. Следствие установили, что в избиении курсанта участвовал и Джахонгир Давлатов.

Источник, знакомый с уголовным делом, сообщил Радио Озоди, что обвиняемые категорически отрицают свою вину и заявляют, что курсант скончался от менингита, а не от побоев.

Однако родные погибшего курсанта утверждают, что у Хошимджона не было серьезных заболеваний. "Мой сын прежне чем поступить в военный вуз прошел несколько медкомиссий, никаких заболеваний у него обнаружено не было", говорит Абдурахмон Сафаров, отец курсанта. По его словам, уголовное дело в отношении офицеров-преподавателей было возбуждено после многократных обращений в различные инстанции.

Тем временем, адвокат семьи Сафаровых считает, что офицеров должны судить по ст. "пытки". В прошлом году власти Таджикистана решили ужесточить наказание для лиц, виновных в применении пыток и жестокого обращения. Отныне им грозит исключительно тюремное заключение сроком от 2 до 15 лет.

По данным Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности, во время несения службы в армии Таджикистана и других военных структурах регулярно случаются и смертные случаи, и тяжелые травмы, и побои. Правозащитники с 2015 года зафиксировали 949 обращений от родственников военнослужащих и призывников.



Алишер Зарифи

13 марта 2020