Таджикистан и Узбекистан совместно расчищают Большой Гиссарский канал

08:32 15.03.2020

Узбекистан надеется в ближайшие два месяца завершить работы по расчистке Большого Гиссарского канала.

Эта водная артерия региональной значимости была построена в 1942 году с участием 25 тыс таджикских и узбекских тружеников. Его длина составляет около 50 км. За последние 30 лет работы по расчистке Большого Гиссарского канала не проводились.



В пятницу, 13 марта вблизи гиссарского кишлака Чаманистон работы по расчистке канала проводили 9 единиц экскаваторов, прибывших из Узбекистана. Руководит работами начальник управления канала Нурмахмад Гадоев.

По его словам, эту должность он занимает уже 27 лет и за это время канал ни разу не был расчищен, лишь ежегодно некоторые участки очищались от грязи, песка и упавших деревьев. Теперь на основании межправительственного таджикско-узбекского соглашения обе страны намерены тщательно очистить загрязненный канал.



"Канал, построенный в 1942 году, орошает 25 тыс земельных угодий в районах Рудаки, Гиссар и Шахринав и 10 тыс земель Сурхандарьинской области Узбекистана. В прошлом году посредством канала мы смогли обеспечить соседнюю страну 170 кубометрами воды из Варзоба. После генеральной очистки появится возможность увеличить поставки воды до 200 млн кубометров", - говорит собеседник.

Житель гиссарского села Чаманистон Халим Саидов, который живет недалеко от канала, с радостью воспринял новость о расчистке. "Канал обеспечивает нас питьевой водой, но там скопилось много грязи и мусора. Очистка поможет местным жителя избежать инфекционных заболеваний. Я живу в селе около 30 лет и не припомню, чтобы за это время кто-нибудь очищал канал", - сказал он.

Таджикистан и Узбекистан за последние два десятилетия, в период правления Каримова, переживали не лучший период в двусторонних взаимоотношениях. Все изменилось с приходом к власти Шавката Мирзиеева. В 2016 году стороны расширили сотрудничество в экономической, политической и гуманитарной сферах и расчистка канала – яркий тому пример.



14 марта 2020