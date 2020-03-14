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Таджикистан отверг критику Госдепа США, назвав ее "беспочвенной"
08:33 15.03.2020

Министерство иностранных дел Таджикистана назвало критику Соединенными Штатами ситуации с правами человека в Таджикистане "беспочвенными" и "вмешательством во внутренние дела страны".
Во внешнеполитическом ведомстве считают доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека является "исключительно внутренним документом" и такой подход не соответствует уровню дружественных отношений и партнерства между двумя странами.

"Такие усилия противоречат общепризнанным принципам, закрепленным в Уставе ООН, в частности уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств", - говорится в опубликованном 13 марта беспрецедентном заявлении МИД Таджикистана.
11 марта Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире, в котором заявил, что власти Таджикистана, как и в прошлые годы, препятствуют развитию политического плюрализма в стране. Госдеп США назвал Таджикистан "авторитарной страной", в которой "президент Эмомали Рахмон и его сторонники имеют большой политический вес". "В стране практикуются незаконные или произвольные убийства тюремными властями, таинственное исчезновение оппонентов усилиями правительства в сговоре с иностранными правительствами, пытки и жестокое обращение с заключенными", говорилось в докладе о ситуации с правами человека в мире. Авторы упомянули о серьезных проблемах, связанных с независимостью судебной системы, суровых и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах, цензуре, блокировке вебсайтов, жестких ограничениях свободы вероисповедания, коррупции и непотизме в госструктурах Таджикистана.
МИД Таджикистана считает, что в докладе Госдепа США не прослеживается объективный анализ существующего положения дел с правами человека в Таджикистане, а сам документ носит политизированный характер. Авторы опирались в основном на информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных, говорится в заявлении. Правда, о каких "заинтересованных источниках" идет речь, в заявлении не уточняется. "Вызывает недоумение тот факт, что в данном документе не отражены усилия Таджикистана по борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечению безопасности, а также укреплению мира и стабильности, без которых невозможно обеспечить права человека", подчеркивает МИД Таджикистана.

Госдеп США сообщает, что в докладе, как правило, используется достоверная и проверенная информация различных источников, в том числе ООН. Но в МИД Таджикистана считают, что в докладе "повторяются выдержки из предыдущих докладов и непроверенная информация о ситуации с правами человека в Таджикистане". В Душанбе недовольны и тем, что авторы доклада Госдепа США в основном негативно оценили ситуацию с правами человека в стране.
МИД Таджикистана подчеркивает, что для рассмотрения и оценки ситуации с соблюдением прав человека существуют международные институты, такие как Совет по правам человека и Комитет по правам человека ООН, которые уполномочены проводить обзор и оценку данной проблематики по всему миру.

"Республика Таджикистан считает неприемлемыми и противоречащими нормам международного права национальные механизмы оценки ситуации с правами человека в других странах, целенаправленно используемые некоторыми государствами для оказания влияния на внутреннюю и внешнюю политику других стран", отмечается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Таджикистана. В Душанбе просят Вашингтон воздержаться от опубликования "недостоверных и безосновательных сведений" о ситуации с правами человека в Таджикистане.
МИД Таджикистана подчеркивает, что страна всегда всегда готова "к открытому и конструктивному диалогу с мировым сообществом, в том числе с США по вопросам, связанным с правами человека".

Госдеп США 11 марта опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире за 2019 год. В документе рассматривается положение с правами и свободами граждан в более чем в 100 государствах.
Последние годы не только Госдеп США, но и международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International критикуют ситуацию с правами человека в Таджикистане. Таджикские власти, как правило, в ответ заявляют, что критика предвзята и не соответствует существующему положению дел с правами человека в стране.

Источник - rus.ozodi.org
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