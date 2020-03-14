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|Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане. Экспортом из Франции
08:38 15.03.2020
У гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.
15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.
В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.
Агентство позже опубликует дополнительную информацию.