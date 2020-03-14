Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане. Экспортом из Франции

08:38 15.03.2020

У гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.



15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус Covid-19. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.

Агентство позже опубликует дополнительную информацию.