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Старый кряхтун обманул лихоманку. Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
08:48 15.03.2020

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
"Я сдал тест прошлой ночью,- сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме.- Я решил, что должен это сделать, после вчерашней пресс-конференции. Люди просили, чтобы я сдал тест […> Только потому, что пресса сходит с ума".
Напомним, ранее коронавирус подтвердился у пресс-секретаря правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, сенатора Нэльсиньу Трада и поверенного в делах Бразилии посла Нестора Фостера. Все они входили в делегацию Бразилии во время встречи с президентом США 8 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса, но ему еще предстоит пройти повторный тест.

Врач господина Трампа Шон Конли также говорил, что президенту США не нужно проверяться на коронавирус. По его мнению, у президента был слишком краткий контакт с одним человеком. Со вторым человеком контакт был более длительный, но у него симптомы появились уже после встречи. Господин Конли утверждает, что риск заразиться в таком случае невысок.
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2 655 человек, умерло 56. В мире число заразившихся превысило 144 тыс., умерло почти 5,5 тыс. человек.

Источник - kommersant.ru
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