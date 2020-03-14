Разодранную скандалами Федерацию профсоюзов Киргизии возглавила очередная и.о. - мадам Бабаева

08:58 15.03.2020

13 марта 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА

Скандал в Федерации профсоюзов. Назначена и. о. председателя



Исполняющей обязанности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана назначена Рыскуль Бабаева. Об этом члены совета ФПК сообщили сегодня на пресс-конференции.

По их словам, в настоящее время, несмотря на скандал и попытки бывшим главой Мирбеком Асанакуновым парализовать деятельность федерации, работа идет.

"Такого скандала и нарушений не было с момента создания самих профсоюзов страны. Это возмутительно", - заявила Рыскуль Бабаева.

Члены совета ФПК советуют Мирбеку Асанакунову действовать в рамках закона и свою правоту доказывать в суде.



"Мирбек Асанакунов и его жена депутат Жогорку Кенеша Гулкан Молдобекова не хотят признавать решение членов совета федерации и продолжают правовой произвол. Мы просим президента Сооронбая Жээнбекова и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева обратить внимание на сложившуюся ситуацию в федерации", - сказали они.

Ранее Мирбека Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК - в высшем органе управления федерации - принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.