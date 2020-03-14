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Ля-ля-фу. КазКомпозитор Омаров сочинил песню про коронавирус
09:16 15.03.2020

Казахстанский композитор сочинил песню про коронавирус
Творческие методы борьбы с эпидемией.

Казахстанский композитор и певец Марат Омаров сочинил песню про коронавирус, сообщает zakon.kz.
В песне Омаров "обращается" к коронавирусу со следующими призывами: уходи, не приближайся и не подходи. Таким образом, очевидно, он пытается не допустить его в стране.
13 марта стало известно о первых двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных лиц с больными людьми.
Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.

Источник - zakon.kz
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