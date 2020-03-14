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Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес заразилась коронавирусом
12:34 15.03.2020

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом. Ограничено движение по стране

45-летняя супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса, Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Результаты на тест дали положительный результат, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

На данный момент 48-летний премьер-министр и его жена находятся во дворце Монклоа и следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.
Ранее, власти Испании ввели ограничения по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь выходить из дома можно только на работу, в магазин на продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметами первой необходимости.
Ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании.

Из магазинов будут работать только продуктовые и аптеки.
Ранее коронавирус был выявлен у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Источник - CentralAsia
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