В Казахстане из-за коронавируса введено чрезвычайное положение

13:30 15.03.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

"В целях обеспечения безопасности населения Казахстана в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю:

1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

2. Создать на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом "О чрезвычайном положении", в составе согласно приложению к настоящему Указу.

3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел.

4. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство финансов, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

5. Генеральному прокурору Казахстана обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

6. Правительству Казахстана:

1) выделить необходимые средства из резерва правительства для обеспечения режима чрезвычайного положения;

2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;

3) совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Казахстана.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в указе.