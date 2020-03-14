Беклярбек Золотой Орды: почему хана Мамая оставило его собственное войско

15:03 15.03.2020

Его имя стало практически нарицательным. Кто из нас не говорил: "прошел, как Мамай". Именно с ним связана одна из самых загадочных битв - Куликовская. Мамай, Беклярбек Золотой Орды, вел политические игры с генуэзцами и литовцами.



Происхождение



Хан Мамай был прототипом одного из персонажей украинского фольклора - лыцаря (рыцяря) Мамая, известнейшего и сильнейшего казака. Современные историки Украины даже вполне серьезно заявляют об украинском происхождении хана, а эзотерики вообще называют его "олицетворением украинского народа в космогоническом плане".



Сам персонаж появился аж в XVIII веке, что довольно поздно, хотя предельно быстро завоевал просто бешеную популярность в народе. Его изображения вешали даже рядом с иконами в жилых домах. Если говорить о прототипе героя, то Мамай был наполовину монголом, а наполовину кипчаком. Происходил из ханского рода Кият, а имя он получил в честь пророка Мухаммеда (Мамай - один из вариантов имени Мухаммед).



Мамай удачно женился на дочери хана Бержибека и вел довольно богатую жизнь. Со временем, когда Бердибек был убит, на главный престол Орды стали претендовать иные рода, поскольку прервалась линия главной династии. Мамаю в этих условиях удалось захватить правление в западной части Орды, оставив номинальных правителей. Сам он править не мог, поскольку не был Чингизидом.



Лев Гумилев писал о Мамае так: "Талантливый и энергичный темник Мамай происходил из рода Кият, враждебного Тэмуджину и проигравшего войну в Монголии еще в XII в. Мамай возродил причерноморскую державу половцев и алан, а Тохтамыш, возглавив предков казахов, продолжил улус Джучиев. Мамай и Тохтамыш были врагами".



Мамай vs Тохтамыш



Хан Тохтамыш был человеком старых порядков и приверженцем традиционных ордынских правил. Его цель была остановить раскол в Орде, который уже наблюдался невооруженным взглядом. Хан был Чингизидом, а значит полностью законным правителем в Сарае, в отличие от Мамая. Отца Тохтамыша убил Урус-хан - правитель Белой Орды, но после смерти последнего знать все равно призвала Тохтамыша, отказавшись подчиняться потомкам первого. Внутреннюю войну Тохтамыш проиграл, но спасся после последнего сражения, переплыв раненым Сырдарью – на земли Тамерлана.



Тамерлан сказал Тохтамышу: " Ты, видимо, мужественный человек; иди, возвращай себе свое ханство, и ты будешь моим другом и союзником". Последнему удалось восстановить власть и в итоге непокоренным остался один Мамай.



Большая политика



Слабость Золотой Орды после междоусобных войн была сразу же замечена Литвой, которая стала серьезно укрепляться на общих границах, а иногда и занимать территории, ранее принадлежащие монголам. Киев стал практически литовским, Чернигов и Северская земля тоже были под влиянием Литвы. Москва, в свою очередь, использовала в своих интересах разносторонность населения расширяющейся Литвы - большинством в ней были именно русы. С другой стороны, суздальцы и новгородцы использовали Литву против Москвы - подобное разделение по интересам наблюдалось и в самой Орде.



Мамай вел прозападную политику и ставил на Литву, в отличие от Тохтамыша, который ориентировался на Москву. В финансовом плане Мамаю нужны были огромные деньги для противостояния Тохтамышу - выделить их обещали крымские генуэзцы, которые надеялись получить привилегии по добыче меха на севере.



У Мамая были и попытки подговорить Москву на сотрудничество. Митрополит Алексий, правивший, когда Дмитрий был ребенком, использовал Мамая для возвышения, как юридического, так и фактического, Московского княжества. Но в итоге Москва от Мамая отвернулась, произошло так называемое "великое розмирье".



"Мамай же, подстрекаемый лукавыми советниками, которые христианской веры держались, а сами творили дела нечестивых, сказал князьям и вельможам своим: "Захвачу землю Русскую, и церкви христианские разорю… Где церкви были, тут ропаты поставлю" - цитата из "Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского".



До Куликовской битвы



Мамай часто отправлял посольства в Русь, поскольку надеялся заключить союз с рядом княжеств против Москвы. Впрочем, с посольствами обходились не лучшим образом, например, как в Нижнем Новгороде (где уже правили суздальцы). Об этом писал Лев Гумилев: "все татары были умерщвлены самым жестоким образом: их, раздев донага, выпускали на лед Волги и травили собаками". Мамай не оставил это без внимание и на реке Пьяне настиг суздальские войска и перерезал всех до одного, повторив позже то же самое уже в самом Нижнем Новгороде.



Победы придавали Мамаю уверенность и он уже хотел идти прямо на Москву, но войска Бегича, его близкого мурзы, были разбиты на Воже. На поход сил не осталось, а решающая битва была неизбежна.



Гибель



О Куликовской битве написано предельно много, причем с различным акцентами. К тому же после Куликова поля Мамай потерял не только войско, а и остатки правовой легитимности - в Сарае умер малолетний хан Мухаммед, что сделало Тохтамыша единственным законным правителем.



Войска Мамая даже сражаться отказывались - они просто переходили к Тохтамышу, как к настоящему повелителю Орды. Сам Мамай отправился в Кафу (Феодоссия), где и был убит. Возможно самими генуэзцами, надежды которых он разбил.