Как внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышло

15:14 15.03.2020

Назарбаев с дочерьми



Дорогой читатель!



Вот что мучает меня сегодня. С утра таблоиды пестрят сообщениями о том, что власти Англии арестовали недвижимость внука и дочери Нурсултана Назарбаева на 100 млн $



Это старший внук. А средний - наркоман. И выпускник Королевской военной академии "Сэндхерст".



Можно вывезти казахского парня в "Сэндхерст", и парень этот закончит одно из старейших учебных заведений Великобритании.



Но….



Можно вывезти парня из деревни, а деревню из парня - нет



Из парня никогда не получится вывезти вороватость, нагловатость и хамоватость. Парня не сделать аристократом. Если не дали этого в детстве. Даже если этот парень внук Нурсултана Назарбаева, бессменного Президента Казахстана в прошлом, сейчас Отца нации.



Разница между ними и ими



Почему королевские внуки не покупают недвижимость на сомнительные доходы и не принимают запрещенные препараты? А эти - запросто. И ведь ничем не брезгуют, ни от чего не отказываются. И все им мало, мало.



Между тем "Сэндхерст" - старейшее учебное заведение не только Англии, но и мира. Здесь в свое время учился Уинстон Черчилль, Марк Филиппс Олимпийский чемпион 1972г, эмиры Катара и Саудовской Аравии.



Обучение непростое, но тем и ценное. Самые сложные - первые 5 недель. Именно в это время многие не выдерживают. Затем семестра по 14 недель. Бег, маршировка, плавание, стрельба, спорт, муштра - выпускник должен знать и уметь все.



Внуки королевы служат империи, представляют империю, блистают на приемах. Не дай Бог, они будут плохо выглядеть, нация оскорбится!



Внук Нурсултана - Айсултан Назарбаев участник скандалов, прошел не одну реабилитацию по наркозависимости, получил штраф и год условно от английского правосудия.



Можно вывезти парня из деревни, но вот деревню из парня - нет.



Можно сказать немного перефразируя пословицу. Деньги, власть, положение и "Сэндхерст" не дают ничего. Если не научили достоинству с детства. Но кто будет учить?



Мама, которая сама погрязла в скандалах?



Вот и ответ. Почему у них так, а у этих так.



Согласен со мной, дорогой читатель?