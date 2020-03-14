 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.03.2020
19:21  Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
16:53  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий?
16:49  "Вирусная дипломатия" Ирана становится загадочной, - С.Тарасов
15:20  Феномен Корана: когда люди впервые узнали про уникальность отпечатков пальцев
15:17  Расизм остался основой американского общества, - А.Филиппов
15:14  Как внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышло
15:03  Беклярбек Золотой Орды: почему хана Мамая оставило его собственное войско

14:17  В Узбекистане также с понедельника закрывают детские сады, школы и вузы из-за коронавируса
13:30  В Казахстане из-за коронавируса введено чрезвычайное положение
12:34  Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес заразилась коронавирусом
09:16  Ля-ля-фу. КазКомпозитор Омаров сочинил песню про коронавирус
08:58  Разодранную скандалами Федерацию профсоюзов Киргизии возглавила очередная и.о. - мадам Бабаева
08:48  Старый кряхтун обманул лихоманку. Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
08:38  Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане. Экспортом из Франции
08:33  Таджикистан отверг критику Госдепа США, назвав ее "беспочвенной"
08:32  Таджикистан и Узбекистан совместно расчищают Большой Гиссарский канал
06:35  В Таджикистане офицеров института ГКНБ обвиняют в смерти курсанта
04:50  Коронавирус возродит традицию женского затворничества и ношения хиджаба (никаба), - Н.Нуртазина
04:42  Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
04:29  Коллапс или новое мироустройство? - Г.Смирнова
00:49  Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом
00:19  В Кыргызстане школы и вузы с 16 марта закроют на карантин
00:03  Дочь экс-премьера Киргизии Бабанова выходит замуж за сына экс-Чуйского губера Кангельдиева
Суббота, 14.03.2020
20:57  Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова
20:54  США готовятся уступить мировой океан Китаю, - А.Запольскис
20:52  Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева
19:56  В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
15:40  Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам, - С.Мануков
15:37  Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом, - Пабло Учоа
15:30  Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова, - Economist
15:26  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий? - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышлоКак внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышло
15:14 15.03.2020

Назарбаев с дочерьми

Дорогой читатель!

Вот что мучает меня сегодня. С утра таблоиды пестрят сообщениями о том, что власти Англии арестовали недвижимость внука и дочери Нурсултана Назарбаева на 100 млн $

Это старший внук. А средний - наркоман. И выпускник Королевской военной академии "Сэндхерст".

Можно вывезти казахского парня в "Сэндхерст", и парень этот закончит одно из старейших учебных заведений Великобритании.

Но….

Можно вывезти парня из деревни, а деревню из парня - нет

Из парня никогда не получится вывезти вороватость, нагловатость и хамоватость. Парня не сделать аристократом. Если не дали этого в детстве. Даже если этот парень внук Нурсултана Назарбаева, бессменного Президента Казахстана в прошлом, сейчас Отца нации.

Разница между ними и ими

Почему королевские внуки не покупают недвижимость на сомнительные доходы и не принимают запрещенные препараты? А эти - запросто. И ведь ничем не брезгуют, ни от чего не отказываются. И все им мало, мало.

Между тем "Сэндхерст" - старейшее учебное заведение не только Англии, но и мира. Здесь в свое время учился Уинстон Черчилль, Марк Филиппс Олимпийский чемпион 1972г, эмиры Катара и Саудовской Аравии.

Обучение непростое, но тем и ценное. Самые сложные - первые 5 недель. Именно в это время многие не выдерживают. Затем семестра по 14 недель. Бег, маршировка, плавание, стрельба, спорт, муштра - выпускник должен знать и уметь все.

Внуки королевы служат империи, представляют империю, блистают на приемах. Не дай Бог, они будут плохо выглядеть, нация оскорбится!

Внук Нурсултана - Айсултан Назарбаев участник скандалов, прошел не одну реабилитацию по наркозависимости, получил штраф и год условно от английского правосудия.

Можно вывезти парня из деревни, но вот деревню из парня - нет.

Можно сказать немного перефразируя пословицу. Деньги, власть, положение и "Сэндхерст" не дают ничего. Если не научили достоинству с детства. Но кто будет учить?

Мама, которая сама погрязла в скандалах?

Вот и ответ. Почему у них так, а у этих так.

Согласен со мной, дорогой читатель?

Источник - ASA
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584274440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  