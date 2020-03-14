|Как внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышло
15:14 15.03.2020
Назарбаев с дочерьми
Дорогой читатель!
Вот что мучает меня сегодня. С утра таблоиды пестрят сообщениями о том, что власти Англии арестовали недвижимость внука и дочери Нурсултана Назарбаева на 100 млн $
Это старший внук. А средний - наркоман. И выпускник Королевской военной академии "Сэндхерст".
Можно вывезти казахского парня в "Сэндхерст", и парень этот закончит одно из старейших учебных заведений Великобритании.
Но….
Можно вывезти парня из деревни, а деревню из парня - нет
Из парня никогда не получится вывезти вороватость, нагловатость и хамоватость. Парня не сделать аристократом. Если не дали этого в детстве. Даже если этот парень внук Нурсултана Назарбаева, бессменного Президента Казахстана в прошлом, сейчас Отца нации.
Разница между ними и ими
Почему королевские внуки не покупают недвижимость на сомнительные доходы и не принимают запрещенные препараты? А эти - запросто. И ведь ничем не брезгуют, ни от чего не отказываются. И все им мало, мало.
Между тем "Сэндхерст" - старейшее учебное заведение не только Англии, но и мира. Здесь в свое время учился Уинстон Черчилль, Марк Филиппс Олимпийский чемпион 1972г, эмиры Катара и Саудовской Аравии.
Обучение непростое, но тем и ценное. Самые сложные - первые 5 недель. Именно в это время многие не выдерживают. Затем семестра по 14 недель. Бег, маршировка, плавание, стрельба, спорт, муштра - выпускник должен знать и уметь все.
Внуки королевы служат империи, представляют империю, блистают на приемах. Не дай Бог, они будут плохо выглядеть, нация оскорбится!
Внук Нурсултана - Айсултан Назарбаев участник скандалов, прошел не одну реабилитацию по наркозависимости, получил штраф и год условно от английского правосудия.
Можно вывезти парня из деревни, но вот деревню из парня - нет.
Можно сказать немного перефразируя пословицу. Деньги, власть, положение и "Сэндхерст" не дают ничего. Если не научили достоинству с детства. Но кто будет учить?
Мама, которая сама погрязла в скандалах?
Вот и ответ. Почему у них так, а у этих так.
Согласен со мной, дорогой читатель?