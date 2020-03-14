Расизм остался основой американского общества, - А.Филиппов

15:17 15.03.2020 Расизм остался основой американского общества

Советские карикатуры о страданиях американских негров, к сожалению, по-прежнему недалеки от истины



Артем Филиппов



В Соединенных Штатах вновь упрекают Россию во вмешательстве – на этот раз наша страна якобы разжигает среди американцев межрасовую рознь. Иначе говоря – провоцирует негритянское и белое население ненавидеть друг друга. На самом же деле, никакой провокации и не требуется. Знаменитая американская толерантность к цветным, как показывают многочисленные примеры, не более чем миф.



Полицейское управление Сан-Диего останавливает и досматривает афроамериканцев на 219% чаще, чем белых граждан. Это не очередная пропагандистская страшилка, но всего лишь слепок с повседневной жизни чернокожих американцев, попавший на ленты новостей на этой неделе.



По данным Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), правоохранительные органы США регулярно ведут слежку, останавливают, задерживают, обыскивают, допрашивают и арестовывают афроамериканцев в количествах, диспропорциональных от их общей численности в составе населения США. По статистике, один из каждой тысячи афроамериканцев рискует быть убитым полицейскими.



И кажется, что здесь снова не обошлось без российского вмешательства. По крайней мере, по версии New York Times сотрудники Службы внешней разведки России (СВР) старательно пытаются разжечь межрасовую ненависть среди американцев в преддверии президентских выборов 2020 года. Как утверждает издание, усилия российских оперативников направлены на раскол социальной ткани американского общества и усугубление напряженности в обществе с помощью педалирования наиболее острых проблем. Среди этих проблем, помимо расизма, такие как контроль за оборотом оружия, аборты, соперничество этнических преступных группировок, неоправданная жестокость полиции и т. п.



На секретных брифингах для членов Сената и Палаты представителей Конгресса США эксперты из американского разведывательного сообщества рассказывают, что посредством "наглых и разрушительных операций влияния" Россия пытается способствовать появлению в американском обществе чувства хаоса. Российские спецслужбы якобы прибегают для этого к анонимным форумам, таким как 4chan, и приватным группам в социальных сетях. Там они, например, провоцируют американских белых расистов на более экстремистские заявления, одновременно побуждая негритянских активистов к ответным насильственным действиям.



Напомним, что на протяжении уже нескольких лет Россию обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года с целью избрания Дональда Трампа. Буквально в феврале этого года России поставили в вину якобы оказанную помощь демократу-социалисту Берни Сандерсу в его борьбе за президентскую номинацию с представителем номенклатуры и "глубинного государства" Джо Байденом. А на днях разведка и служба безопасности США увидели "руку Москвы" в панике, распространяющейся по американским соцсетям по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.



Как и в прошлые разы, доказательства очередного российского "вмешательства" не приводятся, показания анонимных источников засекречены, то есть в очередной раз все сводится к излюбленной американской стороной позиции допущений и хайли-лайкли. Представитель МИД России Мария Захарова оценила новую "жареную утку" New York Times, как "пустословие, перешедшее в пропаганду". Складывается впечатление, что в очередной раз США пытаются свои внутренние проблемы свалить на происки "русского медведя", который только и ждет удобного случая, чтобы подорвать американскую демократию и ослабить веру в заокеанские институты гражданского общества.



Между тем за отлакированной американской действительностью с ее самопровозглашенной победой над расизмом и торжеством толерантности скрывается не самая приглядная картина. 27 января Институт Гэллапа опубликовал результаты соцопроса, согласно которому только 36% американцев оказались довольны состоянием межрасовых отношений в стране, тогда как 58% респондентов высказали противоположную точку зрения. В социологическом исследовании на подобную тему, проведенном Rasmussen Reports 24 января, лишь 34% американцев положительно оценили состояние межрасовых отношений в своей стране.



А ведь, казалось бы, проблема расизма в США решена раз и навсегда: все памятники генералам-конфедератам времен Гражданской войны повалены, День Колумба уже не отмечается в целом ряде штатов, а названия школьных спортивных команд, как и их талисманы, повсеместно переименованы и изменены.



Американское общество, несмотря на все разговоры о необходимости борьбы с расизмом, в любой момент готово расковырять старые болячки. CBS и Los Angeles Times сообщают о росте числа случаев хулиганских выходок и дискриминации на расовой почве в отношении лиц азиатского происхождения со стороны других американцев на фоне слухов о потенциальных носителях коронавируса.



Расизм действительно проник в саму ткань американского общества, но обвинять в его разжигании российских разведчиков весьма цинично. Преступления на почве расовой ненависти регулярно совершаются даже в основополагающем институте американской демократии, опоре страны и ее защите – вооруженных силах. Убедительно доказано, что среди американских военных имеются адепты такой экстремистской группировки, как "Европейская идентичность", проповедующей идеи расового превосходства не только в армии, но и в школах и колледжах. В 2019 году военной прокуратурой расследовалось дело одиннадцати военнослужащих, состоящих в рядах "Европейской идентичности".



Но это не единственная ультраправая группировка, объединяющая американских военных и ветеранов. В январе прошлого года бывший ветеран морской пехоты и иракской войны, член группировки "Крестоносцы" Кертис Аллен был приговорен к 25 годам тюремного заключения за попытку взрыва бомбы, направленной против мусульман в Канзасе. Вообще министерство внутренней безопасности США официально признало связь между внутренним правым терроризмом и военным персоналом еще в 2009 году.



Нелепо слышать из-за океана обвинения России в попытках посеять межрасовую ненависть в стране, где еще тридцать лет назад один из руководителей отделения "Ку-клукс-клана" был избран в Палату представителей Луизианы, а четыре года назад девять чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне (Южная Каролина) были расстреляны сторонником превосходства белой расы.



Антидиффамационная лига (американская еврейская неправительственная правозащитная организация) в своем новом исследовании зафиксировала в 2019 году 2713 случаев экстремистской пропаганды на территории кампусов и за их пределами по сравнению с 1214 случаями годом ранее. Согласно данным исследования, дискриминационная пропаганда затронула все американские штаты, за исключением Гавайев. Еще не так давно, три года назад, в США прокатилась волна поджогов синагог, сообщений о минировании еврейских культурных центров и случаев вандализма на еврейских кладбищах.



В октябре 2018 года были расстреляны одиннадцать человек в синагоге Питтсбурга, в апреле прошлого года в результате аналогичного нападения погиб посетитель синагоги в калифорнийском городе Повэй.



Но расистским нападениям и угрозам подвергаются не только чернокожие, евреи и латиноамериканцы. Становятся известны случаи атак афроамериканских и продемократических активистов на сторонников Трампа (побоище в Шарлотсвилле на "Марше объединенных правых" два года назад), избиений консервативных журналистов членами "антифа" – так, например, в прошлом июле в Портленде пострадал репортер Энди Нго.



Все большую силу набирают организации левого вооруженного сопротивления, такие как "Социалистическая стрелковая ассоциация". Подобные группы создают свои центры стрелковой подготовки и активно вербуют новых сторонников, готовых отстаивать левую идею с оружием в руках против правых "ополченцев". Свои вооруженные организации появляются даже у представителей ЛГБТ-сообщества: "Розовые пистолеты", "TriggerWarning" и др. Тем временем



сюжеты о латиноамериканских бандах, ставящих во главу угла идеологию возрождения Ацтлана (мифической прародины ацтеков на юго-западной территории США, очищенной от белого населения), уже давно заполнили американское медиапространство.



Политический климат в США становится все более токсичным. Расизм и антагонизм между различными группами американцев никуда не делись. Уровень взаимной неприязни и готовности применить оружие против оппонента с другим цветом кожи или иными убеждениями таковы, что сегодня США никак нельзя назвать безопасной от проявлений экстремальной дискриминации страной.



Восемь лет Барака Обамы и три с половиной года Дональда Трампа не смогли исправить того факта, что, как свидетельствует Guardian, чернокожие подростки и мужчины в возрасте 15-34 лет в пять раз чаще белых мужчин-американцев рискуют быть застреленными полицейскими. Американское общество до сих пор неспособно изъять из своих тканей гены расизма и дискриминации. Источник - Взгляд

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