 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.03.2020
19:21  Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
16:53  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий?
16:49  "Вирусная дипломатия" Ирана становится загадочной, - С.Тарасов
15:20  Феномен Корана: когда люди впервые узнали про уникальность отпечатков пальцев
15:17  Расизм остался основой американского общества, - А.Филиппов
15:14  Как внуки королевы Елизаветы и Нурсултана Назарбаева учились в Королевской военной академии и что из этого вышло
15:03  Беклярбек Золотой Орды: почему хана Мамая оставило его собственное войско

14:17  В Узбекистане также с понедельника закрывают детские сады, школы и вузы из-за коронавируса
13:30  В Казахстане из-за коронавируса введено чрезвычайное положение
12:34  Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес заразилась коронавирусом
09:16  Ля-ля-фу. КазКомпозитор Омаров сочинил песню про коронавирус
08:58  Разодранную скандалами Федерацию профсоюзов Киргизии возглавила очередная и.о. - мадам Бабаева
08:48  Старый кряхтун обманул лихоманку. Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
08:38  Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане. Экспортом из Франции
08:33  Таджикистан отверг критику Госдепа США, назвав ее "беспочвенной"
08:32  Таджикистан и Узбекистан совместно расчищают Большой Гиссарский канал
06:35  В Таджикистане офицеров института ГКНБ обвиняют в смерти курсанта
04:50  Коронавирус возродит традицию женского затворничества и ношения хиджаба (никаба), - Н.Нуртазина
04:42  Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
04:29  Коллапс или новое мироустройство? - Г.Смирнова
00:49  Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом
00:19  В Кыргызстане школы и вузы с 16 марта закроют на карантин
00:03  Дочь экс-премьера Киргизии Бабанова выходит замуж за сына экс-Чуйского губера Кангельдиева
Суббота, 14.03.2020
20:57  Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии, - К.Логинова
20:54  США готовятся уступить мировой океан Китаю, - А.Запольскис
20:52  Болезный занавес: как ЕС "закрывается" из-за коронавируса, - М.Васильева
19:56  В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
15:40  Нефтяная война с Россией может дорого обойтись Эр-Рияду и его союзникам, - С.Мануков
15:37  Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом, - Пабло Учоа
15:30  Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова, - Economist
15:26  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий? - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Феномен Корана: когда люди впервые узнали про уникальность отпечатков пальцев
15:20 15.03.2020

Юлия Попова

Дактилоскопия является сравнительно молодым способом идентификации личности. Уникальность отпечатков пальцев человека была обнаружена лишь в XIX веке. Однако еще за 1300 лет до этого об индивидуальном рисунке на кончиках пальцев рук упоминалось в священной книге мусульман "Коране".

Открытие отпечатков рук

До XIX века люди были уверены в том, что отпечатки пальцев - это случайный, но отнюдь не уникальный узор. Если верить В. Макдермиду, автору издания "Анатомия преступления", одним из первых об индивидуальности отпечатков догадался британец Уильям Гершель. Гершель работал в Индии и однажды, заключив с местным жителем деловую сделку, заставил его оставить на договоре отпечаток ладони. Впоследствии, когда Гершель стал судьей, он велел снимать отпечатки рук у пенсионеров для того, чтобы никто не присваивал их пенсии. Кроме того по распоряжению англичанина при вынесении судебного приговора каждый осужденный индус также подвергался данной процедуре, так как бывало, что за преступника (за мзду) срок отбывал другой человек.

В одно время с Гершелем на отпечатки пальцев обратили внимание многие. Однако, как утверждают авторы издания "Дактилоскопия и дактилоскопическое исследование следов" Ирина Кислицина и Наталья Жукова, основоположником дактилоскопии стал Фрэнсис Гальтон. Британский антрополог работал в лаборатории лондонского музея Саут-Кенсингтон. Он попросил сотрудников музея собирать отпечатки пальцев у всех посетителей. Изучив 5 тысяч пальцев узоров, Гальтон пришел к выводу, что вероятность совпадения отпечатка какого-либо отдельного пальца одного человека с отпечатком пальца другого человека выражается соотношением 1:4, а отпечатки десяти пальцев одного человека выражаются в отношении 1:64 миллиардам.

Коран о кончиках пальцев

Однако информация об уникальности отпечатков человеческих пальцев была указана в священной книге мусульман "Коране" еще за 1300 лет до упомянутых выше открытий. Как пишет в своей книге "Уроки Корана" Голамали Хаддад-Адель, однажды к Пророку пришел один многобожник, отрицавший Судный день, и спросил его о том, каким образом люди воскреснут, если разложению подвержены даже кости. Пророк же в свою очередь ответил, что воскрешение умерших не составит для Всевышнего никакого труда, даже если к тому моменту их останки истлеют. "Мы можем (вновь) собрать даже его кончики пальцев в порядке совершенном" - говорится в суре "Воскресение" (75:4).

По мнению автора издания, это значит, что будут воссозданы не только сами пальцы, но и оригинальный рисунок на их кончиках. Аналогичной позиции придерживался и Али Ат-Тантауи, написавший труд "Общее представление об Исламе". Исламский богослов считал, что "простой отпечаток пальца является удивительным Божьим чудотворением". А причина тому – уникальность узора на пальцах каждого человека. Таким образом большинство религиозных деятелей ислама склоняются к тому, что тайна отпечатков пальцев была в полной мере раскрыта в "Коране" еще задолго до возникновения такого способа идентификации как дактилоскопия.

Доказательства вины

Сегодня отпечатки пальцев являются одним из способов доказательства вины подозреваемого в том или ином преступлении. Вообще, как указано в издании "Тематический комментарий к Корану" (Шейх Мухаммад аль-Газали), в шариатском суде рассматриваются многие косвенные улики. Так, автор упомянутой книги приводит в качестве примера подобных доказательств историю, которая произошла с Йусуфом. Того пыталась соблазнить жена вельможи. Йусуф устоял и решил удалиться. Но женщина бросилась за Йусуфом и разорвала на нем рубаху. В этот момент в дом вошел хозяин. И соблазнительница обвинила в домогательствах Йусуфа. Невиновность последнего была доказана просто: его рубаха оказалась разорвана не на груди, а на спине.

В современном шариатском суде принимаются во внимание и анализы крови, и частицы слюны, и спермы, и отпечатки пальцев и многие другие доказательства, полученные с помощью современных технологий. Об этом в частности пишут в своей книге "Любовь и секс в Исламе" А. Р. Мухаметов и Л. О. Бут. А между тем еще каких-то 100 лет назад далеко не каждый (в том числе европейский) суд принимал к сведению даже отпечатки пальцев: просто не привыкли. По крайней мере так утверждает автор издания "Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности" Александр Никонов. А сегодня уже распространен и генетический анализ, который гораздо точнее дактилоскопии.

Источник - Кириллица
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584274800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  