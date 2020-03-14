Феномен Корана: когда люди впервые узнали про уникальность отпечатков пальцев

15:20 15.03.2020

Юлия Попова



Дактилоскопия является сравнительно молодым способом идентификации личности. Уникальность отпечатков пальцев человека была обнаружена лишь в XIX веке. Однако еще за 1300 лет до этого об индивидуальном рисунке на кончиках пальцев рук упоминалось в священной книге мусульман "Коране".



Открытие отпечатков рук



До XIX века люди были уверены в том, что отпечатки пальцев - это случайный, но отнюдь не уникальный узор. Если верить В. Макдермиду, автору издания "Анатомия преступления", одним из первых об индивидуальности отпечатков догадался британец Уильям Гершель. Гершель работал в Индии и однажды, заключив с местным жителем деловую сделку, заставил его оставить на договоре отпечаток ладони. Впоследствии, когда Гершель стал судьей, он велел снимать отпечатки рук у пенсионеров для того, чтобы никто не присваивал их пенсии. Кроме того по распоряжению англичанина при вынесении судебного приговора каждый осужденный индус также подвергался данной процедуре, так как бывало, что за преступника (за мзду) срок отбывал другой человек.



В одно время с Гершелем на отпечатки пальцев обратили внимание многие. Однако, как утверждают авторы издания "Дактилоскопия и дактилоскопическое исследование следов" Ирина Кислицина и Наталья Жукова, основоположником дактилоскопии стал Фрэнсис Гальтон. Британский антрополог работал в лаборатории лондонского музея Саут-Кенсингтон. Он попросил сотрудников музея собирать отпечатки пальцев у всех посетителей. Изучив 5 тысяч пальцев узоров, Гальтон пришел к выводу, что вероятность совпадения отпечатка какого-либо отдельного пальца одного человека с отпечатком пальца другого человека выражается соотношением 1:4, а отпечатки десяти пальцев одного человека выражаются в отношении 1:64 миллиардам.



Коран о кончиках пальцев



Однако информация об уникальности отпечатков человеческих пальцев была указана в священной книге мусульман "Коране" еще за 1300 лет до упомянутых выше открытий. Как пишет в своей книге "Уроки Корана" Голамали Хаддад-Адель, однажды к Пророку пришел один многобожник, отрицавший Судный день, и спросил его о том, каким образом люди воскреснут, если разложению подвержены даже кости. Пророк же в свою очередь ответил, что воскрешение умерших не составит для Всевышнего никакого труда, даже если к тому моменту их останки истлеют. "Мы можем (вновь) собрать даже его кончики пальцев в порядке совершенном" - говорится в суре "Воскресение" (75:4).



По мнению автора издания, это значит, что будут воссозданы не только сами пальцы, но и оригинальный рисунок на их кончиках. Аналогичной позиции придерживался и Али Ат-Тантауи, написавший труд "Общее представление об Исламе". Исламский богослов считал, что "простой отпечаток пальца является удивительным Божьим чудотворением". А причина тому – уникальность узора на пальцах каждого человека. Таким образом большинство религиозных деятелей ислама склоняются к тому, что тайна отпечатков пальцев была в полной мере раскрыта в "Коране" еще задолго до возникновения такого способа идентификации как дактилоскопия.



Доказательства вины



Сегодня отпечатки пальцев являются одним из способов доказательства вины подозреваемого в том или ином преступлении. Вообще, как указано в издании "Тематический комментарий к Корану" (Шейх Мухаммад аль-Газали), в шариатском суде рассматриваются многие косвенные улики. Так, автор упомянутой книги приводит в качестве примера подобных доказательств историю, которая произошла с Йусуфом. Того пыталась соблазнить жена вельможи. Йусуф устоял и решил удалиться. Но женщина бросилась за Йусуфом и разорвала на нем рубаху. В этот момент в дом вошел хозяин. И соблазнительница обвинила в домогательствах Йусуфа. Невиновность последнего была доказана просто: его рубаха оказалась разорвана не на груди, а на спине.



В современном шариатском суде принимаются во внимание и анализы крови, и частицы слюны, и спермы, и отпечатки пальцев и многие другие доказательства, полученные с помощью современных технологий. Об этом в частности пишут в своей книге "Любовь и секс в Исламе" А. Р. Мухаметов и Л. О. Бут. А между тем еще каких-то 100 лет назад далеко не каждый (в том числе европейский) суд принимал к сведению даже отпечатки пальцев: просто не привыкли. По крайней мере так утверждает автор издания "Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности" Александр Никонов. А сегодня уже распространен и генетический анализ, который гораздо точнее дактилоскопии.