 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
19:21 15.03.2020

Стало известно о госпитализации Яценюка в медицинской маске

15 марта 2020,

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в киевскую клинику "Борис" в медицинской маске, сообщили украинские СМИ.
По информации "Обозревателя", Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска. Личный автомобиль политика подъехал к черному входу медучреждения.
Издание уточняет, что Яценюк долго "собирался с силами", чтобы выйти из машины. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

Отмечается, что политику помогли дойти до входной двери, придерживая его под руки. Другие детали о состоянии политика не сообщаются.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса.
До этого на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина. В настоящее время на территории Украины проходят лечение в стационаре два человека, инфицированные новым коронавирусом.

Источник - взгляд
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