Алматинский дурачило, пугавший пассажиров метро вирусным хайпом, оперативно найден и посажен на 10 суток

22:21 15.03.2020

Пранкер, шутивший над пассажирами алматинского метро, арестован

Он пугал пассажиров Метрополитена, имитируя непрекращающийся кашель.



В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-х летнего жителя Алматы, сообщает zakon.kz.



Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради, так называемого, хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 434 КРКобАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток, - информировала официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.



Перед началом судебного процесса гр. Х. публично принес свои извинения гражданам.



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https://www.zakon.kz/5011612-pranker-shutivshiy-nad-passazhirami.html