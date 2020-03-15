Экономика Поднебесной приходит в себя после коронавируса, - О.Соловьева

00:00 16.03.2020

Теперь в КНР придется решать проблему низкого спроса в стране



Ольга Соловьева

15.03.2020



Китайские рабочие возвращаются на свои предприятия после эпидемии.

В то время как западный мир лихорадит из-за пандемии нового коронавируса, паника на азиатских рынках, похоже, постепенно стихает. Ряд китайских предприятий возвращается к работе, страна всеми силами пытается вернуться к нормальной жизни. Видны отдельные всплески активности: грузоперевозки, рост поставок сырья. Эксперты предупреждают: дальнейшее разрастание эпидемии в Европе и медленный выход населения самой КНР из изоляции будут серьезно сдерживать рост спроса в Китае.

Китайские власти подчеркивают: пик распространения нового коронавируса в КНР пройден. Об этом, в частности, в конце прошлой недели сообщил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. Новых пациентов становится все меньше, эпидемия сохраняется на сравнительно низком уровне, сообщил он.

"На фоне улучшения эпидемической ситуации" правительство китайской провинции Хубэй, откуда и пошло распространение вируса, разрешило возобновить работу ряда предприятий в Ухане. Как сообщается, первыми снова начнут работать производители медоборудования, лекарственных, защитных и дезинфицирующих средств. Кроме того, вернулись к работе компании, занятые в обеспечении водо- и электроснабжения, отопления, нефтегазовой отрасли, а также предприятия, занятые в производстве, переработке и поставках продуктов питания. К нормальному графику работы было разрешено вернуться магазинам, оптовым поставщикам сельхозпродукции, службам доставки, складам, компаниям электронной торговли.

Частично к работе вернулся завод Honda в Ухане. Компании Nissan и Toyota ранее уже возобновили работу на части своих предприятий в Китае.

В то время как во всем мире пандемия нарастает, в Китае она идет на спад. Для сравнения, ранее компания Apple восстановила работу всех своих китайских магазинов, тогда как все торговые точки за пределами Поднебесной закрыты до 27 марта.

В целом китайская экономика работала на 80–85% нормальной мощности в прошлую пятницу, сообщает агентство Bloomberg. Согласно же индексу Китайского торгового банка (China Merchants Bank), который использует спутниковые снимки для оценки ночной активности предприятий, в прошлой понедельник работало около 60% из 143 крупных промышленных объектов по всей стране, передает Financial Times.

В Поднебесной рапортуют и о росте грузоперевозок по железной дороге. С начала этого года из провинции Цзянсу по маршруту Китай–Европа было отправлено свыше 200 составов, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщает китайская "Жэньминь Жибао". "В настоящий момент в Цзянсу насчитывается четыре города, пользующихся китайско-европейским экспрессом, из которых город Ляньюньган в январе-феврале этого года выполнил объем погрузочно-разгрузочных работ в 10 тыс. стандартных контейнеров, что на 81,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее", – следует из СМИ.

В РФ также уверены в скором восстановлении китайской экономики. "Показатели последних дней по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов показывают, что в Китае постепенно первые ростки экономической активности начинают снова вырастать", – заметил в интервью на Первом канале глава ВТБ Андрей Костин.

По его мнению, выход Китая из "комы" и восстановление экономического сотрудничества с ним компенсировали бы возможные риски усиления кризиса в Европе. "Китай для нас не менее важен, наверное (чем Европа. – "НГ"), если не более, особенно для потребления сырьевой нашей индустрии. Поэтому я думаю, что если усиление кризиса в Европе совпадет с выходом Китая из "комы" и развитием, восстановлением цепочек производственных и торговых с Китаем, то этот риск будет нивелирован этим, компенсирован Китаем", – подчеркнул банкир.

Несмотря на эти надежды, пока сложно говорить о восстановлении спроса на сырьевые товары в Поднебесной. В частности, источники Bloomberg в начале марта сообщали, что китайский импортер газа China National Petroleum Corp (CNPC) объявил форс-мажор на весь импорт газа. Отмечалось, что из-за коронавируса в Китае настолько упало потребление голубого топлива, что госкомпания прекратила даже отбор газа из хранилищ. В НОВАТЭКе тогда сообщали, что все поставки с "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме, "включая и поставки в азиатском направлении".

Возобновившие работу китайские компании сегодня сталкиваются не столько с проблемой предложения, сколько с проблемой спроса, делают вывод эксперты.

По их оценкам, Китай столкнулся с первым квартальным экономическим спадом за последние десятилетия. Они также не исключают, что текущий год станет самым слабым с начала 1990-х. "По мере того как Китай восстанавливает и возобновляет свои цепочки поставок, на него будут воздействовать шоки спроса из-за его собственного подавленного спроса и все более зараженного мира", – приводит агентство слова старшего экономиста Natixis Трина Нгуена.

Для сравнения, спрос на уголь для производства электроэнергии на прошлой неделе был самым высоким с 21 января, однако он на 20% ниже, чем годом ранее. Низкий спрос будет и дальше ограничивать возможное восстановление экономики КНР. "Услуги и потребление в настоящее время составляют более половины ВВП Китая", – напоминает бывший директор Всемирного банка по Китаю Берт Гофман в интервью FT. В результате, продолжает он, китайская экономика оказывается более чувствительной к падению внутреннего спроса в результате эпидемии и мер государственного контроля. "И восстановить утраченные позиции в сфере услуг гораздо труднее, чем в сфере производства", – полагает экономист. Он также не исключает, что по итогам первого квартала ВВП КНР, несмотря на все усилия, покажет падение от –2 до –6,5%.

Трансформация вспышки из Уханя в глобальную эпидемию с быстрым ростом числа заболевших в таких странах, как Южная Корея, Иран, Италия и США, означает, что экономика Китая может восстановиться только для того, чтобы обнаружить, что многие из крупнейших торговых партнеров страны остаются больными, снижая спрос и на экспорт.

Восстановление спроса в самом Китае также может быть спорадическим. "В настоящее время это весьма неустойчивый процесс, так как в случае полного снятия карантинных мер эпидемия вируса потенциально может вновь начать активно распространяться, ведь вакцины от коронавируса по-прежнему нет", – считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

В то же время меры, предпринятые Китаем, дали результаты, обращает внимание доцент Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко. "Можно говорить о купировании вируса на территории Китая. На фоне запуска (или частичного запуска) закрытых ранее заводов восстанавливается спрос как на ресурсы, так и на потребительские товары. В свете такого развития событий весьма вероятным выглядит восстановление объемов и российских поставок ресурсов в Китай", – не исключает экономист.

Аналитик компании "Алор" Алексей Антонов надеется, что восстановление спроса в стране произойдет так же стремительно, как и сваливание в панику. "Кроме того, Китай может попробовать воспользоваться ценовой войной, развязанной ОПЕК, и пересмотреть долгосрочные контракты на нефть", – рассуждает он.