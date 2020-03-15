Китай и США обмениваются ударами в информационной войне, - Вл.Скосырев

00:02 16.03.2020

Пекин обвинил Пентагон в том, что он занес вирус в Ухань



Владимир Скосырев

15.03.2020



Коммунистическая партия Китая готовится провозгласить победу над коронавирусом. Второй день подряд число заразившихся за границей превышает число подхвативших болезнь внутри страны. Промышленность и торговля восстанавливаются. Государственные СМИ утверждают, что справиться с кризисом КНР смогла благодаря превосходству социалистической системы и руководству КПК. В то же время в Ухане многие считают, что власти несут ответственность за промедление в борьбе с инфекцией. Бизнесмены и медики, которые осмеливались критиковать правительство, из социальных сетей исчезают.

Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Ухань, заявил, что распространение вируса в основном остановлено. Об этом говорят и последние данные, обнародованные Национальной комиссией по здравоохранению. 14 марта в стране было зафиксировано 20 новых случаев заражения. Из них 16 – это люди, прибывшие из-за рубежа.

В связи с этим Пекин в минувшее воскресенье усилил проверки пассажиров. Все самолеты, которые летят из других стран, направляются не в новый аэропорт Дасин, как это предусматривалось расписанием, а в столичный международный аэропорт, где для приехавших был выделен специальный участок. А затем прибывшие должны провести на карантине дома 14 дней.



В стране постепенно восстанавливают работу заводы и магазины. Некоторые города, в которых не зафиксировано в последние дни новых случаев заражений, стали открывать рестораны, спортивные залы, привлекательные для туристов достопримечательности. Среди таких городов мегаполисы Шанхай и Ханчжоу. Но ограничения сохраняются. В Пекине, как передает Reuters, администрация ресторанов не должна разрешать посетителям сидеть прямо напротив друг друга. А столы должны располагаться на расстоянии не менее одного метра.



В то же время государственные медиа все более настойчиво стали внушать читателям и слушателям мысль о том, что партия наглядно продемонстрировала свое умение и возможности справляться с кризисами. В редакционных статьях говорится, что шаги правительства, которые потребовали, чтобы сотни миллионов людей подчинились карантину, могли стать возможными только благодаря тому, что в Китае существует социалистическая система.

С другой стороны, как пишет журнал Economist, партия более, чем когда-либо раньше, старается отвлечь внимание от своего провала в противодействии вирусу в первые дни после того, как он стал распространяться. 10 марта китайский журнал Renwu опубликовал интервью с Ай Фэнь, одним из нескольких врачей в Ухане, которые рассказали, что чиновники заткнули им рты, когда доктора стали обсуждать онлайн, что собой представляет обнаруженный вирус. Цензоры быстро удалили из журнала эту публикацию.

Китайцы проявили удивительную стойкость во время длительного карантина. Но это не означает, что они восхищаются преимуществами однопартийной системы, которые воспевает пропаганда. В Ухане это проявилось во время показательного турне по городу в начале марта вице-премьера КНР Сунь Чуньлань. Во дворах люди кричали руководительнице, что чиновники ее обманывают. Ведь им даже трудно купить самое необходимое или заказать его в магазине.



Эта сценка попала даже на экраны ТВ. Власти решили показать, что реагируют на жалобы. Си Цзиньпин во время поездки в Ухань сказал, что массы долго находились под карантином. У них накопилось недовольство. "Мы должны проявить понимание, быть терпимыми и приносить извинения", – подчеркнул он.

Однако знаменитая невозмутимость, свойственная китайцам, похоже, изменила представителю МИД КНР Чжао Линьцзяню. Как передал телеканал Fox News, он обвинил в распространении эпидемии США. По его словам, Америка ведет бактериологическую войну против Китая. В своем Twitter Чжао написал, что, возможно, в Ухань эпидемию принесла американская армия. Дело в том, что в конце прошлого года ее подразделения участвовали в международных военных играх, проводившихся в этом городе.



Эта версия, написанная другим сотрудником МИД КНР, нашла развитие в Twitter . Ссылаясь на выступление директора по предотвращению и контролю инфекций США (CDC), он написал, что коронавирус может иметь американское происхождение. Очевидно, оба эти сообщения стали ответом на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, назвавшего COVID-19 китайским вирусом.

В беседе с "НГ" профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов отметил: "В ситуации с вирусом, близкой к военной, мобилизационное управление оказалось значительно более эффективным. Китай сумел выделить много средств на создание госпиталей, привлечение добровольцев и другие меры. Преимущество Китая в том, что он имел очень большую финансовую подушку. Это поможет ему в течение недолгого времени восстановиться. В США система медицинской помощи зависит от частных страховых фондов. Быстро мобилизовать ресурсы в этом плане практически невозможно".



Что касается обвинения в адрес США, то, по мнению эксперта, Китай начинает играть в ту же самую игру, в которую США играли в январе. То есть Китай возвращает американцам их же аргументы, когда США говорили, что Китай скрывает свои данные, не сообщает даже названия больниц, куда помещены люди с инфекцией.

"Китай в ответ перешел на более жесткую риторику. Не знаю, соответствуют ли действительности китайские обвинения. Но мир их обсуждает. Значит, риторика попала в цель", – заключил Маслов.