В Багдаде не спокойно и опять гремят взрывы…, - А.Шарковский

00:04 16.03.2020

США и проиранская шиитская милиция затеяли обмен огневыми ударами



Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

14/03/2020



Более десятка реактивных снарядов от залповой системы БМ-13 ("Катюша") взорвались (в ночь с пятницы на субботу и затем днем) на территории военной базы Taji (располагается к северу от Багдада), на которой размещены войска коалиции, возглавляемой США. В результате этого обстрела ранены три солдата (один британец и два американца) коалиции и два иракских военнослужащих. Эта база подверглась огневому налету второй раз за текущую неделю. Напоминаем, что накануне ВВС США провели атаку на пункты расположения иракской шиитской милиции, спонсируемой Ираном. Судя по всему, разгорается военный конфликт между Вашингтоном и Тегераном.



Обстрел базы Taji начался ночью и продолжился в дневные часы, но американцам не удалось оперативно обнаружить огневые позиции нападавших. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на источники в Пентагоне и в командовании Межвидовой объединенной целевой группы группа, созданной для ведения операции в Ираке "Непоколебимая решимость" (CJTFOIR, Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve).



Представитель CJTFOIR полковник Майлс Кэггинс III (Myles Caggins III) подтвердил вышеизложенную информацию. Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Америка не потерпит продолжение подобных ударов и предупредил, что силы, ответственные за нападение, будут наказаны.



Напомним, что за предыдущий обстрел базы коалиции в ВВС США нанесли ракетно-бомбовый удар по местам размещения формирований проиранской шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде. Точнее, под огнем оказались пять объектов, в том числе и место хранения вооружения и боеприпасов означенной группировки.



Американское командование в регионе заявляет, что пресечет деятельность вышеупомянутой шиитской милиции в Ираке. Более того, была высказана угроза в адрес Тегерана.



Командование CJTFOIR также извещает, что имеет права на превентивные силовые действия, несмотря на запрет Дональду Трампу от Конгресса - принимать решения для начала войны против Ирана.