Ранние кипчаки - злейшие враги ислама

01:55 16.03.2020

Как огузы были ревностными мусульманами, за что получили прозвище туркмены (правоверные тюрки), так кипчаки в 10-11 веках были такими же ревностными его противниками.



Карта расселения кимаков из учебника истории Казахстана



Кипчаки происходят из тюркского союза племен кимаков, проживавших на территории юга Сибири от Иртыша до Волги.



Кимакские воины



В 11 веке кипчаки, захватившие гегемонию в кимакском союзе племен начали движение на юг современного Казахстана.



Первым покоренным ими народом стали канглы, которые были ассимилированы ими. Канглы были древним ираноязычным народом , издавна проживавшим на берегах Яксарта (Сырдарьи) и покоренными затем тюрками-огузами (часть печенегов носила этноним кангаров).



Именно, продвижению кипчаков на юг послужило причиной движению огузов-туркменов на запад - в Иран, а затем в Малую Азию.



Часть огузов-туркменов ушла в безлюдный тогда Мангышлак, который стал таким образом центром формирования современной туркменской нации. Только в 17 веке казахи Младшего и Среднего жуза смогли полностью подчинить себе Мангышлак, без изгнания оттуда туркменов, которые стали кочевать южнее, вдали от караванных путей.



Расселение кипчаков было таким обширным, что ранее называвшаяся степь "Гузская" (а до этого Кангюй), с 11 века стала называться Дешт-и-Кипчак.



На долгие века, пока в степи не образовались ногайцы и казахи степь стала принадлежать кипчакам.



При этом кипчаки, захватив огромные территории не смогли создать прочных государственных формаций. У кипчаков были свои ханы, но никогда не нашелся правитель, который смог бы объединить всех кипчаков в единый кулак.



По вероисповеданию кипчаки были язычники, твердо державшимися веры отцов и на Кавказе вместе с грузинами смогли отбить все нападения мусульман на Закавказье. Также дело обстояло и в Дешт-и-Кипчаке. Можно считать этот период ренессансом тенгрианского язычества.



Тогда же в мусульманских источниках начали упоминаться и русские, которые в 1175 году вместе с кипчаками напали на Дербент. Это не были княжеские воины, а отряды вольных людей. Именно тогда видно начал образовываться субэтнос кипчаков и русских - бродники, затем превратившийся в казаков.



Проникновение в среду кипчаков ислама началось только в конце 12 века и из Хорезма, который активно торговал с присырдарьинскими кипчаками-канглами. Но распространение его было медленным и практически до 19 века потомки кипчаков казахи еще верили в культ богини "Умай", называли Аллаха - Тенгри и проводили поминки в течение 5 и более дней без захоронения, что противоречит исламским канонам (чтобы смогли собраться все родственники на поминки).



В настоящее время кипчаки не выступают как единая народность, а входят в качестве отдельных родов в казахскую, киргизскую, башкирскую, каракалпакскую и узбекскую нации.