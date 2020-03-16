Украина – коронавирус съел безвиз и надежды на Европу, - А.Цуканова

07:35 16.03.2020

Арина ЦУКАНОВА | 16.03.2020 |



Киев первым делом перекрыл сообщение с Донбассом...

Практически одномоментно Европейский союз оказался раздроблен коронавирусом на отдельные государства, каждое из которых спасает себя. Руку помощи итальянцам подала не "объединенная Европа", а успешно справляющийся с эпидемией Китай, приславший медиков и оборудование в помощь Италии, где пока все плохо: по состоянию на вечер 15 марта – 24747 заразившихся и 1809 умерших (примерно 7,3%).



На этом фоне постоянно заявляющие о своем стремлении в Европу Украина и Молдавия выглядят выброшенными за борт: никакой безвиз, к которому на Украине пришли через государственный переворот и гражданскую войну, отныне не действует. Европейские страны закрывают границы, останавливают международное авиа- и железнодорожное сообщение. На днях произошел инцидент на границе Италии и Словении: словенцы отказывались пропускать через свою страну автобусы с сотней украинских граждан, которые возвращались на родину из Италии, и только почти через двое суток движение было частично разблокировано.



Застрявшие на итальянско-словенской границе граждане Украины

В Молдову возвращаются тысячи гастарбайтеров, но на Украину – как минимум на порядок больше. За европейскими границами зарабатывали на кусок хлеба миллионы украинских граждан, но даже если сейчас их вернется в страну 20-30%, для "реформированной" украинской медицины это станет катастрофой.

Более того, пока полыхало в Китае, на Украину беспрепятственно въезжали граждане Поднебесной: по официальным данным, с начала года до середины февраля таких было 3100 человек. После того как Россия закрыла границу с КНР для китайских граждан (20 февраля 2020 года), они стали пытаться пробраться в РФ через Беларусь и Украину. И до того момента, как эпидемия накрыла европейские страны, ситуация с передвижением по стране жителей КНР украинские власти не волновала. Пример: 21 февраля с поезда, следующего из столицы Украины в столицу России (состав был сформирован в незалежной), на границе была снята китаянка с высокой температурой, а вагон с пассажирами отцеплен и направлен в санитарный тупик Брянск-Орловский. На карантине в больнице Брянска оказались граждане Украины, Молдавии и России. В Москве состав встречали инфекционные бригады медиков. К счастью, в этот раз все обошлось. Однако на Украине никто не думал о возможных последствиях "китайского транзита". Зато эвакуация украинских и иностранных граждан из Уханя 20 февраля стала запоминающейся: сначала украинские власти никак не могли решиться отправить в Китай самолет, потом не могли его посадить в Галичине, после – справиться с буйством в Новых Санжарах Полтавской области, где жители поселка встречали эвакуированных камнями, кострами и проклятиями.



Как Новые Санжары встречали эвакуированных из Китая сограждан

В это самое время в Европе уже распространялась эпидемия, а сотни граждан Украины на поездах, автобусах, в самолетах и личных автомобилях беспрепятственно выезжали в европейские страны и возвращались домой. Туристические агентства продолжали продавать путевки в Италию и Испанию даже тогда, когда ситуация там стала развиваться по самому неблагоприятному сценарию.

Как сообщает украинская пресса, буквально до последнего времени въезжающих на Украину из Италии и Испании граждан не отделяли от общего потока, да и вообще никак не проверяли. Температуру стали измерять, по данным украинского полицейского ведомства, только с конца февраля. А глава СНБО Алексей Данилов призывал жителей страны защищаться от инфекции очень своеобразно. "Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – заявил он по телевизору 28 февраля, за две недели до чрезвычайных мер.

При этом с января в украинском Совбезе работала специальная группа, призванная мониторить ситуацию и определять уровень угрозы национальной безопасности. Возможно, она и вселила в секретаря СНБО Украины уверенность в том, что "одиночные случаи будут", а гражданам следует обходиться народными средствами. Кстати, одно из образований пана Данилова – ветеринарное, он должен понимать хотя бы в общих чертах картину происходящего. А картина такова: отсутствие мер, препятствующих распространению коронавируса вкупе с широко распахнутыми границами заставляет предположить, что реальное число носителей инфекции на Украине не позволяет говорить об "одиночных случаях". Просто власти не способны справляться с вызовом эпидемии – медицина разгромлена реформами американки Супрун, санитарно-эпидемиологическая служба уничтожена, многие медики сбежали работать за границу. Отсюда и бредни про лук и сало.



Обращение премьер-министра Дмитрия Шмыгаля к украинцам: говорит о том, что правительство действует и выделило 100 млн гривен на средства защиты и пообещал 500 млн выделить на оборудование, с оговоркой "в случае необходимости"

С полуночи 17 марта для Украины наступает новая реальность – практически полная изоляция плюс сотни тысяч сограждан, вернувшихся из полыхающей эпидемией Европы (кстати, компания "Международные авиалинии Украины" подняла цены на авиабилеты в 10 раз и увеличила число рейсов на 15-16 марта –последние дни перед остановкой авиасообщения). А пока, несмотря на карантин, объявленный с 12 марта, продолжают работать торгово-развлекательные центры, туристические агентства отправляют в Европу чартерами желающих отдохнуть.

Многие граждане Украины останутся после 17 марта заблокированными за рубежом, например Египет уже закрыл на карантин 750 украинских туристов. Беспрецедентно жесткие меры по защите страны от коронавируса вводит Польша: для иностранцев закрываются все пограничные переходы на украинской границе. Для Украины такая изоляция означает и скорые финансовые потери: ежемесячно заробитчане перечисляли домой 1,12-1,17 млрд долларов. А если карантинные мероприятия затянутся?

Часть украинских гастарбайтеров предпочитает пересидеть эпидемию за границей в надежде, что работа найдется. Да и на эвакуацию, обещанную Киевом, надежды невелики, поскольку все понимают, что быстро вывезти десятки тысяч людей не получится. Скорее всего, будут организованы лишь показательные рейсы. Сектор услуг в Европе сжимается. Известно, что погибшая в Италии 65-летняя киевлянка работала сиделкой и заразилась от своих "сеньоров", ее госпитализировали, когда было слишком поздно. Других же, по свидетельству их родственников, просто выставляют на улицу.

Многим уже удалось уехать, как выяснило интернет-издание "Страна", часть украинских "итальянцев" отправилась к родным хатам с признаками коронавируса. В эти дни заробитчане объединяются в социальных сетях и ищут способы вернуться домой автомобильным транспортом или пешком после 17 марта. Людей понять можно – ими управляет паника, опасения остаться без помощи вне дома. А дома только 13 марта решением СНБО намечено "проведение комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы охраны здоровья на вспышку Covid-19". То есть власти даже не знают, какие возможности у украинской медицины есть, а посему лихорадочно собираются производить собственные тест-системы в количестве 200.000 штук, стимулировать выпуск средств защиты и медицинского оборудования для оказания помощи заболевшим, восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу – пока на уровне областных главврачей.

Все это остро необходимо, но уйдут месяцы (в лучшем случае) на реализацию подобных инициатив. Поэтому пока будут покупать то, чего нет, за границей и просить гуманитарную помощь. Удивительно, что шесть лет воюющая "с Россией" страна не имеет в достатке элементарных масок и других средств защиты, а также аппаратов искусственной вентиляции легких и оксигенаторов (устройств для насыщения крови кислородом). И в этом – отношение власти к народу.

Зато чего в достатке, так это лжи, в том числе из уст деятелей высшего эшелона. Так, министр внутренних дел Украины заявил, что в Горловке (ДНР) более десятка зараженных коронавирусом, что не подтвердилось, но стало поводом для закрытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения: теперь проход через КПВВ разрешен только по прописке. Луганские и донецкие пенсионеры опять оказались выброшенными Украиной за борт, причем нагло, на основе вранья министра.

В условиях грядущего сокращения у Киева финансовых возможностей "стена" с Донбассом Украине на руку. Хотя на сегодняшний день подозрения на заболевание коронавирусом зафиксированы вовсе не на востоке страны, а в западных Черновицкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской областях и в центральных Киевской и Черкасской. Тем не менее Киев первым делом перекрыл сообщение с Донбассом…