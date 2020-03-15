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Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане. Еще + 3
07:50 16.03.2020

Всего 8 случаев.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о новых случаях коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.
Спикер сообщил, что еще два случая коронавируса выявили в стране.
Первый пациент - это женщина, 1959 г.р., супруга ранее госпитализированного мужчины, которые прибыли из Москвы в Алматы. Они были своевременно изолированы по прибытию в Алматы. У нее подтвержден коронавирус. У других изолированных близких контактов пока не выявлен.
Второй пациент - мужчина, 1995 г.р., прибыл рейсом Сеул - Алматы. Все пассажиры госпитализированы в стационар. В том числе близкие контакты.

Он и все пассажиры, кто не улетел транзитом, изолированы в инфекционный стационар, - сказал Биртанов.

Всего 8 зараженных пациентов.

Всего в РК выявлено 8 случаев коронавируса. Все их контакты установлены. Все сейчас изолированы, проводим диагностику, пока дополнительных инфицированных нет. По дальним контактам проводится работа, по мере их нахождения мы их помещаем на домашний карантин, - отметил Биртанов.

О первых случаях коронавируса в Казахстане сообщили 13 марта. Это были мужчина и женщина, прилетевшие из Германии в Алматы. В этот же день сообщили о двух новых выявленных случаях. Одна женщина из Милана, прилетевшая в Нур-Султан. И мужчина из Германии в Алматы. 14 марта стало известно еще о двух инфицированных казахстанцах.

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Новый случай коронавируса в Казахстане – девочка 12 лет
Девочка прилетела из Германии.

Еще одного зараженного выявили в Алматы, сообщает zakon.kz.
Это ребенок 2008 года рождения. У девочки в Алматы нашли коронавирус. Она прилетела из Германии.

Подтвердился еще один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии, – сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

На данный час по Алматы семь зараженных, в Нур-Султане – двое, всего девять человек.
Напомним, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Источник - zakon.kz
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