Укр-актриса Оля Куриленко ("девушка Бонда") заразилась в Париже коронавирусом

07:53 16.03.2020

"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Температура и слабость - мои основные симптомы.



Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель Ольга Куриленко заразилась коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом она сообщила в Instagram.



Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез! - написала она.



В 1995 году, в возрасте 16 лет, Куриленко переехала работать в Париж. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Ранее 12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.