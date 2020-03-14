Отчего ТаджСоцДемпартия с треском продула выборы? - Хурсанд Хуррамов

08:00 16.03.2020

Последний из могикан: каковы выводы СДПТ от участия в выборах



СДПТ – партия которая в очередной раз попала в обзор мировой прессы, накануне парламентских выборов, как единственно оппозиционная в Таджикистане, завершила свою борьбу поражением.

Руководство партии и ее сторонники не намерены на этом останавливаться, но таджикские эксперты считают, что она уже выложилась по максимуму и большего от нее ожидать не стоит.



Ожидаемый провал

София Мусофир, одна из давних сторонников СДПТ, которая несмотря на провалы партии на всех прошедших выборах, убеждена, что эта политическая сила должна стать парламентской. "Абсолютно все руководство партии - это интеллигентные люди и сильные юристы, которые выступают за эволюционный путь развития. Сама власть должна была быть заинтересованной в том, чтобы партия прошла в парламент. С ней бы этот орган ожил и стал бы более дискуссионным, а власти бы получили дополнительный аргумент о том, что в парламенте сидит реальная оппозиция. Думаю, что политтехнологи власти допустили большую ошибку, вытолкнув партию в очередной раз за стены этого органа", - говорит Мусофир.

Она полагает, что дальше позиция партии еще больше ухудшится, а многие ее активисты и влиятельные члены из-за отсутствия работы и финансовых средств будут вынуждены покинуть страну.

На парламентских выборах 1 марта из семи политических партий только Социал-демократическая партия Таджикистана не прошла в парламент. Согласно данным ЦИК, при явке более 86%, за эту партию проголосовали лишь 0,32% избирателей. Лидер партии Рахматилло Зойиров, еще до проведения выборов выразил уверенность, что если они пройдут прозрачными, то партия как минимум получит пять мест в законодательном органе. Однако независимые эксперты изначально не предрекали партии успеха и указывали на то, что итоги выборов будет определять в большей степени исполнительная власть.

"Не жалеем, что участвовали"

После выборов таджикские социал-демократы вернулись к обычной, работе, и, хотя результатов выборов не признали, но обжаловать их также не намерены. "Мы в очередной раз пришли к выводу, что должная политическая воля для принятия результатов голосования и привлечения граждан для участия в политической жизни еще не сформирована. Но вне всякого сомнения должны были принять участие в выборах и проверить настроение избирателей, представить свою стратегию и альтернативное видение развития страны", - объясняет заместитель председателя СДПТ Шокирджон Хакимов.

Он отмечает, что без участия в выборах невозможно было бы наблюдать и фиксировать как разными путями ограничивают выбор избирателя и как по одномандатным округам в основном проходят кандидаты, близкие к правящей партии.

По его словам, власти в очередной раз воспользовались авторитарными методами и провели в парламент случайные и искусственно созданные партии, имитируя тем самым парламентаризм.

"Если у правящей партии социальная база состояла бы действительно из полумиллиона граждан и 24 часа разговоров о достижениях имели бы результат, то никакой необходимости в фальсификации не было бы. НДПТ не может ничего нового предложить и не имеет морального права диктовать свое видение, поскольку по всем экономическим показателям мы уступаем соседям, коррупция процветает, а со временем дисбаланс в ветвях власти и отсутствие контроля за исполнительной властью еще больше ухудшит качество жизни в стране", - уверен Хакимов.

"СДПТ должна примкнуть к НДПТ"

Однако околовластные эксперты видят ошибку в работе самой СДПТ. "Несмотря на то, что руководство партии состоит из достаточно умных людей, но они перед каждыми выборами совершают какую-то ошибку. На прошлых выборах партия заявила, что в строительстве Рогунской ГЭС нет необходимости, на этих высказалась о скорейшем вступлении в ЕАЭС", - говорит экс-заместитель директора ЦСИ Сайфулло Сафаров.

Он отмечает, что партия имеет право на свою позицию, но эта позиция не должна противоречить национальным интересам государства. По его словам, социальная база СДПТ ограничена потому, что идеология правящей партии также является социал-демократической, поэтому партии необходимо либо поменять свое название, либо объединиться с правящей партией.

Партия с иммунитетом?

В прошлые годы СДПТ выделялась достаточно жесткими заявлениями по внутренней политике. Например, в 2013 году лидер Партии Рахматилло Зойиров официально поставил под сомнение законность пребывания у власти Эмомали Рахмона. В этом же году Зойиров призвал власти признать хорогские события 2012 года актом государственного террора. Постепенно степень критики партии стала снижаться и на последних выборах партия обещала, что в случае прохождения в парламент будет выступать за вхождение страны в ЕАЭС, отмену избирательного залога, пролоббирует законопроекты о политических партиях и Национальном банке. Тем не менее, учитывая опыт борьбы властей со своими оппонентами наблюдатели часто задаются вопросом о том, как СДПТ удается сохранять легальный статус.

Впрочем, у руководства партии есть на это уверенный ответ. "Наша партия появилась после событий 90-х годов и не была участником военно-политических конфликтов. Мы не выступаем за смену конституционного строя, и лишь хотим, что республиканская форма устройства действительно у нас реализовалась. Руководство республики достаточно четко это понимает", - разъясняет Шокирджон Хакимов.

По словам таджикского обозревателя Иршода Сулаймони, партия последние пять лет не занимала жесткой принципиальной позиции по важным вопросам, что послужило ее сохранению на политической арене. "Если партия начнет поднимать запретные темы, и озвучивать слухи, появляющиеся в обществе, то не исключено, что власть применит против нее накопившийся опыт политической борьбы с оппонентами", - полагает Сулаймони.

К слову, основные оппоненты официального Душанбе – Партия исламского возрождения Таджикистана, "Группа-24", "Национальный альянс Таджикистана" Верховным судом страны признаны террористическими и экстремистскими организациями, а симпатия к ним чревата уголовным преследованием в Таджикистане.

Удалось ли изменить что-то?

Указанные группы призвали своих сторонников на выборах проголосовать за СДПТ, сама партия опровергла свои связи с ними и отметила, что это их личное мнение. Если судить только по официальным подсчетам выборов (СДПТ - 0,32%), партии не удалось расширить число избирателей за счет протестного электората или таковое вовсе отсутствует, но в самом СДПТ уверены в фальсификации итогов и отмечают, что согласно их статистике, партия получила большинство голосов в ГБАО, Кулябской зоне Хатлонской области, в Турсунзаде, Шахринаве, Гиссаре и Рудаки.

"За 18 дней невозможно было объездить все регионы республики, но мы максимально старались объяснять на встречах избирателям последствия неправильного выбора, которые мешают республике развиваться", - рассказывает Хакимов.

Смутные перспективы

Руководство партии намерено и дальше продолжать партийную работу, невзирая на сложные условия, но эксперты сомневаются, что ей удастся достигнуть лучших результатов. "Партия не имеет должных преимуществ, чтобы конкурировать с правящей партией в сегодняшних условиях, но возможно продолжит существование в таком же слабом состоянии, в котором сейчас находится, если политическая ситуация не изменится", - говорит Сулаймони.

Независимый политолог Азиз Нуруллоев говорит, что СДПТ, будучи в реальной оппозиции власти, легитимировала своим участием выборы. "Здесь как ни странно ее интересы с властями сошлись. Партии необходимо было еще раз дать о себе знать, несмотря на дорогостоящую для нее кампанию, а власти нужно было показать реальную оппозицию", - говорит эксперт.

Он полагает, что СДПТ вряд ли будет показывать сильные амбиции, поскольку понимает последствия своих действий, но в то же время будет сохранять имеющееся положение с надеждой на возможные политические преобразования как в посткаримовском Узбекистане.

Социал-демократическая партия Таджикистана была зарегистрирована в феврале 1999, но ее деятельность была временно прекращена. Легальный статус партия получила в начале 2000-х, когда ее основатель Рахматилло Зойиров работал помощником президента Таджикистана. В рядах партии насчитывается около 12 тысяч человек.



Хурсанд Хуррамов

14 марта 2020