В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек

08:18 16.03.2020

, 16 марта 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Коронавирус выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Ранее ведомство информировало, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус. Позднее Минздрав уточнил, что речь идет о женщине.



"Выявлено еще три случая коронавируса. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, также обнаружена инфекция", - сказал представитель Минздрава. Их возраст не уточняется. В пресс-службе добавили, что коронавирус также выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.



Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса. Об этом ранее сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами", - цитируют Абдуллу Арипова СМИ.



Сегодня в Узбекистане закроют на карантин все учебные заведения, а также отменят массовые мероприятия по случаю празднования Нооруза.