 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.03.2020
10:42  Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны
10:38  Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:37  В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники
10:34  В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз, - Вл.Малышев
09:56  Новая афганская реальность: о чем Москве нужно договариваться с Талибаном? - Г.Мирзаян
09:54  Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов
09:51  Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте

09:43  Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:12  Чжан Хаоюэ: российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами и удовлетворяет...
09:08  440: Тенге в Каз-обменниках продолжает крутое пике
08:53  Патрик Бьюкенен: уничтожит ли коронавирус весь новый мировой порядок?
08:51  Коронавирус в Италии - это как землетрясение, - La Repubblica, Италия
08:46  Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:43  Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? - ВВС
08:32  Foreign Policy: в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией конца пока не видно
08:18  В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек
08:00  Отчего ТаджСоцДемпартия с треском продула выборы? - Хурсанд Хуррамов
07:53  Укр-актриса Оля Куриленко ("девушка Бонда") заразилась в Париже коронавирусом
07:50  Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане. Еще + 3
07:35  Украина – коронавирус съел безвиз и надежды на Европу, - А.Цуканова
02:01  Батарея разряжена: уничтожит ли дешевая нефть зеленую энергетику
01:59  УзССР-95: научиться быть узбеками
01:55  Ранние кипчаки - злейшие враги ислама
00:54  Трамп объявил в Штатах "День молитвы" за пострадавших от коронавируса. Поможет?
00:04  В Багдаде не спокойно и опять гремят взрывы…, - А.Шарковский
00:02  Китай и США обмениваются ударами в информационной войне, - Вл.Скосырев
00:00  Экономика Поднебесной приходит в себя после коронавируса, - О.Соловьева
Воскресенье, 15.03.2020
22:21  Алматинский дурачило, пугавший пассажиров метро вирусным хайпом, оперативно найден и посажен на 10 суток
19:21  Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
16:53  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий?
16:49  "Вирусная дипломатия" Ирана становится загадочной, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:46 16.03.2020

Израиль пока без премьера: Ганц и Нетаньяху обещали продолжить разговор

Бенни Ганц (слева) и Биньямин Нетаньяху сказали, что продолжат переговоры в понеельник
Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с лидерами двух политических партий, соперничающих за формирование правительства.
Встреча закончилась безрезультатно, но действующий премьер Биньямин Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд", и Бенни Ганц, лидер блока "Кахоль-Лаван", заявили, что продолжат переговоры в понедельник.
Трижды в Израиле проходили выборы за последний год, но решительной победы одержать не удалось никому.
"Четвертые выборы станут катастрофой". Нетаньяху снова не набирает большинство в кнессете
Несговорчивый Либерман. Как выходец из СССР строит и рушит правительства Израиля
Главной задачей кабинета министров станет борьба с последствиями пандемии коронавируса COVID19. На прошлой неделе власти заявили, что каждый въезжающий в страну должен самоизолироваться на 14 дней.
В Израиле зафиксировано 200 случаев заражения, пока без смертельных исходов.
Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта

О чем были переговоры?
Президент Ривлин пригласил Нетаньяху и Ганца в воскресенье вечером в свой офис для "срочного разговора", который закончился безрезультатно.
Ривлин приветствовал заявление обоих лидеров о продолжении переговоров в понедельник.

До встречи ожидалось, что Бени Ганц получит приглашение сформировать правительство, поскольку он заручился поддержкой 61 депутата в 120-мандатном парламенте - кнессете.
Теперь, согласно сообщениям в израильской прессе, рассматривается компромиссный вариант: создание правительства национального единства, которым по очереди руководили бы Ганц и Нетаньяху.

Бени против Биби: 5 фактов о главном сопернике Нетаньяху
Президент Ривлин должен решить до вторника, кому поручить формирование нового кабинета министров.
А что было с выборами?
На всеобщих выборах 2 марта однозначного победителя выявить не удалось.

В результате две недели шли переговоры между лидерами ведущих партий с целью создания коалиции, которой предложат создать новое правительство.
70-летний Нетаньяху дольше всех находился на посту премьер-министра: с 1996 по 1999 год и с 2009 года по сей день. Нынешний срок мог бы быть рекордным пятым сроком.
Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как единственный кандидат, который может гарантировать безопасность страны.

Вместе с тем, он привлечен к суду по обвинениям в коррупции, которые он отвергает.
Судебные слушания, которые должны были начаться в понедельник, были отложены, по меньшей мере, на два месяца в связи с кризисом вокруг коронавируса.
Бени Ганц - бывший глава Генштаба армии обороны Израиля.

60-летний политик раньше отказывался принимать участие в правительстве под руководством человека, которому предъявлены уголовные обвинения.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584337560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №278
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России М. Мишустиным и Беларуси С. Румасом
- Нурлан Нигматулин: новые законодательные поправки усилят защиту прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №105
- Кадровые перестановки
- Реальных оснований для дефицита продуктов не существует – МСХ РК
- Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  