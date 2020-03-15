Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера

08:46 16.03.2020

Израиль пока без премьера: Ганц и Нетаньяху обещали продолжить разговор



Бенни Ганц (слева) и Биньямин Нетаньяху сказали, что продолжат переговоры в понеельник

Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с лидерами двух политических партий, соперничающих за формирование правительства.

Встреча закончилась безрезультатно, но действующий премьер Биньямин Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд", и Бенни Ганц, лидер блока "Кахоль-Лаван", заявили, что продолжат переговоры в понедельник.

Трижды в Израиле проходили выборы за последний год, но решительной победы одержать не удалось никому.

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Главной задачей кабинета министров станет борьба с последствиями пандемии коронавируса COVID19. На прошлой неделе власти заявили, что каждый въезжающий в страну должен самоизолироваться на 14 дней.

В Израиле зафиксировано 200 случаев заражения, пока без смертельных исходов.

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О чем были переговоры?

Президент Ривлин пригласил Нетаньяху и Ганца в воскресенье вечером в свой офис для "срочного разговора", который закончился безрезультатно.

Ривлин приветствовал заявление обоих лидеров о продолжении переговоров в понедельник.



До встречи ожидалось, что Бени Ганц получит приглашение сформировать правительство, поскольку он заручился поддержкой 61 депутата в 120-мандатном парламенте - кнессете.

Теперь, согласно сообщениям в израильской прессе, рассматривается компромиссный вариант: создание правительства национального единства, которым по очереди руководили бы Ганц и Нетаньяху.



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Президент Ривлин должен решить до вторника, кому поручить формирование нового кабинета министров.

А что было с выборами?

На всеобщих выборах 2 марта однозначного победителя выявить не удалось.



В результате две недели шли переговоры между лидерами ведущих партий с целью создания коалиции, которой предложат создать новое правительство.

70-летний Нетаньяху дольше всех находился на посту премьер-министра: с 1996 по 1999 год и с 2009 года по сей день. Нынешний срок мог бы быть рекордным пятым сроком.

Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как единственный кандидат, который может гарантировать безопасность страны.



Вместе с тем, он привлечен к суду по обвинениям в коррупции, которые он отвергает.

Судебные слушания, которые должны были начаться в понедельник, были отложены, по меньшей мере, на два месяца в связи с кризисом вокруг коронавируса.

Бени Ганц - бывший глава Генштаба армии обороны Израиля.



60-летний политик раньше отказывался принимать участие в правительстве под руководством человека, которому предъявлены уголовные обвинения.