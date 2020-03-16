 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.03.2020
10:42  Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны
10:38  Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:37  В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники
10:34  В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз, - Вл.Малышев
09:56  Новая афганская реальность: о чем Москве нужно договариваться с Талибаном? - Г.Мирзаян
09:54  Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов
09:51  Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте

09:43  Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:12  Чжан Хаоюэ: российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами и удовлетворяет...
09:08  440: Тенге в Каз-обменниках продолжает крутое пике
08:53  Патрик Бьюкенен: уничтожит ли коронавирус весь новый мировой порядок?
08:51  Коронавирус в Италии - это как землетрясение, - La Repubblica, Италия
08:46  Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:43  Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? - ВВС
08:32  Foreign Policy: в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией конца пока не видно
08:18  В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек
08:00  Отчего ТаджСоцДемпартия с треском продула выборы? - Хурсанд Хуррамов
07:53  Укр-актриса Оля Куриленко ("девушка Бонда") заразилась в Париже коронавирусом
07:50  Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане. Еще + 3
07:35  Украина – коронавирус съел безвиз и надежды на Европу, - А.Цуканова
02:01  Батарея разряжена: уничтожит ли дешевая нефть зеленую энергетику
01:59  УзССР-95: научиться быть узбеками
01:55  Ранние кипчаки - злейшие враги ислама
00:54  Трамп объявил в Штатах "День молитвы" за пострадавших от коронавируса. Поможет?
00:04  В Багдаде не спокойно и опять гремят взрывы…, - А.Шарковский
00:02  Китай и США обмениваются ударами в информационной войне, - Вл.Скосырев
00:00  Экономика Поднебесной приходит в себя после коронавируса, - О.Соловьева
Воскресенье, 15.03.2020
22:21  Алматинский дурачило, пугавший пассажиров метро вирусным хайпом, оперативно найден и посажен на 10 суток
19:21  Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
16:53  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий?
16:49  "Вирусная дипломатия" Ирана становится загадочной, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:43 16.03.2020

За первые два месяца текущего года объемы промышленного производства в Китае сократились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый показатель за последние 30 лет, сообщает Reuters в понедельник, 16 марта.

"Благодаря эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей"
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй - об опыте борьбы с коронавирусом, сроках восстановления экономики КНР и реакции Запада на вспышку COVID-19
Инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%, розничные продажи - на 20,5%. Уровень безработицы в феврале вырос до 6,2% по сравнению с декабрьским показателем 5,2%.

Причиной происходящего стала коронавирусная инфекция. Агентство связывает это с тем, что потенциальные покупатели стараются не посещать людные места (торговые центры, рестораны, кинотеатры) из-за боязни заразиться инфекцией.
Несмотря на то, что пик эпидемии в Китае прошел, аналитики предупреждают, что могут пройти месяцы, прежде чем ситуация в экономике нормализуется. Кроме того, быстрое распространение инфекции по всему миру может снизить спрос на китайские товары.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям" заявил, что воздействие эпидемии COVID-19 на экономику Китая носит краткосрочный характер и в целом регулируемо.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

16 марта 2020,

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584340980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №278
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России М. Мишустиным и Беларуси С. Румасом
- Нурлан Нигматулин: новые законодательные поправки усилят защиту прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №105
- Кадровые перестановки
- Реальных оснований для дефицита продуктов не существует – МСХ РК
- Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  