Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте

09:51 16.03.2020

16 марта 2020, Бишкек - , Анастасия БЕНГАРД

Назначен ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте



Анарбек Калматов назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

Анарбек Калматов родился 6 июля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50 лет СССР, правовед.

Был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.