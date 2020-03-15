|Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте
09:51 16.03.2020
16 марта 2020, Бишкек - , Анастасия БЕНГАРД
Назначен ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте
Анарбек Калматов назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.
Анарбек Калматов родился 6 июля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50 лет СССР, правовед.
Был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.