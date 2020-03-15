Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов

09:54 16.03.2020

15.03.2020 Марсель Хамитов



В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса: на всей территории страны вводится карантин. В стране будет ограничена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. 13 марта в Казахстане объявили о выявлении первых двух случаев заболевания COVID-19.



По данным Минздрава РК, на 15 марта в стране заболели восемь человек. Между тем, еще 12 марта власти республики приняли решение отправить школьников на каникулы на неделю раньше – с 16 марта по 5 апреля. И с 16 марта перевести все казахстанские вузы на режим онлайн-обучения. Но насколько готовы высшие учебные заведения, их преподавательский состав, да и сами студенты к дистанционному образовательному процессу? Об этом в интервью ИАЦ МГУ рассказал президент Ассоциации вузов Казахстана, ректор университета "Туран", доктор экономических наук, профессор, академик Рахман Алшанов. – В течение последних 10 лет в Казахстане активно готовились нормативно-правовые акты для осуществления обучения по дистанционным технологиям, – рассказывает Рахман Алшанович. Мы долго добивались того, чтобы такая форма обучения стала альтернативой заочной форме, поскольку есть такая необходимость. К примеру, многие работники правоохранительных органов хотели бы получить степень магистра, но получение этой степени возможно только при дневной форме обучения. Технологии не заменяют слово "без отрыва от производства". Технологии могут лишь обучать. Но, к сожалению, такая норма осталась, хотя мы при внесении последних изменений в закон "Об образовании" добивались этого и вроде договорились, но потом в конечном счете кто-то подключился к этому процессу и поменял предлагаемую нами редакцию. Но, тем не менее: как должно осуществляться, каким образом, с помощью каких технологий, какой контроль - все это было тщательно расписано. И целый ряд университетов уже успешно реализуют онлайн-обучение. Например, Казахстанский экономический университет Казпотребсоюза практически полностью осуществляет подготовку по этой технологии. Целый ряд университетов реализуют отдельные программы. Но такого масштабного подхода, конечно, не было. Поэтому сейчас технологии есть, нормативно-правовые акты имеются, учебные программы есть, осталось только проверить на практике - насколько вузы смогут реализовать это в полной мере. Существует электронная библиотека, интернет-доступ к электронным сетям мировых университетов также имеется. Мы долго говорили о создании в Казахстане такого открытого университета, хотели создать национальную систему открытых университетов. И я думаю, что жизнь сама нас подталкивает к необходимости такого шага. И сейчас наша система образования может сделать рывок в этом вопросе. В мире есть университеты, где онлайн обучаются сотни тысяч студентов, думаю, что и мы сможем. – Понятно, что алматинские и столичные вузы прекрасно оснащены в техническом плане, в отличие от провинциальных учебных заведений… – Да, безусловно, алматинские и столичные вузы хорошо оснащены. Но и в регионах есть достаточно продвинутые вузы. Скажем, в том же Аркалыке есть вуз, который опережает по некоторым пунктам даже алматинские вузы. В восточно-Казахстанской области есть хорошие вузы, в Петропавловске. Есть региональные вузы, которые могут дать столичным сто очков форы. Поэтому министерство образование должно сейчас внимательно следить, насколько рапорты и доклады соответствуют реалиям. Кроме того, это будет отличным экзаменом и для преподавателей, поскольку их онлайн-лекции будут записываться и можно будет оценить качество этих лекций.



Так что в век цифровых технологий можно обеспечить более жесткий контроль, чем в обычное время. Конечно, некоторым студентам может не понравиться такой подход, но ведь сейчас это вынужденная мера. – О том, что вузы переходят с 16 марта на дистанционное обучение, заявил вице-премьер Ералы Тугжанов. А с вузами этот вопрос согласовывался? –Это было неожиданное решение. Хотя о необходимости перехода на онлайн-обучение говорили уже давно. – А насколько тогда было оправдано решение перевести процесс обучения в онлайн, если на момент принятия этого решения в стране не было еще ни одного случая заболевания коронавирусом? – При такой огромной территории, при такой границе с Китаем и с той же Россией, где уже тоже обнаружены факты заболевания, причем не только в Москве, но и в регионах, это было правильно. Посмотрите на Францию, Италию и другие страны - те, кто считал, что они далеко, но оказалось, что расстояние не помеха. Так что рано или поздно это должно было случиться и у нас. – Вы уверены, что процесс перехода на онлайн-обучение в стране будет реализован на должном уровне? – Полной уверенности у меня нет. Пока не проверим на практике говорить что-то с полной уверенностью - нельзя. Прочитать лекцию на камеру и выложить в интернет, думаю, не все преподаватели к этому готовы. Но порой в регионах к таким вопросам относятся более ответственно, чем в университетах с большим апломбом. Поэтому я допускаю, что идеального претворения этих планов в жизнь не получится. Но со временем, думаю, все вопросы будут решены.