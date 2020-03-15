В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники

10:37 16.03.2020

Информационный канал Министерства юстиции Узбекистана в Телеграм сообщил об уголовной ответственности за распространение паники, сообщает CentralAsia.

"Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн. 600 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов (от $4,6 тыс до $9,3 тыс) или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет", - отмечается в сообщении.



Распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66 млн. 900 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов ($9,3 тыс) или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Вышеуказанные действия, совершенные:

- по предварительному сговору или группой лиц;

- с использованием служебного положения;

- с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан;

- с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет, напомнили в Минюсте.

В настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 6 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 - в одной семье. На данный момент изолированы около 150 человек, контактировавших с женщиной, прилетевшей из Франции 11 марта. Это 10 членов ее семьи, у четверых из которых коронавирус уже подтвержден, а также коллеги по работе и другие контактировавшие с ней люди. Вместе с женщиной на борту находились 48 пассажиров, половина из них - иностранные граждане, летевшие транзитом в третьи страны через Узбекистан.



Генпрокуратура Узбекистана также напомнила об уголовном наказании за сокрытие информации о контакте с больными: в ведомстве напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинных и ограничительных мер и за посещение очагов заболевания, а также за сокрытие информации о контакте с больными.



Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть за совершение преступления, предусмотренного статьей 257-1 назначается штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.



Также нарушение правил борьбы с эпидемиями Кодекса об административной ответственности, то есть совершение правонарушений, указанных в статье 54, влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц - от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин.