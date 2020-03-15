 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.03.2020
10:42  Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны
10:38  Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:37  В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники
10:34  В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз, - Вл.Малышев
09:56  Новая афганская реальность: о чем Москве нужно договариваться с Талибаном? - Г.Мирзаян
09:54  Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов
09:51  Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте

09:43  Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:12  Чжан Хаоюэ: российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами и удовлетворяет...
09:08  440: Тенге в Каз-обменниках продолжает крутое пике
08:53  Патрик Бьюкенен: уничтожит ли коронавирус весь новый мировой порядок?
08:51  Коронавирус в Италии - это как землетрясение, - La Repubblica, Италия
08:46  Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:43  Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? - ВВС
08:32  Foreign Policy: в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией конца пока не видно
08:18  В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек
08:00  Отчего ТаджСоцДемпартия с треском продула выборы? - Хурсанд Хуррамов
07:53  Укр-актриса Оля Куриленко ("девушка Бонда") заразилась в Париже коронавирусом
07:50  Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане. Еще + 3
07:35  Украина – коронавирус съел безвиз и надежды на Европу, - А.Цуканова
02:01  Батарея разряжена: уничтожит ли дешевая нефть зеленую энергетику
01:59  УзССР-95: научиться быть узбеками
01:55  Ранние кипчаки - злейшие враги ислама
00:54  Трамп объявил в Штатах "День молитвы" за пострадавших от коронавируса. Поможет?
00:04  В Багдаде не спокойно и опять гремят взрывы…, - А.Шарковский
00:02  Китай и США обмениваются ударами в информационной войне, - Вл.Скосырев
00:00  Экономика Поднебесной приходит в себя после коронавируса, - О.Соловьева
Воскресенье, 15.03.2020
22:21  Алматинский дурачило, пугавший пассажиров метро вирусным хайпом, оперативно найден и посажен на 10 суток
19:21  Зараза к заразе? В Киевскую больницу притащили еле живого экс-премьера Яценюка в маске
16:53  "Нефтяная война": что стоит за битвой терминов и понятий?
16:49  "Вирусная дипломатия" Ирана становится загадочной, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:38 16.03.2020

Мусо Бобоходжиев, Сайрахмон Назриев, Asia-Plus

Таджикские граждане застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном: их не пропускают в Узбекистан, и не впускают обратно на казахскую территорию. Среди них есть женщины с детьми. МИД Таджикистана и другие ответственные структуры работают над сложившейся ситуацией.

Сотни таджикистанцев, возвращавшихся из России на родину, в Таджикистан, в том числе и на автомобилях, застряли со вчерашнего вечера на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

В департаменте информации и печати МИД Таджикистана "Азия-Плюс" сообщили, что они в курсе произошедшего, и в настоящее время работают над решением возникшей ситуации.
Однако о точном количестве застрявших там граждан пока не знают.

"Как вы знаете, из-за вспышки коронавируса в Казахстане и Узбекистане были введены ограничения на посещение этих стран. В связи с этим, у некоторых наших граждан, возвращавшихся из России, возникли проблемы, и они застряли в нейтральной зоне между Узбекистаном и Казахстаном. В данное время МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы", - отметили в МИД РТ.

Как сообщил "Азия-Плюс" муж предпринимательницы Махфират Шукуровой, которая в числе прочих застряла на границе, его жена и трое ее знакомых находятся в нейтральной зоне с вечера воскресенья.

"Они собирались вернуться домой из Казахстана, но на границе Узбекистана их не впустили на КПП в связи с закрытием границ из-за вспышки коронавируса в этой стране. Они хотели обратно возвратиться в Казахстан, но там их тоже не пропустили. Они остались в нейтральной зоне и не знают, что им делать", - сообщил он.
Напомним, что Узбекистан и Казахстан из-за вспышки коронавируса в закрыли свои границы. Также до 27 марта приостановлено авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584344280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №278
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России М. Мишустиным и Беларуси С. Румасом
- Нурлан Нигматулин: новые законодательные поправки усилят защиту прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №105
- Кадровые перестановки
- Реальных оснований для дефицита продуктов не существует – МСХ РК
- Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  