Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны

10:42 16.03.2020

16 марта 2020, Дмитрий Зубарев



Жители США в условиях паники из-за распространения коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания", сообщили СМИ.

"Я за два часа продал 12 пистолетов", – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

Он добавил, что продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.



"Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх", – добавил Вон.

В некоторых местах в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди, люди стоят по несколько часов. Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", – заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и "наборы для выживания".

"Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся", – рассказал менеджер одного из магазинов Джо Мэйсон.

Как отметила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на оценки федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3 тыс. 482, умерли 65 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".



Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.