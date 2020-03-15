Железный кулак Чингисхана

14:19 16.03.2020

Легкая конница составляла основу армии Монгольской империи и принесла немало ее повелителям, положив фактически всю Евразию к их ногам, но монгольские нойоны и ханы прекрасно понимали, что в эпоху Высокого Средневековья основной ударной силой являются не легкие конные лучники, а тяжеловооруженные всадники, таранным ударом с легкостью взламывавшие любые, даже самые неприступные боевые порядки противника. Полноценная тяжелая кавалерия долгие годы была сияющей, но практически неосуществимой мечтой предводителей монгол (по крайней мере, тех из них, кто стремился к созданию единого монгольского государства), но когда мелкий нойон из рода Борджигинов Темуджин всерьез принялся за дело объединения разрозненных монгольских племен, положение изменилось.



Рождение имперской тяжелой конницы.



В 1184 году отряд меркитов (монгольского племени, занимавшего горно-таежные земли от Байкала до Чикоя) под командованием Тохтоа-беки разорил стойбище монгол, предводительствуемых мелким нойоном Темуджином. Сделал он это с целью мести: за 30 лет до этого отец Темуджина Есугей-багатур напал на его брата Чиледу, отобрал у него невесту и публично унизил. В результате нападения стойбище Темуджина было разгромлено, а его жена Бортэ была уведена в меркитский плен.



Дальнейшего развития событий не смог предугадать никто. Темуджин, возмущенный разбоем, собрал людей, договорился о помощи со своим побратимом Джамухой и другом отца ханом кереитов Тоорилом и разорил стойбище Чиледу, освободив всех пленников. Взбешенный самоуправством мелкого нойона Темуджина Тохтоа-беки выступил на него во главе прославленной тяжелой меркитской конницы, но побратим Темуджина Джамуха искусными маневрами выманил Тохтоа-беки в долину Селенги, где его войско было окружено и разбито. После этого разгрома государство меркитов было быстро стерто с лица земли, но Темуджин пошел дальше, переманив значительную часть тяжелых меркитских конников себе на службу. Вскоре на службу к Темуджину, как к сильному правителю, перешли и вассалы меркитов урянхайцы (тувинцы). Вместе с подчиненными позже кереитами воины этих народов составили основу тяжелой конницы Монгольской империи.



Ударная сила.



По сути своей, подразделения монгольской тяжелой конницы были разросшимися отрядами нукеров ("друзей") - личных охранников ханов и нойонов, ставших по воле хана всех монгол во главе тысяч и туменов. Подразделения монгольских тяжелых конников формировались и снаряжались по единому для всей империи стандарту, но львиную долю расходов при этом нес командир отряда, которому они подчинялись. За свой счет темник или тысячник обязан был снабдить тяжелого конника хорошим конем (желательно киргизской или тувинской породы), комплексом наступательного вооружения, в состав которого входили сабля или палаш, лук со стрелами, боевой топор, булава и длинное копье с крюком под наконечником, предназначенным для вытаскивания противника из седла. Также предводитель военного отряда обязан был обеспечить своих тяжелых воинов хорошими железными куячными доспехами (если воин был богат, то он мог позволить себе конный доспех). Правила снаряжения тяжелых всадников были четко прописаны в "Ясе" и за малейшее их нарушение и воину, и предводителю отряда грозила смертная казнь, правда, на раннем этапе существования Монгольской империи разрешалось использование тяжеловооруженными всадниками кожаных панцирей заместо железных куяков, окончательно отмененное после Западного похода 1237-1242 годов.



На марше немногочисленные подразделения тяжелой конницы, редко превышавшие 500 человек, охраняли обоз и командира подразделения. Этим они занимались и на начальном этапе боя, но когда легким лучникам удавалось расстроить ряды противника или маневрами заставить его начать атаку, то тут в дело вступала тяжелая кавалерия, мощным ударом сминавшая атакующее подразделение противника и вспарывавшая его боевые порядки на всю глубину. В отличие от атаки западноевропейских рыцарей, которая, как правило, превращалась в соревнование, кто кого из рыцарей превзойдет в доблести, монгольские тяжелые конники всегда били единым кулаком, так как все понимали, что того, кто нарушит приказ командира в бою или решит "погеройствовать", ждет неминуемая смертная казнь. Принципы формирования и использования тяжелой конницы в бою от монгол переняли ее противники - Речь Посполитая и Русское царство, но жестокие наказания за нарушения дисциплины, без предыдущие принципы были малоэффективны, нашли распространение только на Руси.



Битва при Легнице 9 апреля 1241 года, наглядно показывающая преимущества монгольской тяжелой конницы в сравнении с европейской.



На протяжении столетий тяжелая конница были одной из самых эффективных частей монгольской армии, а потом произошло тоже, что и везде: с ослаблением центральной ханской власти подразделения тяжелой конницы превратились в личные дружины темников и тысячников, которые тут же начали борьбу за власть. Внутренние неурядицы вкупе с восстаниями покоренного населения и привели Монгольскую империю к развалу, а многочисленным государствам Чингисидов, возникшим на ее развалинах содержание полноценной тяжелой конницы было уже не по карману.