 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.03.2020
14:24  Рикошет на весь мир. Пик эпидемии в Китае пройден, - А.Кириллов
14:23  Сбитый малазийский Боинг MH17- катастрофа европейского правосудия
14:19  Железный кулак Чингисхана
10:42  Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны
10:38  Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:37  В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники
10:34  В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз, - Вл.Малышев

09:56  Новая афганская реальность: о чем Москве нужно договариваться с Талибаном? - Г.Мирзаян
09:54  Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов
09:51  Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте
09:43  Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:12  Чжан Хаоюэ: российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами и удовлетворяет...
09:08  440: Тенге в Каз-обменниках продолжает крутое пике
08:53  Патрик Бьюкенен: уничтожит ли коронавирус весь новый мировой порядок?
08:51  Коронавирус в Италии - это как землетрясение, - La Repubblica, Италия
08:46  Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:43  Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? - ВВС
08:32  Foreign Policy: в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией конца пока не видно
08:18  В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек
08:00  Отчего ТаджСоцДемпартия с треском продула выборы? - Хурсанд Хуррамов
07:53  Укр-актриса Оля Куриленко ("девушка Бонда") заразилась в Париже коронавирусом
07:50  Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане. Еще + 3
07:35  Украина – коронавирус съел безвиз и надежды на Европу, - А.Цуканова
02:01  Батарея разряжена: уничтожит ли дешевая нефть зеленую энергетику
01:59  УзССР-95: научиться быть узбеками
01:55  Ранние кипчаки - злейшие враги ислама
00:54  Трамп объявил в Штатах "День молитвы" за пострадавших от коронавируса. Поможет?
00:04  В Багдаде не спокойно и опять гремят взрывы…, - А.Шарковский
00:02  Китай и США обмениваются ударами в информационной войне, - Вл.Скосырев
00:00  Экономика Поднебесной приходит в себя после коронавируса, - О.Соловьева
Воскресенье, 15.03.2020
22:21  Алматинский дурачило, пугавший пассажиров метро вирусным хайпом, оперативно найден и посажен на 10 суток
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Железный кулак Чингисхана
14:19 16.03.2020

Легкая конница составляла основу армии Монгольской империи и принесла немало ее повелителям, положив фактически всю Евразию к их ногам, но монгольские нойоны и ханы прекрасно понимали, что в эпоху Высокого Средневековья основной ударной силой являются не легкие конные лучники, а тяжеловооруженные всадники, таранным ударом с легкостью взламывавшие любые, даже самые неприступные боевые порядки противника. Полноценная тяжелая кавалерия долгие годы была сияющей, но практически неосуществимой мечтой предводителей монгол (по крайней мере, тех из них, кто стремился к созданию единого монгольского государства), но когда мелкий нойон из рода Борджигинов Темуджин всерьез принялся за дело объединения разрозненных монгольских племен, положение изменилось.

Рождение имперской тяжелой конницы.

В 1184 году отряд меркитов (монгольского племени, занимавшего горно-таежные земли от Байкала до Чикоя) под командованием Тохтоа-беки разорил стойбище монгол, предводительствуемых мелким нойоном Темуджином. Сделал он это с целью мести: за 30 лет до этого отец Темуджина Есугей-багатур напал на его брата Чиледу, отобрал у него невесту и публично унизил. В результате нападения стойбище Темуджина было разгромлено, а его жена Бортэ была уведена в меркитский плен.

Дальнейшего развития событий не смог предугадать никто. Темуджин, возмущенный разбоем, собрал людей, договорился о помощи со своим побратимом Джамухой и другом отца ханом кереитов Тоорилом и разорил стойбище Чиледу, освободив всех пленников. Взбешенный самоуправством мелкого нойона Темуджина Тохтоа-беки выступил на него во главе прославленной тяжелой меркитской конницы, но побратим Темуджина Джамуха искусными маневрами выманил Тохтоа-беки в долину Селенги, где его войско было окружено и разбито. После этого разгрома государство меркитов было быстро стерто с лица земли, но Темуджин пошел дальше, переманив значительную часть тяжелых меркитских конников себе на службу. Вскоре на службу к Темуджину, как к сильному правителю, перешли и вассалы меркитов урянхайцы (тувинцы). Вместе с подчиненными позже кереитами воины этих народов составили основу тяжелой конницы Монгольской империи.

Ударная сила.

По сути своей, подразделения монгольской тяжелой конницы были разросшимися отрядами нукеров ("друзей") - личных охранников ханов и нойонов, ставших по воле хана всех монгол во главе тысяч и туменов. Подразделения монгольских тяжелых конников формировались и снаряжались по единому для всей империи стандарту, но львиную долю расходов при этом нес командир отряда, которому они подчинялись. За свой счет темник или тысячник обязан был снабдить тяжелого конника хорошим конем (желательно киргизской или тувинской породы), комплексом наступательного вооружения, в состав которого входили сабля или палаш, лук со стрелами, боевой топор, булава и длинное копье с крюком под наконечником, предназначенным для вытаскивания противника из седла. Также предводитель военного отряда обязан был обеспечить своих тяжелых воинов хорошими железными куячными доспехами (если воин был богат, то он мог позволить себе конный доспех). Правила снаряжения тяжелых всадников были четко прописаны в "Ясе" и за малейшее их нарушение и воину, и предводителю отряда грозила смертная казнь, правда, на раннем этапе существования Монгольской империи разрешалось использование тяжеловооруженными всадниками кожаных панцирей заместо железных куяков, окончательно отмененное после Западного похода 1237-1242 годов.

На марше немногочисленные подразделения тяжелой конницы, редко превышавшие 500 человек, охраняли обоз и командира подразделения. Этим они занимались и на начальном этапе боя, но когда легким лучникам удавалось расстроить ряды противника или маневрами заставить его начать атаку, то тут в дело вступала тяжелая кавалерия, мощным ударом сминавшая атакующее подразделение противника и вспарывавшая его боевые порядки на всю глубину. В отличие от атаки западноевропейских рыцарей, которая, как правило, превращалась в соревнование, кто кого из рыцарей превзойдет в доблести, монгольские тяжелые конники всегда били единым кулаком, так как все понимали, что того, кто нарушит приказ командира в бою или решит "погеройствовать", ждет неминуемая смертная казнь. Принципы формирования и использования тяжелой конницы в бою от монгол переняли ее противники - Речь Посполитая и Русское царство, но жестокие наказания за нарушения дисциплины, без предыдущие принципы были малоэффективны, нашли распространение только на Руси.

Битва при Легнице 9 апреля 1241 года, наглядно показывающая преимущества монгольской тяжелой конницы в сравнении с европейской.

На протяжении столетий тяжелая конница были одной из самых эффективных частей монгольской армии, а потом произошло тоже, что и везде: с ослаблением центральной ханской власти подразделения тяжелой конницы превратились в личные дружины темников и тысячников, которые тут же начали борьбу за власть. Внутренние неурядицы вкупе с восстаниями покоренного населения и привели Монгольскую империю к развалу, а многочисленным государствам Чингисидов, возникшим на ее развалинах содержание полноценной тяжелой конницы было уже не по карману.

Источник - Дикое поле
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584357540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №278
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России М. Мишустиным и Беларуси С. Румасом
- Нурлан Нигматулин: новые законодательные поправки усилят защиту прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №105
- Кадровые перестановки
- Реальных оснований для дефицита продуктов не существует – МСХ РК
- Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  