Сбитый малазийский Боинг MH17- катастрофа европейского правосудия

14:23 16.03.2020

Дело авиарейса MH17 экономически мотивировано для Европы - объясняем почему



Окружной суд Гааги приступил к рассмотрению дела крушения в 2014 авиалайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний". Слушания длились 9-10 марта. Стало старой доброй традицией слушать в Гааге дела, так или иначе связанные с Россией. Сначала - дело об акционерном капитале ЮКОСа. Теперь вот - об авиакатастрофе.



Суд не наделил процессуальным статусом участника процесса представителя России, а значит, наша страна лишена возможности представлять доказательства и возражения относительно аргументов прокурора. Служащие суда, к которым относятся и судьи, и прокуроры, относятся с обдуманной и отрепетированной предубежденностью в разрешении вопроса о виновности: прокурор неторопливо и с паузами зачитывает обвинение и имена погибших. Очевидно, что обвинитель делает ставку на имиджевую составляющую процесса с дальнейшим "справедливым" гневом общества, за которым никто не захочет вдаваться в правдивость доказательств.



Из письма представителя Росавиации Олега Сторчевого в адрес властей Нидерландов мы знаем, что нидерландская прокуратура пользуется недостоверными доказательствами. Экспертные данные, указываемые Сторчевым, не включены в окончательный отчет о катастрофе Совета по безопасности Нидерландов, что делает его пристрастным и не в пользу России.



Европейская дипломатия победила международное право



Расследование авиакатастрофы рейса MH-17 с самого начала должно было вестись по международным правилам согласно приложению 13 к Конвенции о международной гражданской авиации "Расследование авиационных происшествий и инцидентов", пункт 5.1 которого возлагает обязанность по организации и проведению расследования на Украину.



21 июля 2014 года, сразу после крушения авиалайнера, совет безопасности ООН, принял резолюцию, в которой языком дипломатии вопрос организации расследования инцидента отнесен к компетенции Украины.



Национальным законодательством Украины, а именно статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины, уголовное расследование авиакатастрофы отнесено к компетенции украинского следствия и суда.



Не смотря на все правовые аргументы, европейская дипломатия победила украинское правосудие и перетянула дело о крушении MH-17 к себе. Давайте посмотрим как и почему.



Причины уступок Украины



Мы полагаем, Украина продала право расследования авиакатастрофы за введение безвизового режима с Евросоюзом для своих граждан. Это было жизненно необходимо для повышения рейтинга тогдашнему правительству во главе с Порошенко.



Украина и Европейский Союз вели переговоры об отмене виз без особых перспектив и энтузиазма до 2014 года 6 лет. После крушения рейса MH17 Украина выпросила безвиз за полтора года.



В декабре 2015 года ЕС признал Украину выполнившей все условия упрощения въездного режима. В апреле 2016 года Нидерланды, где сейчас рассматривается дело, выступили против отмены виз, но уже 17 мая 2017 года ЕС в полном составе согласовал отмену виз с Украиной. Эти события очень хорошо соответствуют времени передачи полномочий расследования и материалов по авиакатастрофе от украинской стороны объединенной Европе.



Зачем суд по MH-17 необходим Европе



Европе жизненно важно получить мощный рычаг воздействия на Россию и причинить нашей стороне неприемлемый имиджевый политический ущерб именно сейчас.



В эти дни Россией ведется подготовка к судебному спору в апелляции Европейского суда по третьему энергопакету ЕС по иску Польши, благодаря которой Европейский суд по первой инстанции лишил "Газпром" экономических преференций в Европе.



Одновременно с этим Россия предпринимает меры по обжалованию принятого ЕС Четвертого энергопакета, который разрушает структуру владения "Газпромом" газотранспортной системой Европы, уменьшит его фактическую капитализацию и лишит Россию влияния на экономику и политику Европы.



Сейчас пресловутый Четвертый энергопакет обжалуется Россией в международном арбитраже. Обжалование фактически заблокировано Европой и США процессуально: их усилиями в сейчас в арбитраже недостаточно судей для рассмотрения российского иска.



Правильное рассмотрение дела об авиакатастрофе MH-17 Гаагским окружным судом создаст правильный информационный фон в мире для уничтожения влияния российских поставщиков на европейский рынок энергоресурсов, вынудит Россию добровольно пойти на уступки и уйти с газотранспортного рынка Европы.



Расследование авиакатастрофы на Украине не даст такого резонанса.



Как мы уже повторяли, российские официальные власти не допущены в качестве полноправных участников в уголовный суд.



Российские возражения относительно неправильной юрисдикции рассмотрения спора никто не примет - буквально недавно Россия уже соглашалась на рассмотрение Окружным судом Гааги дела "ЮКОСа". Опять политический и экономический статус России определяет районный суд европейской глубинки.



Что осталось за пределами следствия



Совет по безопасности Нидерландов, собиравший информацию для суда по авиакрушению, сознательно проигнорировал неудобные и страшные для Европы факты.



В европейскую и российскую печать просочились сведения о беспрепятственной контрабанде военного вооружения по территории Европы силами ультраправых наци, выступавших в составе Нацгвардии Украины в конфликте на Донбассе.



15 августа 2019 года итальянское информационное агентство RAI опубликовало информацию об изъятии ракеты "воздух-воздух" у ультраправых в Италии. Правда, авторы поспешили подчеркнуть, что никакой связи с Украиной нет.



Как видно на кадрах полицейской видеохроники, итальянские власти обнаружили также целый склад боеприпасов, в том числе установки НУРС.



На следующий день, 16 августа 2019 года, когда информационный шум в мировых медиа стих, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини официально заявил о причастности украинских националистов к обнаруженному складу военного оружия. Как сообщил министр, от спецслужб Италии ему стало известно, что украинские националисты готовили на него покушение, и боевое вооружение изъято в ходе проверки этой информации.



Такое заявление официального лица иностранного государства указывает на широкие возможности украинских террористов по беспрепятственному перемещению любого конвенционального военного вооружения, способного сбить самолет, по территории Европы, и спецслужбы Украины и Западной Европы знают об этом наверняка, но хранят молчание.



Этих фактов нет в материалах нидерландского дела MH-17. Давайте предадим их гласности и проинформируем о них официальных российских представителей и нидерландских правоохранителей.