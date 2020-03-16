В Узбекистане коронавирус выявили еще у двух. Общее число зараженных - шесть

19:31 16.03.2020

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщает об еще двух зараженных коронавирусом. Ранее результаты анализа показали, что у сына и дочери одной из пациенток также имеется вирус Covid-19. Сегодня вирус выявили у супруга и внука одной из зараженных.



Вчера в Узбекистане был зафиксирован первый случай заражения вирусом Covid-19.

На данный момент в Узбекистане подтверждено 6 случаев заражения вирусом.

Список людей, которые были в контакте с пациентами, составлен, за ними установлено медицинское наблюдение.