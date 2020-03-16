Генерал Рустам Джураев стал командующим Нацгвардии Узбекистана

19:36 16.03.2020

Командующим Национальной гвардии назначен Рустам Джураев, который на протяжении двух лет был замминистра внутренних дел и начальником ГУВД Ташкента. На этом посту его сменил Азиз Ташпулатов, ранее первый замминистра внутренних дел. Эту должность занял Шухратжон Собиров.



Генерал-майор Рустам Мирзаевич Джураев назначен на должность командующего Национальной гвардии Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

До назначения, с февраля 2018 года, Рустам Джураев работал заместителем министра внутренних дел - начальником ГУВД Ташкента.

Рустам Джураев (1968 года рождения) - выпускник Академии МВД (1994 год). В 1994-2008 годах работал на разных должностях в МВД, в 2008-2012 годах - в аппарате президента, в 2012-2015 годах был заместителем начальника ГУВД Ташкента, в 2015−2015 годах - начальником УВД Наманганской области, в 2015-2017 годах - начальником УВД Хорезмской области, в 2017-2018 годах - министром по чрезвычайным ситуациям.



С момента основания Нацгвардии в 2017 году командующим служил генерал-полковник Баходир Ташматов. О его новом назначении пока не сообщается.



На должность начальника ГУВД Ташкента назначен полковник Азиз Анварович Ташпулатов, который ранее работал первым заместителем министра внутренних дел.



Первым замминистра внутренних дел назначен генерал-майор Шухратжон Уринбаевич Собиров, прежде работавший начальником УВД Андижанской области.



УВД Андижанской области. теперь возглавляет полковник Азат Дамирович Тасбаев. До назначения он работал заместителем начальника Управления собственной безопасности МВД.