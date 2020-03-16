 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генерал Рустам Джураев стал командующим Нацгвардии Узбекистана
19:36 16.03.2020

Командующим Национальной гвардии назначен Рустам Джураев, который на протяжении двух лет был замминистра внутренних дел и начальником ГУВД Ташкента. На этом посту его сменил Азиз Ташпулатов, ранее первый замминистра внутренних дел. Эту должность занял Шухратжон Собиров.

Генерал-майор Рустам Мирзаевич Джураев назначен на должность командующего Национальной гвардии Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
До назначения, с февраля 2018 года, Рустам Джураев работал заместителем министра внутренних дел - начальником ГУВД Ташкента.
Рустам Джураев (1968 года рождения) - выпускник Академии МВД (1994 год). В 1994-2008 годах работал на разных должностях в МВД, в 2008-2012 годах - в аппарате президента, в 2012-2015 годах был заместителем начальника ГУВД Ташкента, в 2015−2015 годах - начальником УВД Наманганской области, в 2015-2017 годах - начальником УВД Хорезмской области, в 2017-2018 годах - министром по чрезвычайным ситуациям.

С момента основания Нацгвардии в 2017 году командующим служил генерал-полковник Баходир Ташматов. О его новом назначении пока не сообщается.

На должность начальника ГУВД Ташкента назначен полковник Азиз Анварович Ташпулатов, который ранее работал первым заместителем министра внутренних дел.

Первым замминистра внутренних дел назначен генерал-майор Шухратжон Уринбаевич Собиров, прежде работавший начальником УВД Андижанской области.

УВД Андижанской области. теперь возглавляет полковник Азат Дамирович Тасбаев. До назначения он работал заместителем начальника Управления собственной безопасности МВД.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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