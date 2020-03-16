Цена на нефть упала до 29 долларов за баррель

20:33 16.03.2020

Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440.



Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 USD за баррель, а доллар США к рублю вырос выше 75, передает zakon.kz.



Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440, - пишет телеграм-канал @tengenomika

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Вместе с тем эксперты не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации на рынке нефти участники ОПЕК+ будут вынуждены сесть за стол переговоров.



Однозначно, ни одна из конфликтующих на ценовой войне сторон не предполагал подобного сценария, - говорится в сообщении.