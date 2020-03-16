Торги на американских биржах снова приостановлены из-за резкого падения акций - 7%

20:38 16.03.2020

Основные американские индексы снова пережили сильное падение после открытия торгов в понедельник, 16 марта,- торги акциями были автоматически приостановлены на 15 минут через несколько секунд после начала, когда индекс S&P 500 снизился более чем на 7%.



Это уже третья автоматическая приостановка торгов за последние шесть дней, до этого в последний раз торги приостанавливались из-за слишком сильного падения акций только в 1997 году. Позже индексы чуть подросли, при этом снижение осталось значительным - индекс Dow Jones оказался на 7,2% ниже, чем во время закрытия в пятницу, S&P 500 - на 6,6%, а NASDAQ снизился почти на 6,9%.

Падение индексов отражает растущую панику инвесторов по поводу влияния эпидемии коронавируса на экономику. "Инвесторы продолжают осознавать жесткость спада, который мы переживаем прямо сейчас по всему миру. Сложно понять, насколько временным окажется это снижение",- отмечает директор по инвестициям компании State Street Global Advisors Рик Лакайль.



Падение не смогло предотвратить и решение Федеральной резервной системы США снизить учетную ставку до минимального уровня - 0–0,25% годовых. "ФРС бросила на это все. Если мы сейчас приближаемся к пределу действий Центробанка, это значит, что мы остались сами по себе,- считает главный специалист по вопросам стратегии компании Principal Global Investors Сима Шах.- На рынке водворился страх, инвесторы в ужасе, что это все, что осталось".



Ранее сегодня стоимость североморской Brent после четырехлетнего перерыва опустилась ниже уровня $30 за баррель. "Медвежья игра" ведется из-за опасений, что наряду с Китаем спрос на сырье упадет со стороны Европы и других стран, объявивших карантин. Действия финансовых регуляторов развитых стран пока не оказывают положительного эффекта.



Яна Рождественская