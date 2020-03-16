В мечетях Казахстана временно отменили пятничный намаз

20:57 16.03.2020

Мусульмане вместо пятничной молитвы будут совершать "бесін намаз" у себя дома.



Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву о временном приостановлении пятничной молитвы в мечетях, сообщает zakon.kz.

В заявлении ДУМК говорится, что на сегодня распространением коронавируса COVID-19 обеспокоено все мировое сообщество.



В связи с объявлением в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском распространения болезни, в мечетях временно будет приостановлено чтение пятничной молитвы, - говорится в сообщении.



Мусульмане вместо пятничной молитвы будут совершать "бесін намаз" у себя дома.

Уточняется, что мечети не закрываются, пять раз для призыва к молитве будет звучать азан. Но мусульмане не будут совершать пятикратные молитвы в стенах мечетей.

Также в столовых, находящихся при мечетях, теперь не будут проводить поминальные обеды.

Ранее ДУМК призвал мусульман по возможности сократить либо перенести все запланированные мероприятия и празднования.