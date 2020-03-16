Токаев, на время вирусного ЧП, отобрал власть у Елбасы

21:41 16.03.2020

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности в стране, передает zakon.kz.

Текст документа опубликован на сайте Акорды. Приводим его ниже.

В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного управления в Республике Казахстан:

Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам:

организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан;

налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета;

ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

организации управления государственной собственностью;

формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования;

установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

осуществления контроля и надзора;

лицензирования, разрешений и уведомлений;

осуществления государственных закупок;

обеспечения правопорядка;

финансовых рынков и финансовых организаций;

реализации международных обязательств страны;

антимонопольного законодательства и защиты конкуренции;

осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами и актами Президента и Правительства Республики Казахстан;

Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;

государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;

центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.

В связи с чем Правительству РК поручено в месячный срок внести на рассмотрение Мажилиса Парламента РК проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на реализацию настоящего указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций.

Контроль за исполнением указ возложен на Администрацию Президента РК.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.