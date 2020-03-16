Коронавирус принес из космоса метеорит, взорвавшийся над Китаем, - Daily Mail

00:09 17.03.2020

16 марта 2020 г.

Иэн Рэндолл | Daily Mail



Коронавирус принес из космоса метеорит, взорвавшийся над Китаем, утверждает британский ученый

"Ученый, который полагает, что коронавирус прибыл из космоса на метеоре, утверждает, что господствующие ветра распространяют болезнь по наиболее пострадавшим странам", - передает Daily Mail.



"Профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии утверждает, что метеор, взорвавшийся над Китаем в октябре, высвободил вирусные частицы. Оказавшись в верхних слоях стратосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли, заявил он Daily Mail. Так вирус распространился "по всему миру вдоль полосы между 40-60 северной широты", и все "основные яркие случаи" появляются "именно в этом диапазоне", заявил он".

"Эксперты по инфекционным болезням опровергают утверждение профессора Викрамасингха, отмечая, что COVID-19 похож на другие известные коронавирусы. А это, объясняют они, заставляет предположить, что он также был передан людям животными, а не недавно упавшим метеоритом", - говорится в статье.

"Весьма вероятно, что внезапная вспышка нового коронавируса связана с космосом", - заявил профессор Викрамасингх изданию The Express в феврале. Астробиолог является сторонником "панспермии" - теории, согласно которой жизнь передается по всей вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли.

"Вышеупомянутый метеор был зафиксирован в виде пылающего яркого огненного шара, мчащегося по небу на северо-востоке Китая около 0:16 утра 11 октября 2019 года. Предполагается, что метеор, который, по сообщениям, сиял настолько ярко, что осветил ночное небо так, как будто стоял белый день, распался в атмосфере", - передает издание.

"Мы рассматриваем кажущуюся невероятной возможность того, что после этого высвободились сотни триллионов инфекционных вирусных частиц, вкрапленных в мелкую углеродистую пыль", - добавил Викрамасингх. В поддержку этой теории он приводит тот "примечательный факт", что вспышка коронавируса произошла в том же регионе Китая, где был замечен огненный шар. Он добавил, что, по его мнению, метеор "содержал вкрапленную него монокультуру инфекционных вирусных частиц 2019-n CoV, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора. "Мы считаем, что инфекционные агенты распространены в космосе, переносятся кометами и могут падать в направлении Земли через тропосферу. Именно они, как мы полагаем, могли в прошлом приводить и к эпидемиям человеческих заболеваний", - утверждает он.

Daily Mail поинтересовалась у профессора Викрамасингха, доказывает ли корреляция наблюдения взрыва одного метеора и вспышка вируса то, что первое спровоцировало второе. "Полагаю, это интересная связь, которую нужно принять к сведению, но она, безусловно, не доказывает, что именно так все и было", - признал профессор Викрамасингх.

Научное сообщество, однако, преимущественно отклонило утверждения профессора Викрамасингха. "Самым убедительным доказательством того, что SARS-CoV-2 не был принесен метеоритом, является то, что он так тесно связан с другими известными коронавирусами", - указал специалист по инфекционным заболеваниям Доминик Спаркс из Лондонского университетского колледжа. "Он тесно связан с вирусом SARS (тяжелого острого респираторного синдрома), который вызвал вспышку в начале 2000-х годов, и вирусом MERS (ближневосточный респираторный синдром), который до сих пор вызывает заболевания", - добавил он.

"Было установлено, что SARS стал результатом передачи вируса летучими мышами виверрам, которые передали его человеку, а MERS, как известно, передается человеку от верблюдов. Поэтому гораздо проще предположить, что близкородственный вирус SARS-CoV-2 был передан людям таким же образом", - подчеркнул он.

"Профессор Викрамасингх, однако, отверг эти аргументы, предположив, что сходство последовательностей коронавируса у людей и животных, таких как летучая мышь, является "весьма сомнительным" и "анализируется снова" - и что даже если бы они были похожими, это не опровергло бы предположение, что вирус пришел из космоса", - говорится в публикациию

"Эксперты также ранее отмечали, что коронавирус не распространяется ветром. "Даже если вирус мог бы распространяться воздушным путем, он истощался бы до такой степени, что люди могли бы игнорировать его после того, как он преодолел несколько километров, - заявил метеоролог Лам Чиуинг в прошлом месяце. - Не верьте этому, предотвращение локального распространения вируса - это самое важное".

"COVID-19 выживает только в течение 72 часов на поверхностях, и Центр по контролю заболеваемости США настаивает, что 6 футов - это безопасное расстояние, чтобы избежать передачи вируса от человека к человеку", - напоминает газета.

"Вирусы из космоса - это старая байка, которую необходимо немедленно отправить в топку, - считает вирусолог Йэн Джонс из Университета Рединга. - Последовательность уханьского вируса очень близка к той, что наблюдалась у летучих мышей. В отличие от заявлений авторов, передача вируса от человека к человеку установлена, как в недавних брайтонских случаях, и эпидемиологическое моделирование четко указывает на появление вируса на рынке морепродуктов в Ухане в декабре прошлого года. Проблема с чепухой такого рода состоит в том, что она отвлекает от действительно детальной работы, которая в настоящее время ведется для отслеживания, борьбы с инфекцией и ее предотвращения. То, что вирус на самом деле демонстрирует - это неприятная сторона эволюции, когда все пробивает себе дорогу, чтобы так или иначе закрепиться. Чтобы обойти ее, нужен целый ряд специализированных программ, а не такого рода вздор".

"Профессор Викрамасингх вместе со своим коллегой сэром Фредом Хойлом из Кембриджского университета был ведущим сторонником гипотезы панспермии с середины 1970-х годов. "Земля не является изолированным объектом в биосфере - мы связаны с внешней вселенной", - подчеркивал профессор Викрамасингх. В 1980-е восьмидесятые годы он доказал, что часть пыли, обнаруживаемой в межзвездном пространстве, содержит органический материал, по большей части - углероды. Вместе с сэром Хойлом он также утверждал, что формы жизни и генетический материал продолжают проникать в атмосферу Земли и ответственны за новые болезни, эпидемические вспышки и создания генетической новинки, необходимой для крупномасштабной эволюции, - пишет Daily Mail. - Ранее профессор Викрамасингх заявлял, что другие смертельные заболевания имеют неземное происхождение, в том числе пандемия гриппа 1918 года, некоторые виды коровьего бешенства и полиомиелит, а также SARS, который он связал с метеоритом 2002 года, взорвавшимся над границей Китая и России".

"Появляется все больше свидетельств того, что эта ДНК прилетает из космоса и переносится в нашу атмосферу на микрометеоритах, а затем рассеивается", - заявил он The Express.



Источник: Daily Mail