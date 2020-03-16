 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.03.2020
00:17  Перстень от РосИмператора за узбекскую грамматику (история)
00:13  Война за Идлиб необратимо возобновится, - Der Spiegel
00:09  Коронавирус принес из космоса метеорит, взорвавшийся над Китаем, - Daily Mail
Понедельник, 16.03.2020
21:41  Токаев, на время вирусного ЧП, отобрал власть у Елбасы
21:13  В Киргизии введено госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости
20:57  В мечетях Казахстана временно отменили пятничный намаз
20:38  Торги на американских биржах снова приостановлены из-за резкого падения акций - 7%

20:34  Абай – великий грешник?! - Назира Нуртазина
20:33  Цена на нефть упала до 29 долларов за баррель
19:47  Генерал Орманбетов - новый старый главком ВВС Казахстана
19:36  Генерал Рустам Джураев стал командующим Нацгвардии Узбекистана
19:34  В Монголии обнаружены три новых случая заражения коронавирусом
19:31  В Узбекистане коронавирус выявили еще у двух. Общее число зараженных - шесть
14:24  Рикошет на весь мир. Пик эпидемии в Китае пройден, - А.Кириллов
14:23  Сбитый малазийский Боинг MH17- катастрофа европейского правосудия
14:19  Железный кулак Чингисхана
10:42  Убить Билла-3. Американцы начали массово скупать оружие и патроны
10:38  Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казастаном и Узбекистаном
10:37  В Узбекистане ввели уголовное наказание за распространение паники
10:34  В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз, - Вл.Малышев
09:56  Новая афганская реальность: о чем Москве нужно договариваться с Талибаном? - Г.Мирзаян
09:54  Коронавирус в Казахстане: каким будет переход на онлайн-обучение? - М.Хамитов
09:51  Старый ошмякский прокурор Калматов реанимирован главой Комиссии по помилованиям при КырПрезиденте
09:43  Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет
09:12  Чжан Хаоюэ: российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами и удовлетворяет...
09:08  440: Тенге в Каз-обменниках продолжает крутое пике
08:53  Патрик Бьюкенен: уничтожит ли коронавирус весь новый мировой порядок?
08:51  Коронавирус в Италии - это как землетрясение, - La Repubblica, Италия
08:46  Беня против Биби. В Израиле никак не могут избрать премьера
08:43  Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? - ВВС
08:32  Foreign Policy: в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией конца пока не видно
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война за Идлиб необратимо возобновится, - Der Spiegel
00:13 17.03.2020

16 марта 2020 г.
Максимилиан Попп и Кристоф Сидов | Der Spiegel
Сирийский сектор Газа
"Режим прекращения огня пока сохраняется в Идлибе - однако конфликт между Турцией и Россией не решен. Намечается тягостный сценарий", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Своей военной кампанией Эрдогану пока удалось достичь по крайней мере одной цели: он остановил наступление Асада в Идлибе, последнем центре повстанцев на северо-западе Сирии, - отмечают журналисты Максимилиан Попп и Кристоф Сидов. - (...) Однако успех Турции на поле боя, вероятно, не будет продолжительным. Эрдоган осознает, что против воли Путина и без поддержки Запада он может лишь замедлить наступление Асада, но не сдержать его на долгое время. Во время его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале прошлой недели в Брюсселе стало ясно, что ждать существенной помощи от Европы ему не стоит".
"Режим прекращения огня между Турцией с одной стороны и Россией и режимом Асада с другой стороны по крайней мере обеспечил небольшую передышку людям в Идлибе. Более недели не осуществлялись авиаудары по гражданским целям. (...) Однако сотни тысяч людей по-прежнему зажаты у сирийско-турецкой границы, перед ними - пограничная стена Турции, позади них - приспешники режима Асада. ООН говорит о "страшнейшей истории ужаса XXI века" - которой ввиду пандемии коронавируса интересуются все меньше людей", - говорится в статье.
"Эрдоган хочет любой ценой избежать завоевания Идлиба режимом Асада. С одной стороны, потому что опасается, что тогда еще больше беженцев устремятся через границу. Турция, по ее собственным данным, уже сейчас приняла около 3,5 млн сирийцев - больше, чем любая другая страна. С другой стороны, полная потеря Идлиба может стать доказательством того, что политика Эрдогана в отношении Сирии потерпела неудачу и глава турецкого государства позволил российскому коллеге перехитрить себя".
"Эрдоган полагался на то, что его мужской дружбы с Путиным будет достаточно для продвижения турецких интересов в Идлибе. Теперь ему приходится констатировать, что его отношения с Путиным намного менее надежны, чем он предполагал. Эрдогану пришлось публично унизиться перед Путиным. Через несколько дней после встречи в Москве Кремль опубликовал фотографии, показывающие, как Путин заставил своего турецкого гостя почти две минуты ждать перед закрытой дверью, как просителя. Российское телевидение специально вставило в кадры секундомер, который с точностью до секунды отсчитывал время ожидания", - отмечает издание.
Хотя в настоящий момент режим прекращения огня сохраняется, маловероятно, что он продержится долгое время, полагают авторы статьи. "Во время прекращения огня Турция усилила свои войска в Идлибе. По словам очевидцев, с прошлых выходных как минимум четыре военных конвоя Турции пересекли сирийскую границу. Россия в настоящий момент не проявляет спешки. (...) Путин рассчитывает, что время играет ему на руку", - говорится в статье.
"Однако то, что рано или поздно начнется новая схватка, кажется неизбежным. Ведь принципиальный конфликт двух сторон по-прежнему сохраняется: Турция не хочет допускать, чтобы лагеря беженцев на сирийской стороне были разгромлены режимом Асада. Диктатор в Дамаске неоднократно объявлял, что он хочет снова завоевать всю Сирию, освободив ее от повстанцев".
"Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем телевизионном обращении на прошлой неделе просигнализировал о готовности передать России территорию к югу от трассы M4, которая в настоящий момент еще контролируется повстанцами. Таким образом, территория, контролируемая ополченцами, еще больше сократится. Останется лишь крошечный, густонаселенный район на сирийской стороне границы. Находящийся под военным контролем формирований, связанных с Турцией, не способный выжить самостоятельно и почти полностью зависимый от международной помощи. В Турции такое образование сравнивают с сектором Газа. С турецкой точки зрения, сейчас это, очевидно, лучший сценарий", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584393180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №278
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России М. Мишустиным и Беларуси С. Румасом
- Нурлан Нигматулин: новые законодательные поправки усилят защиту прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №105
- Кадровые перестановки
- Реальных оснований для дефицита продуктов не существует – МСХ РК
- Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  