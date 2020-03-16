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Перстень от РосИмператора за узбекскую грамматику (история)
00:17 17.03.2020

В 1876 году русский офицер Михаил Терентьев получил в награду бриллиантовый перстень из рук императора Александра Второго. Так было отмечено создание первой грамматики узбекского языка.

Сам военный разговорник "Грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская" появился годом раньше и увидел свет скромным тиражом. Но значение его было трудно переоценить в свете налаживания жизни в Туркестанском крае-он стал неразлучным помощником для чиновников, военных, переводчиков, предпринимателей, учителей, священников, местной интеллигенции.
Уроженец Воронежской губернии Михаил Африканович Терентьев (1837-1909) был яркой и заметной фигурой русского востоковедения. Выпускник Александровской военно-юридической академии, он в 1867 году был отправлен в распоряжение туркестанского генерал-губернатора, став чиновником по особым поручениям при начальнике Зеравшанского округа в Самарканде. Довелось молодому офицеру послужить в Аулие-Ате, Ходженте и Чимкенте.

Военную службу этот офицер успешно совмещал с научной деятельностью, создав себе имя в области востоковедения, истории и лингвистики. Получив востоковедческое образование в отделении Азиатского департамента МИД в Петербурге, прекрасно освоив арабский и турецкий языки, Михаил Терентьев во время службы в Туркестане значительно пополнил свои знания, изучив край и познакомившись с культурой, бытом местного населения.
Затем Терентьева отзывают в столицу империи и он занимает должность военного прокурора Петербургского окружного суда. В последующие годы обер-офицер Генерального штаба командируется на Кавказ, а затем в Прибалтику.

Послужив в Вильно, а затем в Варшаве полковник Терентьев возвращается в Туркестан, став здесь военным судьей.
Совершив ряд научных командировок, Михаил Африканович собрал богатейшую коллекцию восточных древностей. За поднесенную императору Александру Третьему уникальную мраморную плиту, "замечательную в историческом отношении" и за многочисленные достижения он был пожалован вторым бриллиантовым перстнем.
Им также были изданы два фундаментальных труда "Россия и Англия в борьбе за рынки" и "Россия и Англия в Средней Азии". За манеру изложения и беспристрастность обе книги были высоко оценены англичанами, которые перевели труды русского офицера на английский язык и издали их в Калькутте.

Михаил Африканович выпустил несколько учебных пособий для школ Средней Азии.
Главным трудом, однако, стала другая работа. По поручению генерал-губернатора Терентьев приступил к очеркам о завоевании Средней Азии.

В 1902 году Терентьев вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Теперь он смог полностью отдаться делу всей жизни - "Истории завоевания Средней Азии с планами и картами". Трехтомник оказался не только сосредоточением подробнейшего описания боевых действий, различных исторических сведений, бытовых и этнографических зарисовок, порой сделанных не без здорового чувства юмора, но и включил в себя размышления автора об экономике, политике, религиозных вопросах и проблематике взаимодействия и противостояния цивилизаций. Работа Терентьева не имеет аналогов до сих пор.

Умер Михаил Африканович в Санкт-Петербурге 19 марта 1909 года. Он прожил пеструю жизнь, неотделимую от истории Отечества. Памятником ему осталась скромная строчка на титульном листе выдающейся "Истории завоевания Средней Азии": Ген.-лейт. М. А. Терентьевъ.
А. Новицкий

Источник - vesti.uz
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